

Під час телефонної розмови Трамп сказав Зеленському: «Я обіцяю, ви будете щасливі зі мною весь час, доки я перебуватиму на посаді президента».

Цікавить одне: чи йдеться у цій обіцянці і про Україну також?

До речі, Ілон Маск був присутній під час телефонної розмови Зеленського та Трампа.

Розмова тривала близько 25 хвилин. У ході бесіди Трамп нібито заявив, що підтримає Київ, але в деталі не вдавався. Також повідомляється, що Маск продовжуватиме забезпечувати Україну супутниками Starlink.

Здається мені, скоро Маск стане при Трампі кимось на кшталт Єрмака при Зеленському. Те, що одразу після вступу на посаду, Донні має доручити Ілону повний аудит американського уряду, і те, що цей бізнесмен супроводжує Трампа на кожному кроці, дає підстави здогадуватись, хто буде бенефіціаром багатьох рішень нової адміністрації.

Що ще цікаво… Після того як Дональд Трамп здобув перемогу на президентських виборах, акції Tesla зросли на 12%, а статки Ілона Маска збільшилися на 15 мільярдів доларів.

Оглядачі стверджують, що що 25 хвилин – дуже великий знак уваги як для такого дзвінка, особливо в день обрання Трампа, коли він приймав від усіх привітання та час був вкрай обмежений.

«Скоро безглуздим вбивствам прийде кінець», — Маск прокоментував статтю, в якій описується план Трампа закінчення війни.

У згаданій статті йдеться про бажання Трампа створити 800-мильну демілітаризовану зону між рф та Україною з розміщенням британських та європейських військ на нашій території . Захоплені росією землі залишаться під її контролем, а інтеграцію України до НАТО буде припинено на 20 років.

Можу сказати, що Трамп не тільки самодур, але й дуже амбіційний самодур, а тому ця його риса може зіграти як на зло Україні, так і на користь.

І зараз неважливо, погодиться на цей план москва чи ні - головне для Трампа запустити сам процес торгу та втягнути у нього путіна.

Справедливості для Україні при цьому годі й чекати. Її у сучасному світі поки не вдалось ні встановити, ні захистити. А от вклинитись у ці торги і отримати для себе максимум можливого при таких розкладах - цілком посильне завдання.

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Зауважу, що:

Факти - це інформація мінус емоції.

Експертний аналіз - це інформація, що базується на достовірних фактах, плюс професіоналізм та досвід.

Невігластво - це власна думка, яка ігнорує інформацію, плюс самовпевненість.

Упоротість - це крайня ступінь невігластва.

Дурість - це власна думка, яка ігнорує факти, плюс самозакоханість.

Головна проблема: як знайти достовірні факти, а не ті, які ви отримуєте від джерел, які «впарюють» вам те, що вам підсвідомо подобається, а не те, що є насправді.



Helgi Sharp

