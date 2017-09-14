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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10832108331083410835

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 15:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:й владу зараз не поміняєш.

поміняєш
було б бажання
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 15:44

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Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 15:46

США терміново нададуть Україні сотні ракет до систем ППО NASAMS і Patriot, пише (https://babel.ua/news/112486-wsj-ssha-t ... ta-patriot) The Wall Street Journal.

Майже 500 ракет-перехоплювачів відправляють у відповідь на посилення російських ракетних і дронових атак. Очікується, що вони прибудуть в найближчі тижні.

У США вважають, що ці поставки мають задовольнити потреби України в засобах ППО до кінця цього року.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 15:46

  greenozon написав:
  Shaman написав:й владу зараз не поміняєш.

поміняєш
було б бажання

зміна влади під час війни - надто багато ризиків. чому всі ці згадування про Майдан - лише мрії? бо та частина, яка може зробити Майдан, вона розуміє, що військові ризики набагато вищі. а ухилянти ніколи майдан не організують - це оксюморон 8)

а влада поки що не вийшла за певні рамки. та й партнери їм не дають
Shaman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 15:57

Глава Пентагона отказал Зеленскому отдать Украине приоритет в поставке ракетных систем ATACMS в обход прочих покупателей, сообщает Wall Street Journal со ссылкой на двух чиновников из США и советника из правительства Украины. Как пишет издание, Остин заявил Зеленскому, что тот "просит слишком многого".
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 16:39

  Wirująświatła написав:при чём тут Трамп и почему Байдену не предложили?
Глава Еврокомиссии предложила Трампу заменить российский газ в Европе на американский
......

Не знаю, в чём тут дело, но о расширяющихся поставках американского СПГ в Европу писали уже давно. По-моему, ещё в 2022.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 16:53

Bild: Штраф за парковку российского самолета в Мюнхене составил 460000 евро

▪️Этот парковочный талон, вероятно, один из самых дорогих в истории. Российский самолет простоял на стоянке в аэропорту Мюнхена более двух лет. Затем его наконец-то забрали и оплатили мега-штраф за парковку.

▪️История началась 27 февраля 2022 года с посадки самолета Airbus из Санкт-Петербурга через три дня после начала вооруженного конфликта на Украине. Поскольку вскоре после этого воздушное пространство Германии было закрыто для российских самолетов, самолету пришлось остаться на земле — на целых 834 дня.

▪️Застрявший самолет «Аэрофлота» сначала попал в заголовки газет, а затем был забыт. Тем временем счет за парковку продолжал расти: от 340 до 560 евро в день. К октябрю 2022 года было накоплено уже 70 000 евро. Серебристо-голубой самолет «Аэрофлота» в последний раз видели припаркованным у забора в Терминале 2 в июне 2024 года.

▪️158-местный лайнер не принадлежал «Аэрофлоту», а был взят в лизинг китайской компанией «CMB Financial leasing». И компания, естественно, захотела вернуть свой самолет, которому было всего восемь лет, чтобы сдать его в аренду в другом месте.

▪️Простояв на стоянке более двух лет, самолет прошел обширное техническое обслуживание в Мюнхене. Затем Федеральное авиационное ведомство подтвердило, что он пригоден к полетам.

▪️После оплаты штрафа в 460 000 евро Airbus было разрешено вылететь в Чехию. А штраф за парковку владельцы быстро окупят. Ежемесячный лизинговый взнос за A320 составляет около 240 000 евро.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 16:57

  prodigy написав:............
років 20 тому коли читав історічні книги, або статті про війну- дивувало, що навіть у 1944 німці брали в полон солдат червоної армії (під час стримких контратак),
хоч на той час не мали переваги ні ЛС ні в техниці.

Какая связь между "брали в полон" и превосходством в "ЛС чи в техниці"?
ЛАД
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