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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10835108361083710838>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 19:04

Ану циц!))

  Banderlog написав:
  Bobua написав:
О як добре...

Давно хотів, аби хтось потягав мордами по столі падлючних “повертачів земель”. Любителів “повертати” чужими руками. Руками примусово утримуваних... 😒

Воно так не працює -хтось :lol: доведеться самому. Воно ж те саме що й з фронтом. Крім нас нема ніякого "хтось")наш девіз
Ніхто крім нас або якого х-я ми? :lol:

Ану тихо! :mrgreen:
А то там на Флер з її чоловіком - гикавка напала! :mrgreen:

От вони собі думають - ну ж було добре 32місяці, то нах щось змінювати?))
А тут щось солдати починають обурюватись, що втомлені))
Хочуть чоловіка Флер на фронт, а саму Флер - "волонтерити" в окопи)))

Ні, ні, хлопці!
Не скигліть, а воюйте до останньої верби!)))

Ну не можна ж так обрубати кайф у Флер з її чоловіком?! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 19:22

  Успіх написав:

Ні, ні, хлопці!
Не скигліть, а воюйте до останньої верби!)))

Ну не можна ж так обрубати кайф у Флер з її чоловіком?! :mrgreen:

Нема в них кайфу вони теж ощущають неудобство од війни. Тривога, часто з магазинів виганяють.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 19:24

  sashaqbl написав:Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю.
Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні:
- зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV)
- зовнішні пілоти дронів літакового типу
- техніки
- водії/механіки
- айтішники
- радіорозвідка.
Якщо хтось раптом, як зять ЛАДа надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.

В США представницька виборча система, а не пряма. Наразі виборці проголосували за представників, які будуть обирати Президента США. Де факто і де юре, вибори Президента не відбулися. Тому не потрібно розпофсюджувати фейки та іпсо.
https://hromadske.ua/ru/mir/233907-kak-vybirayut-prezidenta-ssha-obyasnyaem-glavnye-protsessy

17 декабря 2024 года члены коллегии выборщиков голосуют в своих штатах за президента и вице-президента отдельными бюллетенями. Их передают Сенату и архивариусу. Уже 6 января 2025 года Конгресс США подсчитывает голоса коллегии выборщиков и объявляет результаты. Если ни один из кандидатов в президенты не набирает как минимум 270 голосов избирателей, судьбу выборов решает Палата представителей. В случае необходимости, палата избирает президента большинством голосов.

В полдень 20 января 2025 года состоится инаугурация — избранный президент и вице-президент принесут присягу.
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 19:33

  Успіх написав:Хочуть чоловіка Флер на фронт, а саму Флер - "волонтерити" в окопи)))

якось пропустив.)
Успіх Вашу озабочєність можно було зрозуміти поки ви мили снаряди. Прекращайте підкатувати мохнаті шари до пані флер.
Не світить тобі. Флер ж вчена тьотя а в тебе крім школи нічого за плечима. Здобудеш вищу освіту то попробуєш її охмурнуть, років через 5.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 19:35

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Бетон написав:Треба міняти владу. І все скінчиться



Где, бл...дь, мир ?

Теперь ты меняешь пластинку на надо "поменять Зеленского" и всё закончится
Второй раз, такое уже не заходит

Бетон, а чего ты про Путина молчишь ?
Ведь это Путин начал войну, он её продолжает и заканчивать не собирается
при порошенку миру було більше, тому краще порошенко. А ще вернути до алади решту олігархів беню, фірташа, ахметова, пінчука хай ідуть і договорюються. Їм на відміну од зелі є шо тєряти в Україні.
Нам треба мир.
А путін? Путін не вічний. Рано чи піздно піде і в росія ослабне через внутрішню гризню за владу.

Ну то да, так теж можно ... виносимо Путіна за дужки ... війна якось само по собі почалась ...
Це ж Порошенко або Зеленський почали війну, їх потрібно змінити
Повторюючи всю російську пропаганду

А Путін не винуватий, будемо чекати коли він здохне ...

Тільки він ще досі живчик і нічого припиняти не бажає
І про це мовчать
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 19:36

  Wirująświatła написав:
  Успіх написав:Ти ж розумієш, що МОЖНА зробити нашу армію справді потужною!
не МОЖНА. людей надо менять. Я предлагал расселить украинцев по миру, а сюда заселить кого то более ответственного. Но боюсь что тогда всему миру наступит гаплык.

і буде ще одна богообрана нація яка відновить мову тільки санскрит, питання, чи витримає Болівар двох?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 19:39

Успіх
То коли на єкономічний фронт ? )

Коти ковбасою самі себе не нагодують
Та й зятю ЛАДа теж багато чого потрібно

Чому це єкономічний фронт повинні тримати я, budivelnik, Василь-Рівне ?
А ти не при справах

Як так ? )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 19:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Неожиданно

Фирма внучки экс-секретаря РНБО Данилова уклонилась от уплаты налогов на 44,3 млн грн, — СМИ со ссылкой на решение Соломенского райсуда
Бетон
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:08

Як влаштуюсь на роботу-то коти взад будуть сардельки відправ

  pesikot написав:Успіх
То коли на єкономічний фронт ? )

Коти ковбасою самі себе не нагодують
Та й зятю ЛАДа теж багато чого потрібно

Чому це єкономічний фронт повинні тримати я, budivelnik, Василь-Рівне ?
А ти не при справах

Як так ? )

Вже доначу!
Але тільке "пряме волонтерство" своїм колишнім побратимам, а також родичам, які знаходяться в ЗСУ!
Наприклад, двоюрідний брат зараз на навчанні там, де наш форумний сторож охороняє склади :mrgreen:
А ще - в мене є рідний брат в районі Оріхова, Запорізької обл.

Тож - я маю кому волонтерити!
Нехай там коти сардельками ганяють у футбол! :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:11

  Banderlog написав:
  Bobua написав:
О як добре...

Давно хотів, аби хтось потягав мордами по столі падлючних “повертачів земель”. Любителів “повертати” чужими руками. Руками примусово утримуваних... 😒

Воно так не працює -хтось :lol: доведеться самому. Воно ж те саме що й з фронтом. Крім нас нема ніякого "хтось")наш девіз
Ніхто крім нас або якого х-я ми? :lol:


Так от же ж.
Вже тягає.
Радник Трампа.
Радник... 😂
“З особливим цинізмом”, як казали овочі 😁😂😀
Bobua
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