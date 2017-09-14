_hunter написав:Там просто есть теория (ПФУ съэкономит кучу бабла на мигрантах) - под которую сейчас попытка подогнать фактаж. А он, редиска такая, не подгоняется
Чому ж. Думаю, не так вже мало народу, ща зараз виїхали, і вже не повернуться, не встигли заробити хоча б мінімальний страховий стаж, тобто право на страхову пенсію втратять повністю. А оскільки проживати в Україні не будуть, то також не будуть і соціальну отримувати. А внески -- скільки-то років сплачували, от вам і профіт.
_hunter написав:Объясяю "на пальцах": имея 28 років календарної вислуги человек "внезапно" (на третий год враховучи що були й бойові) - уходит со службы. То, что это произошло через 9 дней после публичного заявления о проблемах - наверное совпадение
При армії в 1 млн , штатному розкладі 123 генеральських посади , в ЗСУ приблизно 112 генералів( чому приблизно , бо я не ГенШтаб і не знаю кому присвоїли Генерала а хто і коли звільнився) То якщо з точністю в 9 днів буде звільнятись 1 генерал цо це якраз всі дні які йде гаряча фаза... То в чому твоя прозорливість? А якби було на 8 чи на 10 день - то ти б виглядав лохом? чи генієм? Ось тобі Залужний - 15 грудня 2022 року - 294 день війни Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що з початку війни з ЗСУ було звільнено 10 генералів, ще один застрелився. Тобто 294/11=27 - один генерал на 27 днів.
13-02-2024 - Знято і звільнено з посад - 17 генералів... За день... Напевно в той десь все сипалось в 100-200 разів сильніше ніж в жовтні 2024
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 12 лис, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:Китай попередив щоб вони попустились і не згадували що в них є бомба..
Не знаю який там настрій в Китаї, хотів поспілкуватись, але вже кілька тижнів китайські вчені раптово обірвали всі контакти з українськими...
не только наука.
"Китайська нафтосервісна компанія продає свою "дочку" в Україні Антимонопольний комітет України 7 листопада надав дозвіл на набуття компанією Prato Golf Investments LTD (м. Ларнака, Кіпр) контролю над ТОВ "Бейкень Енергетика Україна".
Про це повідомила пресслужба АМКУ, пише LIGA.net.
Найбільша китайська приватна нафтосервісна компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering Co заснувала в Україні дочірню компанію у вересні 2017 року. Тоді ж Xinjiang Beiken уклала контракт з Укргазвидобування на буріння 24 свердловин у Харківській і Полтавській областях.
На сайті ТОВ "Бейкень Енергетика Україна" сказано, що її виробнича база у Полтаві дозволяє готувати бурове обладнання (дефектоскопія, випробування, ремонт). У розпорядженні в Україні є сім бурових установок.
За даними аналітичної системи Contr Agent, Prato Golf Investments LTD в Україні належить товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний "Н" гольф клуб". Кінцевим бенефіціаром вказаний бізнесмен Ігор Мазепа."
_hunter написав:Объясяю "на пальцах": имея 28 років календарної вислуги человек "внезапно" (на третий год враховучи що були й бойові) - уходит со службы. То, что это произошло через 9 дней после публичного заявления о проблемах - наверное совпадение
При армії в 1 млн , штатному розкладі 123 генеральських посади , в ЗСУ приблизно 112 генералів( чому приблизно , бо я не ГенШтаб і не знаю кому присвоїли Генерала а хто і коли звільнився) То якщо з точністю в 9 днів буде звільнятись 1 генерал цо це якраз всі дні які йде гаряча фаза... То в чому твоя прозорливість? А якби було на 8 чи на 10 день - то ти б виглядав лохом? чи генієм? Ось тобі Залужний - 15 грудня 2022 року - 294 день війни Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що з початку війни з ЗСУ було звільнено 10 генералів, ще один застрелився. Тобто 294/11=27 - один генерал на 27 днів.
13-02-2024 - Знято і звільнено з посад - 17 генералів... За день... Напевно в той десь все сипалось в 100-200 разів сильніше ніж в жовтні 2024
Иногда нужно смотреть не только на цифры, но и на то, что за ними стоит
І разом зі зміною очільника Збройних сил тепер відбуваються масштабні зміни.
Відбулась повна зміна команди Генерального штабу. Тобто команди самого головнокомандувача. А також проведені зміни командувачів родів військ, командувачів сил. Також зняті на даний момент усі 4 командувачі оперативно-стратегічних угруповань, тобто ті люди, які керують стратегічними напрямками на фронті. І тільки на оперативному рівні ще не відбувались зміни.
-- там ГК "посыпался" . Тоже как-то совсем "неожиданно" - после заявления о том, что еще пол ляма народу нужно...
_hunter написав:Там просто есть теория (ПФУ съэкономит кучу бабла на мигрантах) - под которую сейчас попытка подогнать фактаж. А он, редиска такая, не подгоняется
Чому ж. Думаю, не так вже мало народу, ща зараз виїхали, і вже не повернуться, не встигли заробити хоча б мінімальний страховий стаж, тобто право на страхову пенсію втратять повністю. А оскільки проживати в Україні не будуть, то також не будуть і соціальну отримувати. А внески -- скільки-то років сплачували, от вам і профіт.
Если бы это так было сформулированно - я бы и не придерался особо. Но там конкретно было сказанно "ПФУ перестанет выплачивать законно заработанные пенсии".
Труси-Хрестик Або рівень осипання рахуємо по кількості звільнених генералів за день( я правильно зрозумів твій алгоритм, тим більше що Залужний ТАКОЖ звільнився ПО СТАНУ ЗДОРОВЬЯ ) Або в церкві вдягаємо труси
Труси-Хрестик Або рівень осипання рахуємо по кількості звільнених генералів за день( я правильно зрозумів твій алгоритм, тим більше що Залужний ТАКОЖ звільнився ПО СТАНУ ЗДОРОВЬЯ ) Або в церкві вдягаємо труси
А еще и штаны НА трусы - в церкві - можно натянуть? Или для вас мысль, что причин для снятия может быть больше ОДНОй - слишком сложная?
BTW: >>> Або рівень осипання рахуємо вы и тут перенедопоняли. Уровень осыпания мы вообще не считаем - суть не в этом...
І тут баба-ванга почала щось підозрювати.... Ще раз Я точно знаю що Марченко краще від мене знає РЕАЛЬНИЙ стан речей Я точно розумію , що під час спілкування Марченка з сьогоднішнім військово-політичним керівництвом - він не ОТРИМАВ підтримку свого бачення і саме тому пішов лікуватись.... а потім і звільнятись з ЗСУ
Але якщо якийсь недоумок пише Генерал Звільнився а через 9 днів фронт посипався і це підтвердження його АНАЛітичного унікалізму.... і вже пройшло після звільнення і фронт посипався 50 днів - то я чітко розумію ціну аналітики цього недоумка.