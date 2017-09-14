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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 лис, 2024 23:32
Wirująświatła написав:
В одной из ветеринарных клиник украинской столицы зафиксировали рекорд наибольшего веса домашней крысы. Животное по имени Сквиш весит 955 граммов, а длина - около 47 см.
Хозяин крысы - Дмитрий - служит в ВСУ, поэтому дома бывает нечасто. А когда однажды вернулся, не ожидал увидеть своего любимца таким большим. Сквиш постоянно рос и становился все больше и больше.
Интересный факт: до этого момента, согласно открытым источникам, в мире не было серой крысы, которая бы весила более 885 граммов. Теперь есть, и живет рекордсмен в Украине.https://mignews.ua/news/day-frame/krysa ... -foto.html
Заголовок мав бути таким:
Знайшли чоловіка Флер!(Песікота, Хотаба, Василя-Рівне, Будівельника - потрібне підкресліть)
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Додано: Суб 09 лис, 2024 23:38
Wirująświatła написав:
тыловая крыса
В одной из ветеринарных клиник украинской столицы зафиксировали рекорд наибольшего веса домашней крысы
Поржав, прямо в точку.
Якщо забігати наперед, слідом за вовиною тисячею, то в другому турі проголосую за бабцю, в першому за гетьмана, а в третьому за Майдан.
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