Дюрі-бачі написав: budivelnik написав: Китай попередив щоб вони попустились і не згадували що в них є бомба.. Китай попередив щоб вони попустились і не згадували що в них є бомба..

Не знаю який там настрій в Китаї, хотів поспілкуватись, але вже кілька тижнів китайські вчені раптово обірвали всі контакти з українськими... Не знаю який там настрій в Китаї, хотів поспілкуватись, але вже кілька тижнів китайські вчені раптово обірвали всі контакти з українськими...

Китайська нафтосервісна компанія продає свою "дочку" в Україні

не только наука.Антимонопольний комітет України 7 листопада надав дозвіл на набуття компанією Prato Golf Investments LTD (м. Ларнака, Кіпр) контролю над ТОВ "Бейкень Енергетика Україна".Про це повідомила пресслужба АМКУ, пише LIGA.net.Найбільша китайська приватна нафтосервісна компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering Co заснувала в Україні дочірню компанію у вересні 2017 року. Тоді ж Xinjiang Beiken уклала контракт з Укргазвидобування на буріння 24 свердловин у Харківській і Полтавській областях.На сайті ТОВ "Бейкень Енергетика Україна" сказано, що її виробнича база у Полтаві дозволяє готувати бурове обладнання (дефектоскопія, випробування, ремонт). У розпорядженні в Україні є сім бурових установок.За даними аналітичної системи Contr Agent, Prato Golf Investments LTD в Україні належить товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний "Н" гольф клуб". Кінцевим бенефіціаром вказаний бізнесмен Ігор Мазепа."