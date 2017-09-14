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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10837108381083910840

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 88
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
5%
4
до липня 2025 року
5%
4
до жовтня 2025 року
3%
3
до кінця 2025 року
15%
13
до липня 2026 року
5%
4
до кінця 2026 року
6%
5
йтиме до 2027 чи довше
44%
39
Всього голосів : 88
Повідомлення Додано: Суб 09 лис, 2024 23:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:тыловая крыса
В одной из ветеринарных клиник украинской столицы зафиксировали рекорд наибольшего веса домашней крысы

Поржав, прямо в точку.
Якщо забігати наперед, слідом за вовиною тисячею, то в другому турі проголосую за бабцю, в першому за гетьмана, а в третьому за Майдан.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2024 00:05

  smdtranz написав:
  Wirująświatła написав:https://t.me/kindzadza_ua/11349



в россии пассажиры получат прикладом по зубам и расскажут эту историю разве что соседям по тюремной хате

а у нас в тцк умирают от смеха?
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2024 00:08

  flyman написав:вона що, тільки прану споживала?
бюджетная сиська.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2024 00:12

  smdtranz написав:
  Wirująświatła написав:https://t.me/kindzadza_ua/11349



в россии пассажиры получат прикладом по зубам и расскажут эту историю разве что соседям по тюремной хате

методы идентичны ещё с 90-х годов. у них омон. у нас - беркут. всё одинаковое.
разве нет?
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2024 00:13

  Успіх написав:
  Wirująświatła написав:В одной из ветеринарных клиник украинской столицы зафиксировали рекорд наибольшего веса домашней крысы. Животное по имени Сквиш весит 955 граммов, а длина - около 47 см.

Хозяин крысы - Дмитрий - служит в ВСУ, поэтому дома бывает нечасто. А когда однажды вернулся, не ожидал увидеть своего любимца таким большим. Сквиш постоянно рос и становился все больше и больше.

Интересный факт: до этого момента, согласно открытым источникам, в мире не было серой крысы, которая бы весила более 885 граммов. Теперь есть, и живет рекордсмен в Украине.
https://mignews.ua/news/day-frame/krysa ... -foto.html

Заголовок мав бути таким:
Знайшли чоловіка Флер!(Песікота, Хотаба, Василя-Рівне, Будівельника - потрібне підкресліть) :mrgreen: :lol:

Animals
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2024 00:23

  Wirująświatła написав:https://t.me/kindzadza_ua/11349

ХЗ, думаю после смены режима придется опять полицию переименовывать и цвет формы менять.
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2024 00:45

❗️Найближчим часом від США можна очікувати заяву про дату припинення вогню, на якому кордоні вона діятиме, та гарантії безпеки для України. Цей план на стадії підготовки, – прем'єр Польщі Туск

https://unn.ua/news/nevdovzi-vid-ssha-m ... yieva-tusk
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2024 00:58

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Кому можуть передати дітей ухилянтів на вулиці: адвокат назвав сценарії.

Опитані ТСН.ua правоохоронці розповіли, що з точки зору закона ухилянт є порушником, тому, наприклад, поліцейські, які уповноважені затримати, можуть викликати на місце ювенальних поліцейських (підрозділ, який працює з дітьми).

Теперь я спокоен. Мою дочь отвезут в детдом и,возможно, отдадут в другую семье
Бетон
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2024 01:01

  Бетон написав:Теперь я спокоен. Мою дочь отвезут в детдом и,возможно, отдадут в другую семье
в семью тцкашника. не так всё и плохо, купите ей крысу, какая никакая будет память о папе... :D
Wirująświatła
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