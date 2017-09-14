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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 лис, 2024 17:31
Xenon написав:
❗️ Радник Трампа зазначив, що Україна повинна сконцентруватися на досягненні миру, а не на відновленні контролю над своїми територіями, — повідомляє ВВС
Він підкреслив, що Крим втрачено, а майбутня адміністрація Трампа зосередить свої зусилля на встановленні миру в Україні, а не на поверненні захоплених росією земель
О як добре...
Давно хотів, аби хтось потягав мордами по столі падлючних “повертачів земель”. Любителів “повертати” чужими руками. Руками примусово утримуваних... 😒
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Bobua
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Додано: Суб 09 лис, 2024 17:35
Прошло 72 часа ... Трамп так и не позвонил Путину.
Но эйфория у Трампофилов продолжается ... какая крутая команда, как они закончат войну, как они потужно говорят
И что-то это мне напомнило. Первое избрание Зеленского
Та же эйфория - "весна прийде, саджати будемо", "вчителям по $4000", "сойдёммя посередине", "я увидел в глазах Путина мир"
Запрос на новые лица, как придут новые лица, как будет новая крутая команда и всем покажет успешный успех
Всё закончилось разбитыми розовыми очками о чугуниевую жопу действительности
И розовые очки всегда разбиваются стеклами вовнутрь
По факту, до 20.01.2025 Трамп вообще ничего не может сделать.
Он, пока что, не президент
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pesikot
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Додано: Суб 09 лис, 2024 17:53
❗️ Радник Трампа зазначив, що Україна повинна сконцентруватися на досягненні миру, а не на відновленні контролю над своїми територіями, — повідомляє ВВС
Він підкреслив, що Крим втрачено, а майбутня адміністрація Трампа зосередить свої зусилля на встановленні миру в Україні, а не на поверненні захоплених росією земель
звичайно, Трамп темна конячка, зараз невідомо, як він вирішить, але ці його радники принаймні говорять відкрито, на відміну від Байдена, який на словах підтримує Україну "до перемоги", а по факту його підтримка не дозволяє навіть захищати наявні землі, не кажучи вже про повернення захоплених.
Інше питання, що навіть такий план (з демілітаризованою зоною, сторонніми миротворцями в цій зоні і накачкою України зброєю для протидії наступній агресії) не задовольнить пуйло, але радники і Трамп цього поки що не знають, напевно. Найцікавіше почнеться в той момент, коли Трамп це зрозуміє. Які його дії - поступитися, забити взагалі на конфлікт чи все-таки надавити на росію? Побачимо.
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thenewepic
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:13
thenewepic написав:
Інше питання, що навіть такий план (з демілітаризованою зоною, сторонніми миротворцями в цій зоні і накачкою України зброєю для протидії наступній агресії) не задовольнить пуйло .. Найцікавіше почнеться в той момент, коли Трамп це зрозуміє. Які його дії - поступитися, забити взагалі на конфлікт чи все-таки надавити на росію? Побачимо.
Забити на війну не вийде, адже сидіти і дивитися, як ЄС несе збитки, а Китай та Індія збагачуються може хіба повний лузер чи ідіот. Слабка позиція США з ЄС вже має наслідки не лише для України, а й для них. Якщо не укласти справедливий мир якнайшвидше, то про світовий порядок можна буде забути, а впоратися з хаосом, який настане, зможуть не тільки лиш всі...
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fler
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:32
fler написав:
Слабка позиція США з ЄС вже має наслідки не лише для України, а й для них. Якщо не укласти справедливий мир якнайшвидше, то про світовий порядок можна буде забути, а впоратися з хаосом, який настане, зможуть не тільки лиш всі...
Трампа та американців, які його обрали, не цікавить світовий порядок. США повертаються рівно на 100 років тому назад - в ізоляціонізм. У них все добре, а інші хай *****ся як хочуть. Кампанія Трампа була буквально побудована на тому, что вони не хочуть більше бути світовим поліцейським, а Ви вперто продовжуєте свої забаганки їм приписувати. Ми мали 30 років, щоб побудувати нормальну державу, з сильними збройними силами, озброїтись, нарешті. Ті, хто це зробив, особливо хаосу не помітять. Проблеми інших США хвилювати не будуть. Знімайте рожеві окуляри зараз.
Востаннє редагувалось АндрейМ
в Суб 09 лис, 2024 18:32, всього редагувалось 1 раз.
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АндрейМ
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:32
Господар Вельзевула написав: Бетон написав:
Треба міняти владу. І все скінчиться
Да,для меня было это очевидно с первого дня. И если бы не Трамп-валить нужно было бы отсюда со страшной силой, все эти корчинские и иже с ними не зря толкали идеологию закрытия границ для всех, воспитания поколений под взрывами и так далее.
Это идеология Пол Пота,взращивающего "красных кхмеров" для собственной диктатуры и бесконечной войны.
Но пришел Трамп. Только Трамп может спасти в первую очередь людей, нацию, только благодаря Трампу солдаты смогут вернутся домой, а не будут защищать собственными жизнями Европу,которая очень некисло устроилась за спиной Украины.
Если не Трамп-тогда никто. По крайней мере у Трампа есть шанс.
И покидая это пожарище, я буду твердо знать-мы попробовали все что могли
. Следующие полгода увидим.
навіть не знаю як написати - чи то сльози навернулися на очі, чи то кров з очей пішла?
що ви спробували??? з ваших дописів - ви нічого не зробили й не збираєтесь - "все что мог"...
й тільки руські ІПСО можуть порівнювати поточну ситуацію з Пол Потом. при реальній диктатурі вже давно копали б окопи, й раділи, що пайку вчасно видали
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:42
Бетон написав:
Треба міняти владу. І все скінчиться
Бетон, нельзя быть таким бетонноголовым
При Порошенко говорили тоже самое - он барыга, наживается на войне, вот как его уберем, так и мир
Убрали
Где, бл...дь, мир ?
Теперь ты меняешь пластинку на надо "поменять Зеленского" и всё закончится
Второй раз, такое уже не заходит
Бетон, а чего ты про Путина молчишь ?
Ведь это Путин начал войну, он её продолжает и заканчивать не собирается
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pesikot
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:48
АндрейМ написав: fler написав:
Слабка позиція США з ЄС вже має наслідки не лише для України, а й для них. Якщо не укласти справедливий мир якнайшвидше, то про світовий порядок можна буде забути, а впоратися з хаосом, який настане, зможуть не тільки лиш всі...
Трампа та американців, які його обрали, не цікавить світовий порядок. США повертаються рівно на 100 років тому назад - в ізоляціонізм. У них все добре, а інші хай *****ся як хочуть. Кампанія Трампа була буквально побудована на тому, что вони не хочуть більше бути світовим поліцейським, а Ви вперто продовжуєте свої забаганки їм приписувати. Ми мали 30 років, щоб побудувати нормальну державу, з сильними збройними силами, озброїтись, нарешті. Ті, хто це зробив, особливо хаосу не помітять. Проблеми інших США хвилювати не будуть. Знімайте рожеві окуляри зараз.
Бачу, що 10 років війни в Україні вас нічого не навчили, тому сперечатися з вами не буду.
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fler
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Додано: Суб 09 лис, 2024 18:50
Bobua написав:
О як добре...
Давно хотів, аби хтось потягав мордами по столі падлючних “повертачів земель”. Любителів “повертати” чужими руками. Руками примусово утримуваних... 😒
Воно так не працює -хтось
доведеться самому. Воно ж те саме що й з фронтом. Крім нас нема ніякого "хтось")наш девіз
Ніхто крім нас або якого х-я ми?
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Додано: Суб 09 лис, 2024 19:03
pesikot написав: Бетон написав:
Треба міняти владу. І все скінчиться
Где, бл...дь, мир ?
Теперь ты меняешь пластинку на надо "поменять Зеленского" и всё закончится
Второй раз, такое уже не заходит
Бетон, а чего ты про Путина молчишь ?
Ведь это Путин начал войну, он её продолжает и заканчивать не собирается
при порошенку миру було більше, тому краще порошенко. А ще вернути до алади решту олігархів беню, фірташа, ахметова, пінчука хай ідуть і договорюються. Їм на відміну од зелі є шо тєряти в Україні.
Нам треба мир.
А путін? Путін не вічний. Рано чи піздно піде і в росія ослабне через внутрішню гризню за владу.
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