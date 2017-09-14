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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1083210833108341083510836>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:20

  sashaqbl написав:Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю.
Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні:
- зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV)
- зовнішні пілоти дронів літакового типу
- техніки
- водії/механіки
- айтішники
- радіорозвідка.
Якщо хтось раптом, як зять ЛАДа надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.

А шо с отделом внутренней безопастности или точнее "особистами"?
Места заняты?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:21

  Успіх написав:
  fler написав:Про наших людей можу сказати одне - Україна вже сплатила досить високу ціну, тепер нехай інші сплачують за свою бездіяльність щодо вчасного стримування країни-террористки
Отож!!!
Настала черга твого чоловіка піти на фронт!

Можно и обоих!
Показать пример от активистов Слуг самой Берлинской!
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Так зразу ломануться виламувати двері в ТЦК!
З понеділка ти теж будеш там, щоб подати документи на наявність права на відстрочку :D
Howl
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:23

  UA написав:
  sashaqbl написав:О, згадав, ще саперів треба.

Чи правда що електриків в сапери беруть?
Чи інша причина любові тцк саме до електриків?

Чо тільки в сапери. Електрики(та й будь які технарі) це просто знахідка. Для них є купа справ.
Щодо переводу в піхоту. Були кілька випадків, коли переводили. Але у всіх випадках люди реально не справлялися на своїй посаді.
І ще був випадок, коли ворожа піхота напоролася на наші позиції і був стрілковий бій. Але то ми тільки заходили на позиції і був трохи бардак. А загалом робота в близькому тилу.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:26

  sashaqbl написав:
  detroytred написав:Ключове питання: невже нема бажаючих з посад стрільців, гранатометників, кулеметників тощо потрапити до вас на ці вакансії?

В нас в бригаді айтішників-кулеметників нема. З інших бригад перевести складно. Але якщо є люди, за яких поручиться хтось з наших спеціалістів, то витягнуть і з інших бригад.
Тут ключове все ж не "хочуть", а можуть.
О, згадав, ще саперів треба.

Так в переліку були і:
"- техніки
- водії/механіки".
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:Ти ж розумієш, що МОЖНА зробити нашу армію справді потужною!
Щоб туди з гордістю йшли!
Йшли - добровольцями!
А не втікали масово в сзч...

Правильно. До речі, як там економічний фронт? Мавік пришлеш? Чи хоча б десяток FPV?
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так в переліку були і:
"- техніки
- водії/механіки".

Пан полковник, не перегинайте вже палку.
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:отому ротному, комбату теж не позаздриш...


бо війна -не з трибуни верховної ради речі проголошувати, це важка робота і відповідальгість, і моральне навантаження (коли ти власним наказом людей на смерть посилаєш), знаючи що вини протримаються там 2 години(якщо не меньше, коли не мотивовані), тому і не дивує здача в полон(або сзч)сьогодні

років 20 тому коли читав історічні книги, або статті про війну- дивувало, що навіть у 1944 німці брали в полон солдат червоної армії (під час стримких контратак),
хоч на той час не мали переваги ні ЛС ні в техниці.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:40

  Wirująświatła написав:
  sashaqbl написав:Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю.
Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні:
- зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV)
- зовнішні пілоти дронів літакового типу
- техніки
- водії/механіки
- айтішники
- радіорозвідка.
Якщо хтось раптом, як зять ЛАДа надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.

с 9 до 17 пятидневка?

Залежить від посади. Якщо з 9 до 17 то семиденка. Є ще варіант 2 через 2. Або 3 через 1.
Житлом і харчуванням забезпечують, але можна знімати квартиру при бажанні(вартість житла не компенсується).
Наприклад, минулого року ми на 4 знімали шикарну 3 кімнатну квартиру з джакузі. При чому за смішні гроші, біля 10 тис. Хоча, чесно кажучи, як правило місцеві деруть з в/с втридорога. Та й в принципі ринок оренди житла тут, де ми зараз, такий, що попит значно перевищує пропозицію.
У відпустку можна їздити за кордон.
Командування адекватне. В БР часом записують навіть тих, хто на позицію не виїжджає. Тобто з/п далеко не 20 тисяч навіть для них, сума по результатам співбесіди.
UPD: забув написати про кар'єрний ріст!
sashaqbl
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 13:47

  sashaqbl написав:
  Wirująświatła написав:
  sashaqbl написав:Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю.
Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні:
- зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV)
- зовнішні пілоти дронів літакового типу
- техніки
- водії/механіки
- айтішники
- радіорозвідка.
Якщо хтось раптом, як зять ЛАДа надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.

с 9 до 17 пятидневка?

Залежить від посади. Якщо з 9 до 17 то семиденка. Є ще варіант 2 через 2. Або 3 через 1.
Житлом і харчуванням забезпечують, але можна знімати квартиру при бажанні(вартість житла не компенсується).
Наприклад, минулого року ми на 4 знімали шикарну 3 кімнатну квартиру з джакузі. При чому за смішні гроші, біля 10 тис. Хоча, чесно кажучи, як правило місцеві деруть з в/с втридорога. Та й в принципі ринок оренди житла тут, де ми зараз, такий, що попит значно перевищує пропозицію.
У відпустку можна їздити за кордон.
Командування адекватне. В БР часом записують навіть тих, хто на позицію не виїжджає. Тобто з/п далеко не 20 тисяч навіть для них, сума по результатам співбесіди.
UPD: забув написати про кар'єрний ріст!

Ага знаєм , пофіг на розпорядження про зарахування до певної частини, куди захочуть туди після учебки і запхають :twisted:
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