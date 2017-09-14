Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Суб 09 лис, 2024 23:38
Wirująświatła написав:
тыловая крыса
В одной из ветеринарных клиник украинской столицы зафиксировали рекорд наибольшего веса домашней крысы
Поржав, прямо в точку.
Якщо забігати наперед, слідом за вовиною тисячею, то в другому турі проголосую за бабцю, в першому за гетьмана, а в третьому за Майдан.
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Додано: Нед 10 лис, 2024 00:05
smdtranz написав: Wirująświatła написав:
https://t.me/kindzadza_ua/11349
в россии пассажиры получат прикладом по зубам и расскажут эту историю разве что соседям по тюремной хате
а у нас в тцк умирают от смеха?
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Додано: Нед 10 лис, 2024 00:08
flyman написав:
вона що, тільки прану споживала?
бюджетная сиська.
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Додано: Нед 10 лис, 2024 00:12
smdtranz написав: Wirująświatła написав:
https://t.me/kindzadza_ua/11349
в россии пассажиры получат прикладом по зубам и расскажут эту историю разве что соседям по тюремной хате
методы идентичны ещё с 90-х годов. у них омон. у нас - беркут. всё одинаковое.
разве нет?
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Додано: Нед 10 лис, 2024 00:13
Успіх написав: Wirująświatła написав:
В одной из ветеринарных клиник украинской столицы зафиксировали рекорд наибольшего веса домашней крысы. Животное по имени Сквиш весит 955 граммов, а длина - около 47 см.
Хозяин крысы - Дмитрий - служит в ВСУ, поэтому дома бывает нечасто. А когда однажды вернулся, не ожидал увидеть своего любимца таким большим. Сквиш постоянно рос и становился все больше и больше.
Интересный факт: до этого момента, согласно открытым источникам, в мире не было серой крысы, которая бы весила более 885 граммов. Теперь есть, и живет рекордсмен в Украине.
https://mignews.ua/news/day-frame/krysa ... -foto.html
Заголовок мав бути таким:
Знайшли чоловіка Флер!(Песікота, Хотаба, Василя-Рівне, Будівельника - потрібне підкресліть)
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Додано: Нед 10 лис, 2024 00:23
Wirująświatła написав:
https://t.me/kindzadza_ua/11349
ХЗ, думаю после смены режима придется опять полицию переименовывать и цвет формы менять.
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Додано: Нед 10 лис, 2024 00:45
Xenon
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Додано: Нед 10 лис, 2024 00:58
Кому можуть передати дітей ухилянтів на вулиці: адвокат назвав сценарії.
Опитані ТСН.ua правоохоронці розповіли, що з точки зору закона ухилянт є порушником, тому, наприклад, поліцейські, які уповноважені затримати, можуть викликати на місце ювенальних поліцейських (підрозділ, який працює з дітьми). Теперь я спокоен. Мою дочь отвезут в детдом и,возможно, отдадут в другую семье
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Додано: Нед 10 лис, 2024 01:01
Бетон написав:
Теперь я спокоен. Мою дочь отвезут в детдом и,возможно, отдадут в другую семье
в семью тцкашника. не так всё и плохо, купите ей крысу, какая никакая будет память о папе...
Wirująświatła
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