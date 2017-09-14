budivelnik написав:Все таки потрошки наші розрухуються Пообіцяли до 15 листопада на протязі 72 годин давати відповідь військовослужбовцям на рапорти з проханням перевести в іншу частину через електронний додаток Армія+ Перше - кількість військових ЗСУ від цього нововедення не зменшиться Друге - батьки-камандири будуть менш самодурами Третє - привабливість служби покращиться ( завжди легше щось робити якщо сам вибирає що) Отже чекаємо перших результатів
"В результате тчателнава и глубокава рассматрения вашиго рапорта установлино: в связи с некомлектом вашей части - возможность перевода отсутствует"?
\\\ Для любителів епістолярного жанру, які почнуть писати по рапорту кожен тиждень...ясно де опиняться?
Конечно ясно: Октябрь
Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался
Ноябрь
Генерал-майор Марченко объявил об увольнении с военной службы
В этой стране "сор из избы" выносить не принято -- "любители писать" окажутся в самых дальних окопах...
_hunter написав:Конечно ясно: Октябрь Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался Ноябрь Генерал-майор Марченко объявил об увольнении с военной службы
Шо ясно? Кому ясно? Фронт посипався в жовтні - сьогодні середина листопада а фронт все сипеться і сипеться...і ніяк досипатись не може По Марченку 28 років календарної вислуги , враховучи що були й бойові то на пенсію вже має років 40 вислуги - йде по стану здоровья.... баба ванга? нє??
budivelnik написав:Дурень як чогось не зрозуміє - то збреше.... В Україні , український громадянин отримувати українську страхову і НАКОПИЧУВАЛЬНУ іноземну( якщо він накопичив) - може
Наскільки я знаю, і в нас, і в Німеччині є не два, а три вида пенсій: соціальна, страхова (вона ж трудова) і накопичувальна. Я НЕ вивчав, але думаю, що страхову виплачують всім, хто виконав умови для її отримання (стаж, внески і вік), незалежно від зміни громадянства. Накопичувальну ясно, що всім, хто накопичив, повинні також виплачувати без обмежень. Соціальну платить країна фактичного проживання (за наявності громадянства цієї країни), і може вираховувати з неї інші доходи громадянина, наприклад ту ж саму страхову пенсію від іншої держави, яка в тій державі може бути меншою за соціальну пенсію в поточній країні. Громадянину іншої держави соціальна пенсія не буде виплачуватись в тій державі, де він чомусь проживає, але не має громадянства. Так само, соціальна пенсія не буде виплачуватись громадянину, який в "своїй" державі не проживає, хоча, здається, деякі країни платять навіть так.
Так логічно, і так має бути, хоча, звісно, можуть бути й тонкощі.
А ви, здається, плутаєте і не розумієте різниці між страховою і накопичувальною пенсією.
Shaman написав:я ж кажу - прихильник автократії. який вважає, що за демократію борються лише за гроші. от за гроші якраз за диктаторів ходять портретами машуть - чи через примус
Что значит "только" ? Все-таки борются в том числе и за деньги. ) В настоящее время демократия это власть демократов. Да, а демпартия в США начиналась как партия южан-рабовладельцев. Я так понимаю, что вы демократию принимаете в одном пакете с ценностями ЛГБТ, 200 гендерами и дальше по списку.
флуд у чистому вигляді...
так, я прихильник демократії - що тобі заважає сказати - а я прихильник автократії? й не гомофоб, а відповідно не латентний п..с
Сусідка рік тому виходила на пенсію, 41 рік стажу, зарплата завжди була біля мінімалки. Нарахували 2400, доплачують до мінімальних 2725 .
насколько понимаю уплаченные налоги ПФ видит только с 2004го, т.е. 21 год налогов не видно...41 год стажа...и 2400...не верю ИМХО тут как обычно кто то мягко говоря не договаривает а грубо говоря писДит...
воно оте "грубо говоря писДит" може бути і з обох боків. я думаю що так може бути запросто. докази - на зараз пенсія=коеф.стажу*коеф.зп*"середню за три року в рік виходу". та "середня" на сьогодні шось біля 13500, стаж відомий, 0.41, маємо 0.41*13500=5535. щоб мати 2400 потрібно щоб коеф.зп був десь 0.43. для довідки, на сьогодні мінімалка 8000, середня в червні була (по пф, іншої поки немає) 18806, що співідноситься з мінімалкою як 0.42. отак якось....
_hunter написав:Конечно ясно: Октябрь Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался Ноябрь Генерал-майор Марченко объявил об увольнении с военной службы
Шо ясно? Кому ясно? Фронт посипався в жовтні - сьогодні середина листопада а фронт все сипеться і сипеться...і ніяк досипатись не може По Марченку 28 років календарної вислуги , враховучи що були й бойові то на пенсію вже має років 40 вислуги - йде по стану здоровья.... баба ванга? нє??
>>> Шо ясно? Кому ясно? Объясяю "на пальцах": имея 28 років календарної вислуги человек "внезапно" (на третий год враховучи що були й бойові) - уходит со службы. То, что это произошло через 9 дней после публичного заявления о проблемах - наверное совпадение
budivelnik написав:Тобто всі хто виходив після 2007 на пенсію - якщо 2004-2007 мали мінімалку - отримають мінімалку
СТАЖ не влияет? хоть 30 хоть 41год?
Кожен ДОДАТКОВИЙ рік стажу понад норму +17 грн. Станом на сьогодні Мінімально необхідний стаж для того кому 60 років - 31 рік Якщо працював на мінімалку то - 2361 грн Кожен рік більше ніж 31 , наприклад 40 = 2361 +(40-31)*17=2524 грн Кожен додатковий рік - +1% від мінімального прожиткового який 1700+ грн=17 грн+/- Тобто Краще мати 31 рік і середню зарплату вище мінімальної ніж 40 років і мінімалку 100% за точність цифр я не ручаюсь але якось так
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 12 лис, 2024 22:19, всього редагувалось 1 раз.