Напад росії і білорусі на Україну
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Сибарит
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Додано: Суб 09 лис, 2024 22:08
Investor_K написав:
У червоній коаватці поруч з Зеленським - то хто?
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Хлопчик за підарунками приїхав;)
fler
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Додано: Суб 09 лис, 2024 22:17
fler написав: Investor_K написав:
У червоній коаватці поруч з Зеленським - то хто?
Власник магазину іграшок;)
Хлопчик за підарунками приїхав;)
Hotab
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Додано: Суб 09 лис, 2024 22:20
Wirująświatła написав: Banderlog написав:
Нема в них кайфу вони теж ощущають неудобство од війни. Тривога, часто з магазинів виганяють.
из магазинов не выгоняют с 2022. Хотя помню было, набрал тележку еды, сирена, кассы не работают, бросай тележку и на выход, а там замороженные овощи или пельмени. Пока охрана растолкает весь товар на полки много чего попортится. Банки закрываются до сих пор, было неудобно каруселить. Я под каким то банком в машине 3 часа сидел. Не хотелось бенз палить туда-сюда ездить. В Киеве отдельная дичь - останавливают общественный транспорт.
В Києві виганяють з трц, великих мережевих, але не за кожної тривоги, може тільки коли загроза балістики
Faceless
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Додано: Суб 09 лис, 2024 22:21
Schmit
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Додано: Суб 09 лис, 2024 22:39
Faceless написав:
В Києві виганяють з трц, великих мережевих, але не за кожної тривоги, може тільки коли загроза балістики
может мне везло, с июля делаю ремонт и каждую субботу посещал эпицентр Берковецкая. Ни разу даже не объявили что тревога, не то чтобы выгнать.
Wirująświatła
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Додано: Суб 09 лис, 2024 22:50
Wirująświatła
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Додано: Суб 09 лис, 2024 23:13
В одной из ветеринарных клиник украинской столицы зафиксировали рекорд наибольшего веса домашней крысы. Животное по имени Сквиш весит 955 граммов, а длина - около 47 см.
Хозяин крысы - Дмитрий - служит в ВСУ, поэтому дома бывает нечасто. А когда однажды вернулся, не ожидал увидеть своего любимца таким большим. Сквиш постоянно рос и становился все больше и больше.
Интересный факт: до этого момента, согласно открытым источникам, в мире не было серой крысы, которая бы весила более 885 граммов. Теперь есть, и живет рекордсмен в Украине.
https://mignews.ua/news/day-frame/krysa ... -foto.html
Wirująświatła
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Додано: Суб 09 лис, 2024 23:23
Wirująświatła написав:
В одной из ветеринарных клиник украинской столицы зафиксировали рекорд наибольшего веса домашней крысы. Животное по имени Сквиш весит 955 граммов, а длина - около 47 см.
Хозяин крысы - Дмитрий - служит в ВСУ, поэтому дома бывает нечасто. А когда однажды вернулся, не ожидал увидеть своего любимца таким большим. Сквиш постоянно рос и становился все больше и больше.
Интересный факт: до этого момента, согласно открытым источникам, в мире не было серой крысы, которая бы весила более 885 граммов. Теперь есть, и живет рекордсмен в Украине.
https://mignews.ua/news/day-frame/krysa ... -foto.html
вона що, тільки прану споживала?
flyman
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Додано: Суб 09 лис, 2024 23:27
Wirująświatła написав:
https://t.me/kindzadza_ua/11349
в россии пассажиры получат прикладом по зубам и расскажут эту историю разве что соседям по тюремной хате
smdtranz
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