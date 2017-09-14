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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10837108381083910840>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 20:56

  Wirująświatła написав:Зображення

Один дома 7 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 22:08

  Investor_K написав:У червоній коаватці поруч з Зеленським - то хто?


Власник магазину іграшок;)
Хлопчик за підарунками приїхав;)
fler
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 22:17

  fler написав:
  Investor_K написав:У червоній коаватці поруч з Зеленським - то хто?


Власник магазину іграшок;)
Хлопчик за підарунками приїхав;)


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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 22:20

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Wirująświatła написав:
  Banderlog написав:Нема в них кайфу вони теж ощущають неудобство од війни. Тривога, часто з магазинів виганяють.
из магазинов не выгоняют с 2022. Хотя помню было, набрал тележку еды, сирена, кассы не работают, бросай тележку и на выход, а там замороженные овощи или пельмени. Пока охрана растолкает весь товар на полки много чего попортится. Банки закрываются до сих пор, было неудобно каруселить. Я под каким то банком в машине 3 часа сидел. Не хотелось бенз палить туда-сюда ездить. В Киеве отдельная дичь - останавливают общественный транспорт.
В Києві виганяють з трц, великих мережевих, але не за кожної тривоги, може тільки коли загроза балістики
Faceless
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 22:21

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 22:39

  Faceless написав:В Києві виганяють з трц, великих мережевих, але не за кожної тривоги, може тільки коли загроза балістики
может мне везло, с июля делаю ремонт и каждую субботу посещал эпицентр Берковецкая. Ни разу даже не объявили что тревога, не то чтобы выгнать.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 22:50

Где то в росии

https://t.me/kindzadza_ua/11349
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 23:13

тыловая крыса

В одной из ветеринарных клиник украинской столицы зафиксировали рекорд наибольшего веса домашней крысы. Животное по имени Сквиш весит 955 граммов, а длина - около 47 см.

Хозяин крысы - Дмитрий - служит в ВСУ, поэтому дома бывает нечасто. А когда однажды вернулся, не ожидал увидеть своего любимца таким большим. Сквиш постоянно рос и становился все больше и больше.

Интересный факт: до этого момента, согласно открытым источникам, в мире не было серой крысы, которая бы весила более 885 граммов. Теперь есть, и живет рекордсмен в Украине.
https://mignews.ua/news/day-frame/krysa ... -foto.html
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 23:23

  Wirująświatła написав:В одной из ветеринарных клиник украинской столицы зафиксировали рекорд наибольшего веса домашней крысы. Животное по имени Сквиш весит 955 граммов, а длина - около 47 см.

Хозяин крысы - Дмитрий - служит в ВСУ, поэтому дома бывает нечасто. А когда однажды вернулся, не ожидал увидеть своего любимца таким большим. Сквиш постоянно рос и становился все больше и больше.

Интересный факт: до этого момента, согласно открытым источникам, в мире не было серой крысы, которая бы весила более 885 граммов. Теперь есть, и живет рекордсмен в Украине.
https://mignews.ua/news/day-frame/krysa ... -foto.html

вона що, тільки прану споживала?
flyman
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Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 23:27

  Wirująświatła написав:https://t.me/kindzadza_ua/11349



в россии пассажиры получат прикладом по зубам и расскажут эту историю разве что соседям по тюремной хате
smdtranz
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