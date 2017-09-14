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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1088410885108861088710888 ... 10890>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 21:36

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:Все таки потрошки наші розрухуються
Пообіцяли до 15 листопада на протязі 72 годин давати відповідь військовослужбовцям на рапорти з проханням перевести в іншу частину через електронний додаток Армія+
Перше - кількість військових ЗСУ від цього нововедення не зменшиться
Друге - батьки-камандири будуть менш самодурами
Третє - привабливість служби покращиться ( завжди легше щось робити якщо сам вибирає що)
Отже чекаємо перших результатів
"В результате тчателнава и глубокава рассматрения вашиго рапорта установлино: в связи с некомлектом вашей части - возможность перевода отсутствует"? :roll:

\\\
Для любителів епістолярного жанру, які почнуть писати по рапорту кожен тиждень...ясно де опиняться?

Конечно ясно:
Октябрь
Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался

Ноябрь
Генерал-майор Марченко объявил об увольнении с военной службы


В этой стране "сор из избы" выносить не принято -- "любители писать" окажутся в самых дальних окопах...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 21:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:(британська Unilever, фінська Peikko Group та австрійська Kronospan)


Цікаво.
Перша тільки почала закладати фундамент - вдачі їм.
Друга не будує а добудувала 3тю частину, це важливо.
https://www.berdichev.biz/bohdan-kytsak ... pan-rivne/
к-ть скад не маленька))
ну вдачі їм теж.

доречі знаю одне підприємство яке переїзжає у 'тил' і переносять лінії. Це також інвестиція, тільки чи входить до це до вашої кількості в 15 чи ні, але чи будівництво це.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 21:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Конечно ясно:
Октябрь
Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался
Ноябрь
Генерал-майор Марченко объявил об увольнении с военной службы
Шо ясно?
Кому ясно?
Фронт посипався в жовтні - сьогодні середина листопада а фронт все сипеться і сипеться...і ніяк досипатись не може
По Марченку
28 років календарної вислуги , враховучи що були й бойові то на пенсію вже має років 40 вислуги - йде по стану здоровья....
баба ванга? нє??
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 21:46

Прохожий Навів розрахунки в темі пенсії.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 21:47

  budivelnik написав:Дурень як чогось не зрозуміє - то збреше....
В Україні , український громадянин отримувати українську страхову і НАКОПИЧУВАЛЬНУ іноземну( якщо він накопичив) - може
Наскільки я знаю, і в нас, і в Німеччині є не два, а три вида пенсій: соціальна, страхова (вона ж трудова) і накопичувальна. Я НЕ вивчав, але думаю, що страхову виплачують всім, хто виконав умови для її отримання (стаж, внески і вік), незалежно від зміни громадянства. Накопичувальну ясно, що всім, хто накопичив, повинні також виплачувати без обмежень. Соціальну платить країна фактичного проживання (за наявності громадянства цієї країни), і може вираховувати з неї інші доходи громадянина, наприклад ту ж саму страхову пенсію від іншої держави, яка в тій державі може бути меншою за соціальну пенсію в поточній країні. Громадянину іншої держави соціальна пенсія не буде виплачуватись в тій державі, де він чомусь проживає, але не має громадянства. Так само, соціальна пенсія не буде виплачуватись громадянину, який в "своїй" державі не проживає, хоча, здається, деякі країни платять навіть так.

Так логічно, і так має бути, хоча, звісно, можуть бути й тонкощі.

А ви, здається, плутаєте і не розумієте різниці між страховою і накопичувальною пенсією.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 21:48

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Тобто всі хто виходив після 2007 на пенсію - якщо 2004-2007 мали мінімалку - отримають мінімалку

СТАЖ не влияет?
хоть 30 хоть 41год?
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 21:49

  tumos написав:
  Shaman написав:я ж кажу - прихильник автократії. який вважає, що за демократію борються лише за гроші. от за гроші якраз за диктаторів ходять портретами машуть - чи через примус

Что значит "только" ? Все-таки борются в том числе и за деньги. ) В настоящее время демократия это власть демократов. Да, а демпартия в США начиналась как партия южан-рабовладельцев. Я так понимаю, что вы демократию принимаете в одном пакете с ценностями ЛГБТ, 200 гендерами и дальше по списку.

флуд у чистому вигляді...

так, я прихильник демократії - що тобі заважає сказати - а я прихильник автократії? :D
й не гомофоб, а відповідно не латентний п..с :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 21:49

  Прохожий написав:
  Дюрі-бачі написав:
  Прохожий написав:рили?

Сусідка рік тому виходила на пенсію, 41 рік стажу, зарплата завжди була біля мінімалки. Нарахували 2400, доплачують до мінімальних 2725 .

насколько понимаю уплаченные налоги ПФ видит только с 2004го, т.е. 21 год налогов не видно...41 год стажа...и 2400...не верю
ИМХО тут как обычно кто то мягко говоря не договаривает а грубо говоря писДит...


воно оте "грубо говоря писДит" може бути і з обох боків. :mrgreen:
я думаю що так може бути запросто. докази - на зараз пенсія=коеф.стажу*коеф.зп*"середню за три року в рік виходу". та "середня" на сьогодні шось біля 13500, стаж відомий, 0.41, маємо 0.41*13500=5535. щоб мати 2400 потрібно щоб коеф.зп був десь 0.43. для довідки, на сьогодні мінімалка 8000, середня в червні була (по пф, іншої поки немає) 18806, що співідноситься з мінімалкою як 0.42. отак якось....
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 21:55

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Конечно ясно:
Октябрь
Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался
Ноябрь
Генерал-майор Марченко объявил об увольнении с военной службы
Шо ясно?
Кому ясно?
Фронт посипався в жовтні - сьогодні середина листопада а фронт все сипеться і сипеться...і ніяк досипатись не може
По Марченку
28 років календарної вислуги , враховучи що були й бойові то на пенсію вже має років 40 вислуги - йде по стану здоровья....
баба ванга? нє??

>>> Шо ясно? Кому ясно?
Объясяю "на пальцах": имея 28 років календарної вислуги человек "внезапно" (на третий год враховучи що були й бойові) - уходит со службы. То, что это произошло через 9 дней после публичного заявления о проблемах - наверное совпадение :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 21:58

  Прохожий написав:
  budivelnik написав:Тобто всі хто виходив після 2007 на пенсію - якщо 2004-2007 мали мінімалку - отримають мінімалку

СТАЖ не влияет?
хоть 30 хоть 41год?
Кожен ДОДАТКОВИЙ рік стажу понад норму +17 грн.
Станом на сьогодні
Мінімально необхідний стаж для того кому 60 років - 31 рік
Якщо працював на мінімалку то - 2361 грн
Кожен рік більше ніж 31 , наприклад 40 = 2361 +(40-31)*17=2524 грн
Кожен додатковий рік - +1% від мінімального прожиткового який 1700+ грн=17 грн+/-
Тобто
Краще мати 31 рік і середню зарплату вище мінімальної ніж 40 років і мінімалку
100% за точність цифр я не ручаюсь
але якось так
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 12 лис, 2024 22:19, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
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