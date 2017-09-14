|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 09 лис, 2024 13:20
sashaqbl написав:
Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю.
Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні:
- зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV)
- зовнішні пілоти дронів літакового типу
- техніки
- водії/механіки
- айтішники
- радіорозвідка.
Якщо хтось раптом, як зять ЛАД
а надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.
А шо с отделом внутренней безопастности или точнее "особистами"?
Места заняты?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4516
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 09 лис, 2024 13:21
Успіх написав: fler написав:
Про наших людей можу сказати одне - Україна вже сплатила досить високу ціну, тепер нехай інші сплачують за свою бездіяльність
щодо вчасного стримування країни-террористки
Отож!!!
Настала черга твого чоловіка піти на фронт!
Можно и обоих!
Показать пример от активистов Слуг самой Берлинской!
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 4516
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 352 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 09 лис, 2024 13:21
Успіх написав:
Так зразу ломануться виламувати двері в ТЦК!
З понеділка ти теж будеш там, щоб подати документи на наявність права на відстрочку
-
Howl
-
-
- Повідомлень: 6133
- З нами з: 08.03.18
- Подякував: 560 раз.
- Подякували: 1108 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Суб 09 лис, 2024 13:23
UA написав: sashaqbl написав:
О, згадав, ще саперів треба.
Чи правда що електриків в сапери беруть?
Чи інша причина любові тцк саме до електриків?
Чо тільки в сапери. Електрики(та й будь які технарі) це просто знахідка. Для них є купа справ.
Щодо переводу в піхоту. Були кілька випадків, коли переводили. Але у всіх випадках люди реально не справлялися на своїй посаді.
І ще був випадок, коли ворожа піхота напоролася на наші позиції і був стрілковий бій. Але то ми тільки заходили на позиції і був трохи бардак. А загалом робота в близькому тилу.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2054
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 09 лис, 2024 13:26
sashaqbl написав: detroytred написав:
Ключове питання: невже нема бажаючих з посад стрільців, гранатометників, кулеметників тощо потрапити до вас на ці вакансії?
В нас в бригаді айтішників-кулеметників нема. З інших бригад перевести складно. Але якщо є люди, за яких поручиться хтось з наших спеціалістів, то витягнуть і з інших бригад.
Тут ключове все ж не "хочуть", а можуть.
О, згадав, ще саперів треба.
Так в переліку були і:
"- техніки
- водії/механіки".
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 31119
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2129 раз.
- Подякували: 3229 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 09 лис, 2024 13:26
Успіх написав:
Ти ж розумієш, що МОЖНА зробити нашу армію справді потужною!
Щоб туди з гордістю йшли!
Йшли - добровольцями!
А не втікали масово в сзч...
Правильно. До речі, як там економічний фронт? Мавік пришлеш? Чи хоча б десяток FPV?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2054
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 09 лис, 2024 13:29
detroytred написав:
Так в переліку були і:
"- техніки
- водії/механіки".
Пан полковник, не перегинайте вже палку.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2054
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 09 лис, 2024 13:36
detroytred написав:
отому ротному, комбату теж не позаздриш...
бо війна -не з трибуни верховної ради речі проголошувати, це важка робота і відповідальгість, і моральне навантаження (коли ти власним наказом людей на смерть посилаєш), знаючи що вини протримаються там 2 години(якщо не меньше, коли не мотивовані), тому і не дивує здача в полон(або сзч)сьогодні
років 20 тому коли читав історічні книги, або статті про війну- дивувало, що навіть у 1944 німці брали в полон солдат червоної армії (під час стримких контратак),
хоч на той час не мали переваги ні ЛС ні в техниці.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 11178
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3253 раз.
- Подякували: 3307 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
2
Додано: Суб 09 лис, 2024 13:40
Wirująświatła написав: sashaqbl написав:
Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю.
Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні:
- зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV)
- зовнішні пілоти дронів літакового типу
- техніки
- водії/механіки
- айтішники
- радіорозвідка.
Якщо хтось раптом, як зять ЛАД
а надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.
с 9 до 17 пятидневка?
Залежить від посади. Якщо з 9 до 17 то семиденка. Є ще варіант 2 через 2. Або 3 через 1.
Житлом і харчуванням забезпечують, але можна знімати квартиру при бажанні(вартість житла не компенсується).
Наприклад, минулого року ми на 4 знімали шикарну 3 кімнатну квартиру з джакузі. При чому за смішні гроші, біля 10 тис. Хоча, чесно кажучи, як правило місцеві деруть з в/с втридорога. Та й в принципі ринок оренди житла тут, де ми зараз, такий, що попит значно перевищує пропозицію.
У відпустку можна їздити за кордон.
Командування адекватне. В БР часом записують навіть тих, хто на позицію не виїжджає. Тобто з/п далеко не 20 тисяч навіть для них, сума по результатам співбесіди.
UPD: забув написати про кар'єрний ріст!
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2054
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 09 лис, 2024 13:47
sashaqbl написав: Wirująświatła написав: sashaqbl написав:
Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю.
Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні:
- зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV)
- зовнішні пілоти дронів літакового типу
- техніки
- водії/механіки
- айтішники
- радіорозвідка.
Якщо хтось раптом, як зять ЛАД
а надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.
с 9 до 17 пятидневка?
Залежить від посади. Якщо з 9 до 17 то семиденка. Є ще варіант 2 через 2. Або 3 через 1.
Житлом і харчуванням забезпечують, але можна знімати квартиру при бажанні(вартість житла не компенсується).
Наприклад, минулого року ми на 4 знімали шикарну 3 кімнатну квартиру з джакузі. При чому за смішні гроші, біля 10 тис. Хоча, чесно кажучи, як правило місцеві деруть з в/с втридорога. Та й в принципі ринок оренди житла тут, де ми зараз, такий, що попит значно перевищує пропозицію.
У відпустку можна їздити за кордон.
Командування адекватне. В БР часом записують навіть тих, хто на позицію не виїжджає. Тобто з/п далеко не 20 тисяч навіть для них, сума по результатам співбесіди.
UPD: забув написати про кар'єрний ріст!
Ага знаєм , пофіг на розпорядження про зарахування до певної частини, куди захочуть туди після учебки і запхають
-
yama
-
-
- Повідомлень: 4884
- З нами з: 12.08.17
- Подякував: 9073 раз.
- Подякували: 1059 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|22
|73662
|
|
|1493
|242380
|
|
|6076
|873429
|
|