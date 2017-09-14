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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10836108371083810839

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:56

  Wirująświatła написав:Зображення

Один дома 7 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 21:05

  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Зображення

Один дома 7 😁

У червоній коаватці поруч з Зеленським - то хто?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 21:07

  pesikot написав:Успіх
То коли на єкономічний фронт ? )

Коти ковбасою самі себе не нагодують
Та й зятю ЛАДа теж багато чого потрібно

Чому це єкономічний фронт повинні тримати я, budivelnik, Василь-Рівне ?
А ти не при справах

Як так ? )
і я у супермаркеті
Investor_K
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 21:14

  Investor_K написав:У червоній коаватці поруч з Зеленським - то хто?


Його вирок.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 21:58

я тебя тоже не сразу узнал

  Investor_K написав:
  Сибарит написав:
  Wirująświatła написав:Зображення

Один дома 7 😁

У червоній коаватці поруч з Зеленським - то хто?


flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 22:08

  Investor_K написав:У червоній коаватці поруч з Зеленським - то хто?


Власник магазину іграшок;)
Хлопчик за підарунками приїхав;)
fler
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 22:17

  fler написав:
  Investor_K написав:У червоній коаватці поруч з Зеленським - то хто?


Власник магазину іграшок;)
Хлопчик за підарунками приїхав;)


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  #<1 ... 10836108371083810839
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