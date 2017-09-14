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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10835108361083710838

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:16

  Бетон написав:Неожиданно

Фирма внучки экс-секретаря РНБО Данилова уклонилась от уплаты налогов на 44,3 млн грн, — СМИ со ссылкой на решение Соломенского райсуда

тут к бабке не ходи - Порошенко виноват :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:27

  Banderlog написав:
  Успіх написав:

Ні, ні, хлопці!
Не скигліть, а воюйте до останньої верби!)))

Ну не можна ж так обрубати кайф у Флер з її чоловіком?! :mrgreen:

Нема в них кайфу вони теж ощущають неудобство од війни. Тривога, часто з магазинів виганяють.

:?:
В Харькове по тревоге давно из магазинов не выгоняют. Да почти ни из каких и не выгоняли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:

Ні, ні, хлопці!
Не скигліть, а воюйте до останньої верби!)))

Ну не можна ж так обрубати кайф у Флер з її чоловіком?! :mrgreen:

Нема в них кайфу вони теж ощущають неудобство од війни. Тривога, часто з магазинів виганяють.

:?:
В Харькове по тревоге давно из магазинов не выгоняют. Да почти ни из каких и не выгоняли.
Та просто задовбалися мабуть
Бо тоді можна і не відкриватися
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:31

  Faceless написав:
ЛАД написав:........
В Харькове по тревоге давно из магазинов не выгоняют. Да почти ни из каких и не выгоняли.
Та просто задовбалися мабуть
Бо тоді можна і не відкриватися

Примерно так и есть.
И задовбалися почти с самого начала.
Кстати, было интересно наблюдать за людьми - было чётко видно, кто не выезжал из Харькова, а кто выезжал и вернулся. Реакция на тревогу и, особенно, на прилёты резко отличалась. Потом разница исчезала.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 лис, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

fler, методичка змінилася:

там ще про #допомогадоліта і голограма того, чиє ім"я не можна називати
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:37

  Bobua написав:Так от же ж.
Вже тягає.
Радник Трампа.
Радник... 😂
“З особливим цинізмом”, як казали овочі 😁😂😀


Так это только начало. Если у наполеончика есть мозги, то он постарается прокилешевать схему- "делаю что скажете,взамен-отскакиваю невозбранно с частью добра в ЮКей".
Но если кокаин возобладает над естественными реакциями ЦНС,в частью над инстинктом самосохранения-тогда будет весело.
В Америке в свое время катали людей сразу в смоле,а потом в перьях.Ну то свободный народ, что с них взять.
Вопрос другой,пан Bobua.. А взамен что? Вот ваше мнение,как человека воюющего.Только из реальных проходных вариантов-я сам знаю кучу патриотов и честных людей, но так как они честные-они небогатые, а согласно паттерну выборов небогатый человек не имеет шансов выиграть даже просто из-за недостаточности средств на рекламную кампанию, о нем просто не узнают люди в той мере,как нужно.
Я вижу два варианта-порох и зализнонепридатний. Может вы видите еще кого?
прытулу и стерненка не предлагать :shock:
Господар Вельзевула
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