тут к бабке не ходи - Порошенко виноват
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Додано: Суб 09 лис, 2024 20:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 09 лис, 2024 20:16
Додано: Суб 09 лис, 2024 20:27
В Харькове по тревоге давно из магазинов не выгоняют. Да почти ни из каких и не выгоняли.
Додано: Суб 09 лис, 2024 20:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Та просто задовбалися мабуть
Бо тоді можна і не відкриватися
Додано: Суб 09 лис, 2024 20:31
Примерно так и есть.
И задовбалися почти с самого начала.
Кстати, было интересно наблюдать за людьми - было чётко видно, кто не выезжал из Харькова, а кто выезжал и вернулся. Реакция на тревогу и, особенно, на прилёты резко отличалась. Потом разница исчезала.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 лис, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 лис, 2024 20:32
Re: Напад росії і білорусі на Україну
fler, методичка змінилася:
там ще про #допомогадоліта і голограма того, чиє ім"я не можна називати
Додано: Суб 09 лис, 2024 20:37
Так это только начало. Если у наполеончика есть мозги, то он постарается прокилешевать схему- "делаю что скажете,взамен-отскакиваю невозбранно с частью добра в ЮКей".
Но если кокаин возобладает над естественными реакциями ЦНС,в частью над инстинктом самосохранения-тогда будет весело.
В Америке в свое время катали людей сразу в смоле,а потом в перьях.Ну то свободный народ, что с них взять.
Вопрос другой,пан Bobua.. А взамен что? Вот ваше мнение,как человека воюющего.Только из реальных проходных вариантов-я сам знаю кучу патриотов и честных людей, но так как они честные-они небогатые, а согласно паттерну выборов небогатый человек не имеет шансов выиграть даже просто из-за недостаточности средств на рекламную кампанию, о нем просто не узнают люди в той мере,как нужно.
Я вижу два варианта-порох и зализнонепридатний. Может вы видите еще кого?
прытулу и стерненка не предлагать
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