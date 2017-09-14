Додано: Суб 09 лис, 2024 20:37

Bobua написав: Так от же ж.

Вже тягає.

Радник Трампа.

Радник... 😂

“З особливим цинізмом”, як казали овочі 😁😂😀 Так от же ж.Вже тягає.Радник Трампа.Радник... 😂“З особливим цинізмом”, як казали овочі 😁😂😀

Так это только начало. Если у наполеончика есть мозги, то он постарается прокилешевать схему- "делаю что скажете,взамен-отскакиваю невозбранно с частью добра в ЮКей".Но если кокаин возобладает над естественными реакциями ЦНС,в частью над инстинктом самосохранения-тогда будет весело.В Америке в свое время катали людей сразу в смоле,а потом в перьях.Ну то свободный народ, что с них взять.Вопрос другой,пан Bobua.. А взамен что? Вот ваше мнение,как человека воюющего.Только из реальных проходных вариантов-я сам знаю кучу патриотов и честных людей, но так как они честные-они небогатые, а согласно паттерну выборов небогатый человек не имеет шансов выиграть даже просто из-за недостаточности средств на рекламную кампанию, о нем просто не узнают люди в той мере,как нужно.Я вижу два варианта-порох и зализнонепридатний. Может вы видите еще кого?прытулу и стерненка не предлагать