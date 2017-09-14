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Напад росії і білорусі на Україну
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Сибарит
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Додано: Суб 09 лис, 2024 21:05
У червоній коаватці поруч з Зеленським - то хто?
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Investor_K
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Додано: Суб 09 лис, 2024 21:07
pesikot написав:Успіх
То коли на єкономічний фронт ? )
Коти ковбасою самі себе не нагодують
Та й зятю ЛАДа теж багато чого потрібно
Чому це єкономічний фронт повинні тримати я, budivelnik, Василь-Рівне ?
А ти не при справах
Як так ? )
і я у супермаркеті
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Investor_K
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Додано: Суб 09 лис, 2024 21:14
Investor_K написав:
У червоній коаватці поруч з Зеленським - то хто?
Його вирок.
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Господар Вельзевула
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Додано: Суб 09 лис, 2024 21:58
Investor_K написав:
У червоній коаватці поруч з Зеленським - то хто?
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flyman
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Додано: Суб 09 лис, 2024 22:08
Investor_K написав:
У червоній коаватці поруч з Зеленським - то хто?
Власник магазину іграшок;)
Хлопчик за підарунками приїхав;)
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fler
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Додано: Суб 09 лис, 2024 22:17
fler написав: Investor_K написав:
У червоній коаватці поруч з Зеленським - то хто?
Власник магазину іграшок;)
Хлопчик за підарунками приїхав;)
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Hotab
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