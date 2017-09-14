sashaqbl написав:Оскільки вже пройшло 72 години, а з моменту обрання Трампа, а війна досі не закінчилася, то, з дозволу модераторів, трохи поспамлю. Оскільки нашу роту перейменували в батальйон, то в новій штатці зявилося купа вакансій. Потрібні: - зовнішні пілоти мультироторних коптерів(в т. ч. Mavic, FPV) - зовнішні пілоти дронів літакового типу - техніки - водії/механіки - айтішники - радіорозвідка. Якщо хтось раптом, як зять ЛАДа надумається піти в ЗСУ, то пишіть в особисті.
17 декабря 2024 года члены коллегии выборщиков голосуют в своих штатах за президента и вице-президента отдельными бюллетенями. Их передают Сенату и архивариусу. Уже 6 января 2025 года Конгресс США подсчитывает голоса коллегии выборщиков и объявляет результаты. Если ни один из кандидатов в президенты не набирает как минимум 270 голосов избирателей, судьбу выборов решает Палата представителей. В случае необходимости, палата избирает президента большинством голосов.
В полдень 20 января 2025 года состоится инаугурация — избранный президент и вице-президент принесут присягу.
Успіх написав:Хочуть чоловіка Флер на фронт, а саму Флер - "волонтерити" в окопи)))
якось пропустив.) Успіх Вашу озабочєність можно було зрозуміти поки ви мили снаряди. Прекращайте підкатувати мохнаті шари до пані флер. Не світить тобі. Флер ж вчена тьотя а в тебе крім школи нічого за плечима. Здобудеш вищу освіту то попробуєш її охмурнуть, років через 5.
Бетон написав:Треба міняти владу. І все скінчиться
Где, бл...дь, мир ?
Теперь ты меняешь пластинку на надо "поменять Зеленского" и всё закончится Второй раз, такое уже не заходит
Бетон, а чего ты про Путина молчишь ? Ведь это Путин начал войну, он её продолжает и заканчивать не собирается
при порошенку миру було більше, тому краще порошенко. А ще вернути до алади решту олігархів беню, фірташа, ахметова, пінчука хай ідуть і договорюються. Їм на відміну од зелі є шо тєряти в Україні. Нам треба мир. А путін? Путін не вічний. Рано чи піздно піде і в росія ослабне через внутрішню гризню за владу.
Ну то да, так теж можно ... виносимо Путіна за дужки ... війна якось само по собі почалась ... Це ж Порошенко або Зеленський почали війну, їх потрібно змінити Повторюючи всю російську пропаганду
А Путін не винуватий, будемо чекати коли він здохне ...
Тільки він ще досі живчик і нічого припиняти не бажає І про це мовчать
pesikot написав:Успіх То коли на єкономічний фронт ? )
Коти ковбасою самі себе не нагодують Та й зятю ЛАДа теж багато чого потрібно
Чому це єкономічний фронт повинні тримати я, budivelnik, Василь-Рівне ? А ти не при справах
Як так ? )
Вже доначу! Але тільке "пряме волонтерство" своїм колишнім побратимам, а також родичам, які знаходяться в ЗСУ! Наприклад, двоюрідний брат зараз на навчанні там, де наш форумний сторож охороняє склади А ще - в мене є рідний брат в районі Оріхова, Запорізької обл.
Тож - я маю кому волонтерити! Нехай там коти сардельками ганяють у футбол!