Wirująświatła написав:В одной из ветеринарных клиник украинской столицы зафиксировали рекорд наибольшего веса домашней крысы. Животное по имени Сквиш весит 955 граммов, а длина - около 47 см.
Хозяин крысы - Дмитрий - служит в ВСУ, поэтому дома бывает нечасто. А когда однажды вернулся, не ожидал увидеть своего любимца таким большим. Сквиш постоянно рос и становился все больше и больше.
Интересный факт: до этого момента, согласно открытым источникам, в мире не было серой крысы, которая бы весила более 885 граммов. Теперь есть, и живет рекордсмен в Украине.
https://mignews.ua/news/day-frame/krysa ... -foto.html
Заголовок мав бути таким:
Знайшли чоловіка Флер!(Песікота, Хотаба, Василя-Рівне, Будівельника - потрібне підкресліть)