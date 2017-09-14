detroytred написав:Чи бажаючих нема, чи є нюанси -- чому? дізнатися мені не вдалося.
потому что оформляешься стричь газоны в тылу, а потом бац и ты штурмовик на нуле. Так как добровольного выхода из ЗСУ нет получается рабство в чистом виде. Судьбы и хотелки пэрэсичного давно никого не интересуют. Комбриг никогда не позвонит успиху спросить как учатся его дети. "Срали все на всех" я бы так это назвал.
sashaqbl написав:Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю. Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні: - зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV) - зовнішні пілоти дронів літакового типу - техніки - водії/механіки - айтішники - радіорозвідка. Якщо хтось раптом, як зять ЛАДа надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.
Посади лежати на дивані та патриотично писати про конрнаступ, геополітику, та чесних бійців ТЦК немає?
budivelnik написав:А це фантазії сопляка прогулявшого лекції по економіці і історії 1 Заходу пофіг що відбувається ВСЕРЕДИНІ будь-якої Держави 2 Захід ХОЧЕ щоб Державний апарат годував себе за гроші зібрані в Державі... тому що Захід не хоче доплачувати злодіям 3 Для заходу по барабану чому Бюджет відємний чи то в тебе руки ліві і ти не можеш заробити чи то в тебе з головою вавка- і ти не хочеш платити чи ти вибрав чиновника який тебе обкрадає ЗАХОДУ ПОФІГ
Тому він не ділить на чесних неплатників податків які недоплачують 350 млрд грн і нечесних чиновників які крадуть 20 млрд грн
Захід просто бачить Державу з діркою в 370 млрд грн в Бюджеті
А ти можеш скільки завгодно плюватись в сторону монітора чи власного портрета - від цього кількість грошей в Бюджеті не змінитья А Захід цікавить саме Баланс Бюджету а не твоє чи інших маргіналів благополуччя.
гуляв лекції якраз ти. бо ставиш воза попереду коня. і партнери на відміну від тебе розуміють як треба зробити щоб наповнювався бюджет. детройд все по поличках розклав. а ти і далі єралаш.
Востаннє редагувалось tester7336 в Суб 09 лис, 2024 13:12, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Ключове питання: невже нема бажаючих з посад стрільців, гранатометників, кулеметників тощо потрапити до вас на ці вакансії?
В нас в бригаді айтішників-кулеметників нема. З інших бригад перевести складно. Але якщо є люди, за яких поручиться хтось з наших спеціалістів, то витягнуть і з інших бригад. Тут ключове все ж не "хочуть", а можуть. О, згадав, ще саперів треба.
Давайте називати речі своїми іменами. Буферна зона - це полігон, на якому британські та інші військові будуть відточувати свою майстерність? Ну якщо в Курській області, то нехай (людей можна відселити, у кацапів багато територій, де одні ведмеді мешкають), а 20% України відкусити для цих цілей - це занадто. Про наших людей можу сказати одне - Україна вже сплатила досить високу ціну, тепер нехай інші сплачують за свою бездіяльність щодо вчасного стримування країни-террористки.
lapay написав: Тільки Сі адекватно оцінив ситуацію, все-таки китайці не випадково вміють планувати на десятиліття вперед.
Ну да, оцінив - зрозумів, що з Трампом для Китаю всі вигоди від цієї війни зійдуть нанівець і навіть перетворяться на втрати, тому тепер топить за мир, щоб зменшити можливі збитки.