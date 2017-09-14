Зі свідомими громадянами (які самі за будь-яких умов будуть сплачувати податки, мобілізуватися, працювати наче воли, порушників затримувати, хабарів не давати і т.д.) можна хоч рай зробити, побудувати)))
Але мова про звичайних земних людей, громадян.
І от саме з ними можновладці створюють або Південну, або Північну Кореї.
З одними і тими ж на початку громадянами...
І не водячи десятиліттями по пустелям або чекаючи, поки вимруть совки чи ще хтось; чи поки свідомими стануть.
Створюють умови...
В одних умовах оті громадяни діють згідно Півночі.
За інших умов діють згідно Півдня.
Справа лише в умовах, які створюють можновладці (як тримачі всіх ричагів-інструментів управління) для громадян.
Які умови, так громадяни і ведуть себе.