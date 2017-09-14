Bild: Штраф за парковку российского самолета в Мюнхене составил 460000 евро



▪️Этот парковочный талон, вероятно, один из самых дорогих в истории. Российский самолет простоял на стоянке в аэропорту Мюнхена более двух лет. Затем его наконец-то забрали и оплатили мега-штраф за парковку.



▪️История началась 27 февраля 2022 года с посадки самолета Airbus из Санкт-Петербурга через три дня после начала вооруженного конфликта на Украине. Поскольку вскоре после этого воздушное пространство Германии было закрыто для российских самолетов, самолету пришлось остаться на земле — на целых 834 дня.



▪️Застрявший самолет «Аэрофлота» сначала попал в заголовки газет, а затем был забыт. Тем временем счет за парковку продолжал расти: от 340 до 560 евро в день. К октябрю 2022 года было накоплено уже 70 000 евро. Серебристо-голубой самолет «Аэрофлота» в последний раз видели припаркованным у забора в Терминале 2 в июне 2024 года.



▪️158-местный лайнер не принадлежал «Аэрофлоту», а был взят в лизинг китайской компанией «CMB Financial leasing». И компания, естественно, захотела вернуть свой самолет, которому было всего восемь лет, чтобы сдать его в аренду в другом месте.



▪️Простояв на стоянке более двух лет, самолет прошел обширное техническое обслуживание в Мюнхене. Затем Федеральное авиационное ведомство подтвердило, что он пригоден к полетам.



▪️После оплаты штрафа в 460 000 евро Airbus было разрешено вылететь в Чехию. А штраф за парковку владельцы быстро окупят. Ежемесячный лизинговый взнос за A320 составляет около 240 000 евро.