тут к бабке не ходи - Порошенко виноват
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Додано: Суб 09 лис, 2024 20:13
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Суб 09 лис, 2024 20:16
Додано: Суб 09 лис, 2024 20:27
В Харькове по тревоге давно из магазинов не выгоняют. Да почти ни из каких и не выгоняли.
Додано: Суб 09 лис, 2024 20:28
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Та просто задовбалися мабуть
Бо тоді можна і не відкриватися
Додано: Суб 09 лис, 2024 20:31
Примерно так и есть.
И задовбалися почти с самого начала.
Кстати, было интересно наблюдать за людьми - было чётко видно, кто не выезжал из Харькова, а кто выезжал и вернулся. Реакция на тревогу и, особенно, на прилёты резко отличалась. Потом разница исчезала.
Востаннє редагувалось ЛАД в Суб 09 лис, 2024 20:35, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 09 лис, 2024 20:32
не пинаєте клигаву конячку
fler, методичка змінилася:
Перемога Трампа створила унікальні умови, коли одразу два "союзники" США виплеснули на демпартію та Байдена накопичені образи.
Першим, відчуваючи падіння безяйцевої демократії, стартанув Зеленський, який на зустрічі країн Північної Європи заявив, що демократи ніколи не дотримувалися слова і з 60 обіцяних "ярдів" дали 10%. Потім Зеленський у Будапешті в різкій манері облив лайном всіх союзників, які працювали за вказівками Байдена.
Але справжнім одкровенням став цього річний Валдай. Правитель РФ Володимир Путін заявив, що Росія – жертва, Росію використали як пугало, щоб налякати Європу і розширити НАТО. У такий спосіб фактично визнавши роль демократичної партії США в розв’язуванні війни.
Росію насправді використали, тільки не для розширення НАТО. Росію демпартія хотіла використати для приборкання, смирення і ослаблення Європи. Північні потоки це початок посилення Росії. А повномасштабне вторгнення це продовження посилення Росії. Демократична партія США все робила і робить для посилення Росії, для створення з неї регіонального лідера.
там ще про #допомогадоліта і голограма того, чиє ім"я не можна називати
Востаннє редагувалось flyman в Суб 09 лис, 2024 20:41, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Суб 09 лис, 2024 20:37
Так это только начало. Если у наполеончика есть мозги, то он постарается прокилешевать схему- "делаю что скажете,взамен-отскакиваю невозбранно с частью добра в ЮКей".
Но если кокаин возобладает над естественными реакциями ЦНС,в частью над инстинктом самосохранения-тогда будет весело.
В Америке в свое время катали людей сразу в смоле,а потом в перьях.Ну то свободный народ, что с них взять.
Вопрос другой,пан Bobua.. А взамен что? Вот ваше мнение,как человека воюющего.Только из реальных проходных вариантов-я сам знаю кучу патриотов и честных людей, но так как они честные-они небогатые, а согласно паттерну выборов небогатый человек не имеет шансов выиграть даже просто из-за недостаточности средств на рекламную кампанию, о нем просто не узнают люди в той мере,как нужно.
Я вижу два варианта-порох и зализнонепридатний. Может вы видите еще кого?
прытулу и стерненка не предлагать
Додано: Суб 09 лис, 2024 20:50
Додано: Суб 09 лис, 2024 20:51
це ж Валдай, там своє інформаційне поле сили, "мало хто може дивитись в майбутнє"
Додано: Суб 09 лис, 2024 20:55
из магазинов не выгоняют с 2022. Хотя помню было, набрал тележку еды, сирена, кассы не работают, бросай тележку и на выход, а там замороженные овощи или пельмени. Пока охрана растолкает весь товар на полки много чего попортится. Банки закрываются до сих пор, было неудобно каруселить. Я под каким то банком в машине 3 часа сидел. Не хотелось бенз палить туда-сюда ездить. В Киеве отдельная дичь - останавливают общественный транспорт.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Суб 09 лис, 2024 20:56, всього редагувалось 1 раз.
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