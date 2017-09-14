Додано: Вів 12 лис, 2024 21:47

budivelnik написав: Дурень як чогось не зрозуміє - то збреше....

В Україні , український громадянин отримувати українську страхову і НАКОПИЧУВАЛЬНУ іноземну( якщо він накопичив) - може Дурень як чогось не зрозуміє - то збреше....В Україні , український громадянин отримувати українську страхову і НАКОПИЧУВАЛЬНУ іноземну( якщо він накопичив) - може

Наскільки я знаю, і в нас, і в Німеччині є не два, а три вида пенсій: соціальна, страхова (вона ж трудова) і накопичувальна. Я НЕ вивчав, але думаю, що страхову виплачують всім, хто виконав умови для її отримання (стаж, внески і вік), незалежно від зміни громадянства. Накопичувальну ясно, що всім, хто накопичив, повинні також виплачувати без обмежень. Соціальну платить країна фактичного проживання (за наявності громадянства цієї країни), і може вираховувати з неї інші доходи громадянина, наприклад ту ж саму страхову пенсію від іншої держави, яка в тій державі може бути меншою за соціальну пенсію в поточній країні. Громадянину іншої держави соціальна пенсія не буде виплачуватись в тій державі, де він чомусь проживає, але не має громадянства. Так само, соціальна пенсія не буде виплачуватись громадянину, який в "своїй" державі не проживає, хоча, здається, деякі країни платять навіть так.Так логічно, і так має бути, хоча, звісно, можуть бути й тонкощі.А ви, здається, плутаєте і не розумієте різниці між страховою і накопичувальною пенсією.