detroytred написав:отому ротному, комбату теж не позаздриш...
бо війна -не з трибуни верховної ради речі проголошувати, це важка робота і відповідальгість, і моральне навантаження (коли ти власним наказом людей на смерть посилаєш), знаючи що вини протримаються там 2 години(якщо не меньше, коли не мотивовані), тому і не дивує здача в полон(або сзч)сьогодні
років 20 тому коли читав історічні книги, або статті про війну- дивувало, що навіть у 1944 німці брали в полон солдат червоної армії (під час стримких контратак), хоч на той час не мали переваги ні ЛС ні в техниці.
Там хрєнь була...
Ротний прямо ставить питання, що йому робити за такої ситуації. Уточнює наказ (згідно Статуту він зобов'язаний уточнити отриманий наказ, якщо є потреба). А начальник по суті зливається від уточнення свого наказу на --- роби по поняттям. Не наказує, а радить - стріляй або стріляйся сам. Наказує лише -- тримай позиції.
Ніііт. Наказ повинен бути чітким та конкретним (що і як робити). А начальник зняв з себе відповідальність...
І отака фігня отак і до самої гори... До речі, згідно отого наказу402 нішагуназад командири об'єднаннь, з'єднаннь, частин, в період чергу, самі особисто несли повну відповідальність за дії свої підлеглих...
Саме безглузде -- це коли і втрати, і результату нема.
sashaqbl написав:Залежить від посади. Якщо з 9 до 17 то семиденка. Є ще варіант 2 через 2. Або 3 через 1. Житлом і харчуванням забезпечують, але можна знімати квартиру при бажанні(вартість житла не компенсується). Наприклад, минулого року ми на 4 знімали шикарну 3 кімнатну квартиру з джакузі. При чому за смішні гроші, біля 10 тис. Хоча, чесно кажучи, як правило місцеві деруть з в/с втридорога. Та й в принципі ринок оренди житла тут, де ми зараз, такий, що попит значно перевищує пропозицію. У відпустку можна їздити за кордон. Командування адекватне. В БР часом записують навіть тих, хто на позицію не виїжджає. Тобто з/п далеко не 20 тисяч навіть для них, сума по результатам співбесіди. UPD: забув написати про кар'єрний ріст!
всё слишко хорошо чтобы быть правдой. Я не о том что вы врёте, много кто из работодателей обещал золотые горы, а потом оказывалось горы только работы, остальное горошины.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 09 лис, 2024 13:53, всього редагувалось 1 раз.
Під час телефонної розмови Трамп сказав Зеленському: «Я обіцяю, ви будете щасливі зі мною весь час, доки я перебуватиму на посаді президента». Цікавить одне: чи йдеться у цій обіцянці і про Україну також? До речі, Ілон Маск був присутній під час телефонної розмови Зеленського та Трампа. Розмова тривала близько 25 хвилин. У ході бесіди Трамп нібито заявив, що підтримає Київ, але в деталі не вдавався. Також повідомляється, що Маск продовжуватиме забезпечувати Україну супутниками Starlink. Здається мені, скоро Маск стане при Трампі кимось на кшталт Єрмака при Зеленському. Те, що одразу після вступу на посаду, Донні має доручити Ілону повний аудит американського уряду, і те, що цей бізнесмен супроводжує Трампа на кожному кроці, дає підстави здогадуватись, хто буде бенефіціаром багатьох рішень нової адміністрації. Що ще цікаво… Після того як Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах, акції Tesla зросли на 12%, а статки Ілона Маска збільшилися на 15 мільярдів доларів. Оглядачі стверджують, що що 25 хвилин – дуже великий знак уваги як для такого дзвінка, особливо в день обрання Трампа, коли він приймав від усіх привітання та час був вкрай обмежений. «Скоро безглуздим вбивствам прийде кінець», — Маск прокоментував статтю, в якій описується план Трампа закінчення війни. У згаданій статті йдеться про бажання Трампа створити 800-мильну демілітаризовану зону між рф та Україною з розміщенням британських та європейських військ на нашій території. Захоплені росією землі залишаться під її контролем, а інтеграцію України до НАТО буде припинено на 20 років. Можу сказати, що Трамп не тільки самодур, але й дуже амбіційний самодур, а тому ця його риса може зіграти як на зло Україні, так і на користь. І зараз неважливо, погодиться на цей план москва чи ні - головне для Трампа запустити сам процес торгу та втягнути у нього путіна. Справедливості для Україні при цьому годі й чекати. Її у сучасному світі поки не вдалось ні встановити, ні захистити. А от вклинитись у ці торги і отримати для себе максимум можливого при таких розкладах - цілком посильне завдання. *** Зауважу, що: Факти - це інформація мінус емоції. Експертний аналіз - це інформація, що базується на достовірних фактах, плюс професіоналізм та досвід. Невігластво - це власна думка, яка ігнорує інформацію, плюс самовпевненість. Упоротість - це крайня ступінь невігластва. Дурість - це власна думка, яка ігнорує факти, плюс самозакоханість. Головна проблема: як знайти достовірні факти, а не ті, які ви отримуєте від джерел, які «впарюють» вам те, що вам підсвідомо подобається, а не те, що є насправді.
Helgi Sharp
А це цікаво.
Але як я вже писав -- якщо європ.війська будуть стояти між нами й ордою, то ми, як порядна країна, мали би подарувати їм ту смугу. На якій вони стоятимуть. І довічний безперешкодний транзит. І матимемо Європу не лише на заході, а ще й на сході, клаптикову. Купатимемось як вареники у маслі. 😌
Shaman написав: але так - ВТРАТИ бюджету від того, що не сплачують податки, значно більші, ніж те, що з бюджету крадеться.
а чий обов’язок слідкувати за не сплатою податків?
ти ж сам каже про причинно-наслідкові зв'язки. так давай, роби так.
а саме на першому місці - обов'язок сплатити податки - й людей, й працедавців. а вже наступний крок - контроль за виконанням цього. чи ПДВ, від сплати якого уходять, продаючи "в чорну".
обов’язок сам по собі не виникає. цей обов’язок вимагає закон. але не всі законо слухняні - є і порушники. і не тільки в податках - скрізь. для того щоб ловити і карати порушників ми найняли купу куп чинуш за податки законослухняних. а тепер увага - якщо в нас така купа куп порушників то чим займаються чинуші? за толіку малую прикривають порушників? от тобі і причинно наслідковий зв’язок з корупцією та бездіяльністю чинуш і несплатою податків населенням.
і якби ти трохи поторсав свою пам’ять то згадав би з чого все почалося
tester7336 написав:
Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...
тобто я повинен думати за себе і за тих хто поліз у владні крісла? а може таки вони почнуть працювати? чи вони гроші свої за дурно отримують? провести мобілізацію належним чином таки їх робота а не хоббі по принципу - якось вийде, а не вийде то включимо бусифікацію.
а те що єралашичник увів тему розмови витаскавши свій улюблений калькулятор то таке.
tester7336 написав:а чий обов’язок слідкувати за не сплатою податків?
ти ж сам каже про причинно-наслідкові зв'язки. так давай, роби так.
а саме на першому місці - обов'язок сплатити податки - й людей, й працедавців. а вже наступний крок - контроль за виконанням цього. чи ПДВ, від сплати якого уходять, продаючи "в чорну".
обов’язок сам по собі не виникає. цей обов’язок вимагає закон. але не всі законо слухняні - є і порушники. і не тільки в податках - скрізь. для того щоб ловити і карати порушників ми найняли купу куп чинуш за податки законослухняних. а тепер увага - якщо в нас така купа куп порушників то чим займаються чинуші? за толіку малую прикривають порушників? от тобі і причинно наслідковий зв’язок з корупцією та бездіяльністю чинуш і несплатою податків населенням.
поки що населення надто толерантно відноситься до корупції. й багато з тих, хто горлає - дивиться, як крадуть, насправді лише заздрять, що це не вони. а те, що це погано - про це ще думка в багатьох не виникає
і якби ти трохи поторсав свою пам’ять то згадав би з чого все почалося
tester7336 написав:
Shaman написав:критика мобілізаційних дій без пропозицій як це робити - якраз так маскуються реальні російські ІПСОшники. розбирати вас немає часу. так, в мобілізації є нездорові моменти. але військовий час. якщо мобілізація припиниться, нездорові моменти виникнуть на всій лінії бойових дій - й втрати людей, й територій...
тобто я повинен думати за себе і за тих хто поліз у владні крісла? а може таки вони почнуть працювати? чи вони гроші свої за дурно отримують? провести мобілізацію належним чином таки їх робота а не хоббі по принципу - якось вийде, а не вийде то включимо бусифікацію.
а те що єралашичник увів тему розмови витаскавши свій улюблений калькулятор то таке.
так влада не виконує свої обов'язки. це окрема тема, я свою думку про владу непрофесіоналів вже неодноразово казав. але питання в тому, що під час війни все одно треба робити свою справу, часу виправляти щось немає, треба робити це паралельно. досі сміємося з вибору 2019 - але боротися все одно треба. й владу зараз не поміняєш.