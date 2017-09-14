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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10836108371083810839>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:16

  Бетон написав:Неожиданно

Фирма внучки экс-секретаря РНБО Данилова уклонилась от уплаты налогов на 44,3 млн грн, — СМИ со ссылкой на решение Соломенского райсуда

тут к бабке не ходи - Порошенко виноват :D
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:27

  Banderlog написав:
  Успіх написав:

Ні, ні, хлопці!
Не скигліть, а воюйте до останньої верби!)))

Ну не можна ж так обрубати кайф у Флер з її чоловіком?! :mrgreen:

Нема в них кайфу вони теж ощущають неудобство од війни. Тривога, часто з магазинів виганяють.

:?:
В Харькове по тревоге давно из магазинов не выгоняют. Да почти ни из каких и не выгоняли.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  Успіх написав:

Ні, ні, хлопці!
Не скигліть, а воюйте до останньої верби!)))

Ну не можна ж так обрубати кайф у Флер з її чоловіком?! :mrgreen:

Нема в них кайфу вони теж ощущають неудобство од війни. Тривога, часто з магазинів виганяють.

:?:
В Харькове по тревоге давно из магазинов не выгоняют. Да почти ни из каких и не выгоняли.
Та просто задовбалися мабуть
Бо тоді можна і не відкриватися
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:31

  Faceless написав:
ЛАД написав:........
В Харькове по тревоге давно из магазинов не выгоняют. Да почти ни из каких и не выгоняли.
Та просто задовбалися мабуть
Бо тоді можна і не відкриватися

Примерно так и есть.
И задовбалися почти с самого начала.
Кстати, было интересно наблюдать за людьми - было чётко видно, кто не выезжал из Харькова, а кто выезжал и вернулся. Реакция на тревогу и, особенно, на прилёты резко отличалась. Потом разница исчезала.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 лис, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:32

не пинаєте клигаву конячку

fler, методичка змінилася:

Перемога Трампа створила унікальні умови, коли одразу два "союзники" США виплеснули на демпартію та Байдена накопичені образи.

Першим, відчуваючи падіння безяйцевої демократії, стартанув Зеленський, який на зустрічі країн Північної Європи заявив, що демократи ніколи не дотримувалися слова і з 60 обіцяних "ярдів" дали 10%. Потім Зеленський у Будапешті в різкій манері облив лайном всіх союзників, які працювали за вказівками Байдена.
Але справжнім одкровенням став цього річний Валдай. Правитель РФ Володимир Путін заявив, що Росія – жертва, Росію використали як пугало, щоб налякати Європу і розширити НАТО. У такий спосіб фактично визнавши роль демократичної партії США в розв’язуванні війни.
Росію насправді використали, тільки не для розширення НАТО. Росію демпартія хотіла використати для приборкання, смирення і ослаблення Європи. Північні потоки це початок посилення Росії. А повномасштабне вторгнення це продовження посилення Росії. Демократична партія США все робила і робить для посилення Росії, для створення з неї регіонального лідера.


там ще про #допомогадоліта і голограма того, чиє ім"я не можна називати
Востаннє редагувалось flyman в Суб 09 лис, 2024 20:41, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:37

  Bobua написав:Так от же ж.
Вже тягає.
Радник Трампа.
Радник... 😂
“З особливим цинізмом”, як казали овочі 😁😂😀


Так это только начало. Если у наполеончика есть мозги, то он постарается прокилешевать схему- "делаю что скажете,взамен-отскакиваю невозбранно с частью добра в ЮКей".
Но если кокаин возобладает над естественными реакциями ЦНС,в частью над инстинктом самосохранения-тогда будет весело.
В Америке в свое время катали людей сразу в смоле,а потом в перьях.Ну то свободный народ, что с них взять.
Вопрос другой,пан Bobua.. А взамен что? Вот ваше мнение,как человека воюющего.Только из реальных проходных вариантов-я сам знаю кучу патриотов и честных людей, но так как они честные-они небогатые, а согласно паттерну выборов небогатый человек не имеет шансов выиграть даже просто из-за недостаточности средств на рекламную кампанию, о нем просто не узнают люди в той мере,как нужно.
Я вижу два варианта-порох и зализнонепридатний. Может вы видите еще кого?
прытулу и стерненка не предлагать :shock:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:50

  flyman написав:А повномасштабне вторгнення це продовження посилення Росії.
странная логика, рынки сбыта потеряли, стали китаезависимы, хуеву тучу денег потратили на войну и внезапно куяк усилились. Тогда и мы усилились по этой логике.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:51

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:А повномасштабне вторгнення це продовження посилення Росії.
странная логика, рынки сбыта потеряли, стали китаезависимы, хуеву тучу денег потратили на войну и внезапно куяк усилились. Тогда и мы усилились по этой логике.

це ж Валдай, там своє інформаційне поле сили, "мало хто може дивитись в майбутнє"
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:55

  Banderlog написав:Нема в них кайфу вони теж ощущають неудобство од війни. Тривога, часто з магазинів виганяють.
из магазинов не выгоняют с 2022. Хотя помню было, набрал тележку еды, сирена, кассы не работают, бросай тележку и на выход, а там замороженные овощи или пельмени. Пока охрана растолкает весь товар на полки много чего попортится. Банки закрываются до сих пор, было неудобно каруселить. Я под каким то банком в машине 3 часа сидел. Не хотелось бенз палить туда-сюда ездить. В Киеве отдельная дичь - останавливают общественный транспорт.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 09 лис, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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  #<1 ... 10836108371083810839>
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