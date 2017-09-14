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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 108851088610887108881088910890>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 22:03

  _hunter написав:Там просто есть теория (ПФУ съэкономит кучу бабла на мигрантах) - под которую сейчас попытка подогнать фактаж. А он, редиска такая, не подгоняется :lol:

Чому ж. Думаю, не так вже мало народу, ща зараз виїхали, і вже не повернуться, не встигли заробити хоча б мінімальний страховий стаж, тобто право на страхову пенсію втратять повністю. А оскільки проживати в Україні не будуть, то також не будуть і соціальну отримувати. А внески -- скільки-то років сплачували, от вам і профіт.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 22:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Объясяю "на пальцах": имея 28 років календарної вислуги человек "внезапно" (на третий год враховучи що були й бойові) - уходит со службы. То, что это произошло через 9 дней после публичного заявления о проблемах - наверное совпадение
При армії в 1 млн , штатному розкладі 123 генеральських посади , в ЗСУ приблизно 112 генералів( чому приблизно , бо я не ГенШтаб і не знаю кому присвоїли Генерала а хто і коли звільнився)
То якщо з точністю в 9 днів буде звільнятись 1 генерал цо це якраз всі дні які йде гаряча фаза...
То в чому твоя прозорливість?
А якби було на 8 чи на 10 день - то ти б виглядав лохом? чи генієм?
Ось тобі Залужний - 15 грудня 2022 року - 294 день війни
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що з початку війни з ЗСУ було звільнено 10 генералів, ще один застрелився.
Тобто 294/11=27 - один генерал на 27 днів.

13-02-2024 - Знято і звільнено з посад - 17 генералів... За день... Напевно в той десь все сипалось в 100-200 разів сильніше ніж в жовтні 2024
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 12 лис, 2024 22:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 22:08

  Дюрі-бачі написав:
  budivelnik написав:Китай попередив щоб вони попустились і не згадували що в них є бомба..

Не знаю який там настрій в Китаї, хотів поспілкуватись, але вже кілька тижнів китайські вчені раптово обірвали всі контакти з українськими...


не только наука.

"Китайська нафтосервісна компанія продає свою "дочку" в Україні
Антимонопольний комітет України 7 листопада надав дозвіл на набуття компанією Prato Golf Investments LTD (м. Ларнака, Кіпр) контролю над ТОВ "Бейкень Енергетика Україна".

Про це повідомила пресслужба АМКУ, пише LIGA.net.

Найбільша китайська приватна нафтосервісна компанія Xinjiang Beiken Energy Engineering Co заснувала в Україні дочірню компанію у вересні 2017 року. Тоді ж Xinjiang Beiken уклала контракт з Укргазвидобування на буріння 24 свердловин у Харківській і Полтавській областях.

На сайті ТОВ "Бейкень Енергетика Україна" сказано, що її виробнича база у Полтаві дозволяє готувати бурове обладнання (дефектоскопія, випробування, ремонт). У розпорядженні в Україні є сім бурових установок.

За даними аналітичної системи Contr Agent, Prato Golf Investments LTD в Україні належить товариство з обмеженою відповідальністю "Міжнародний "Н" гольф клуб". Кінцевим бенефіціаром вказаний бізнесмен Ігор Мазепа."
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 22:18

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Объясяю "на пальцах": имея 28 років календарної вислуги человек "внезапно" (на третий год враховучи що були й бойові) - уходит со службы. То, что это произошло через 9 дней после публичного заявления о проблемах - наверное совпадение
При армії в 1 млн , штатному розкладі 123 генеральських посади , в ЗСУ приблизно 112 генералів( чому приблизно , бо я не ГенШтаб і не знаю кому присвоїли Генерала а хто і коли звільнився)
То якщо з точністю в 9 днів буде звільнятись 1 генерал цо це якраз всі дні які йде гаряча фаза...
То в чому твоя прозорливість?
А якби було на 8 чи на 10 день - то ти б виглядав лохом? чи генієм?
Ось тобі Залужний - 15 грудня 2022 року - 294 день війни
Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний повідомив, що з початку війни з ЗСУ було звільнено 10 генералів, ще один застрелився.
Тобто 294/11=27 - один генерал на 27 днів.

13-02-2024 - Знято і звільнено з посад - 17 генералів... За день... Напевно в той десь все сипалось в 100-200 разів сильніше ніж в жовтні 2024


Иногда нужно смотреть не только на цифры, но и на то, что за ними стоит
І разом зі зміною очільника Збройних сил тепер відбуваються масштабні зміни.

Відбулась повна зміна команди Генерального штабу. Тобто команди самого головнокомандувача. А також проведені зміни командувачів родів військ, командувачів сил. Також зняті на даний момент усі 4 командувачі оперативно-стратегічних угруповань, тобто ті люди, які керують стратегічними напрямками на фронті. І тільки на оперативному рівні ще не відбувались зміни.

-- там ГК "посыпался" :lol: . Тоже как-то совсем "неожиданно" - после заявления о том, что еще пол ляма народу нужно...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 22:21

  M-Audio написав:
  _hunter написав:Там просто есть теория (ПФУ съэкономит кучу бабла на мигрантах) - под которую сейчас попытка подогнать фактаж. А он, редиска такая, не подгоняется :lol:

Чому ж. Думаю, не так вже мало народу, ща зараз виїхали, і вже не повернуться, не встигли заробити хоча б мінімальний страховий стаж, тобто право на страхову пенсію втратять повністю. А оскільки проживати в Україні не будуть, то також не будуть і соціальну отримувати. А внески -- скільки-то років сплачували, от вам і профіт.

Если бы это так было сформулированно - я бы и не придерался особо. Но там конкретно было сказанно "ПФУ перестанет выплачивать законно заработанные пенсии".
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:там ГК "посыпался"
Труси-Хрестик
Або рівень осипання рахуємо по кількості звільнених генералів за день( я правильно зрозумів твій алгоритм, тим більше що Залужний ТАКОЖ звільнився ПО СТАНУ ЗДОРОВЬЯ )
Або в церкві вдягаємо труси
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 22:32

  budivelnik написав:
  _hunter написав:там ГК "посыпался"
Труси-Хрестик
Або рівень осипання рахуємо по кількості звільнених генералів за день( я правильно зрозумів твій алгоритм, тим більше що Залужний ТАКОЖ звільнився ПО СТАНУ ЗДОРОВЬЯ )
Або в церкві вдягаємо труси

А еще и штаны НА трусы - в церкві - можно натянуть? :D
Или для вас мысль, что причин для снятия может быть больше ОДНОй - слишком сложная?

BTW:
>>> Або рівень осипання рахуємо
вы и тут перенедопоняли. Уровень осыпания мы вообще не считаем - суть не в этом...
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 22:40

  _hunter написав:тут перенедопоняли.
І тут баба-ванга почала щось підозрювати....
Ще раз
Я точно знаю що Марченко краще від мене знає РЕАЛЬНИЙ стан речей
Я точно розумію , що під час спілкування Марченка з сьогоднішнім військово-політичним керівництвом - він не ОТРИМАВ підтримку свого бачення і саме тому пішов лікуватись.... а потім і звільнятись з ЗСУ

Але якщо якийсь недоумок пише
Генерал Звільнився а через 9 днів фронт посипався і це підтвердження його АНАЛітичного унікалізму.... і вже пройшло після звільнення і фронт посипався 50 днів - то я чітко розумію ціну аналітики цього недоумка.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 22:42

flyman

мені вже корпоративна служба безпеки написала, що вона виявила що "логінюся із ризикової локації"


І це вони ще не побачили, що і по вертикальній координаті там «мінус 2 метри» від surface.. :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 22:50

50 тисяч бійців після ліквідації ТЦК: Безугла озвучила ідею реформи військкоматів
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/678 ... tck-detali
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