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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1088610887108881088910890>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 22:57

Думай, якщо є чим!

  budivelnik написав:Закон пишуть не під успіхів, які і сардельки котам і дронщики і копачі лопатою і артилеристи ..але в кінці все одно пішов....
Закон пишуть під потрібних..а не тимчасових
#іпуіплачу🤦🏻

Хто від "добра" йде/втікає?
Хто???

А от 200К+ сзчешників(як і 100500 звільнених по догляду) - говорять самі за себе!
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 23:04

Як так?©

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Конечно ясно:
Октябрь
Все мы знаем, я не открою военную тайну, если скажу, что фронт у нас посыпался
Ноябрь
Генерал-майор Марченко объявил об увольнении с военной службы
Шо ясно?
Кому ясно?
Фронт посипався в жовтні - сьогодні середина листопада а фронт все сипеться і сипеться...і ніяк досипатись не може
По Марченку
28 років календарної вислуги , враховучи що були й бойові то на пенсію вже має років 40 вислуги - йде по стану здоровья....
баба ванга? нє??
ппц!
Навіть досидіти в теплих штабах "рожевощокі" вже не в змозі!
То що казати за простих солдат? Простих піхотинців/штурмовиків?
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 23:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Куртки для ЗСУ: Родичі «слуги» з оборонного комітету Касая під час війни скупили майна у Дубаї на $1 млн

Родина депутата Геннадія Касая придбала нерухомість у Дубаї під час війни, не пояснивши походження коштів. Про це повідомляє програма «Схеми».

Родичі народного депутата від фракції «Слуга народу» Геннадія Касая, який входить до оборонного комітету Верховної Ради, під час повномасштабного вторгнення Росії придбали нерухомість у Дубаї на загальну суму понад 1 мільйон доларів. Йдеться про його доньку Поліну Касай та племінника Олександра Касая, який є співвласником компанії, що постачала українському Міноборони одяг для ЗСУ, зокрема турецькі куртки, які стали предметом скандалу через завищені ціни та низьку якість.

За даними журналістів, Поліна та Олександр Касай придбали елітні апартаменти в Об’єднаних Арабських Еміратах у 2022–2023 роках, коли в Україні тривало розслідування щодо закупівлі військової форми для армії за завищеними втричі цінами. Усього журналісти «Схем» нарахували чотири об’єкти нерухомості у власності родини Касая.

Поліна Касай працює копірайтеркою та контент-менеджеркою, а Олександр до недавнього часу був гравцем гандбольної команди «Мотор» і мав незначні частки у бізнесі. Однак його компанія Vector Avia, зареєстрована в Туреччині, у 2022 році отримала контракт на 1 мільярд гривень від Міноборони України на постачання одягу для ЗСУ. Як згодом з’ясувалося, ціни на куртки були значно завищені, а якість — незадовільною.

Журналісти зазначають, що ні Поліна, ні Олександр Касай не надали пояснень щодо джерел фінансування цих покупок. Геннадій Касай у коментарі «Схемам» заявив, що не має стосунку до придбання нерухомості в Дубаї своїми родичами.



Накрутки на куртках для ЗСУ
Журналістське розслідування «Української правди» виявило, що одним із власників турецької компанії, яка отримала від Міністерства оборони України 30 млн доларів на закупівлю зимових курток для військових, був Олександр Касай, племінник депутата від фракції «Слуга народу» Геннадія Касая. Попри отримані кошти, компанія постачила літні куртки під виглядом зимових за завищеною ціною. Касай, який входить до комітету з нацбезпеки, заперечує зв’язок із цією фірмою і заявляє, що не знав про роль племінника в компанії.

ЗЫ
что дядя что племяш на войну не собираются насколько я понимаю.
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 23:15

  budivelnik написав:
  _hunter написав:тут перенедопоняли.

Генерал Звільнився а через 9 днів фронт посипався і це підтвердження його АНАЛітичного унікалізму....

Ох как туго... - ты пойди сообщение перечитай, на которое отвечаешь. Потом пойди перечитай сообщение, на которое то писалось - может и поймешь о чем спорить пытаешся...
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 23:23

  Господар Вельзевула написав:
  Успіх написав:Як так?©


а отак.Ви думаете ухилятся тяжело? Если не ездить с утра маршруткой на завод и не ходить пешком-довольно легко. У меня примерно 200 знакомых мужиков. Статистика:
1шт-пошел в АТО добровольцем в 2014, убит под Угледаром в 2022.(друг детства,РИП)
4шт-пошли условно сами в 2022-не было работы,принесли повестку домой и т.д.(живы пока)
5шт-запаковали в 2024(откровенные маргиналы и тупари)
189шт- читают чаты в телеге,ездят на авто, хрен кладут на все до сих пор.(середнячки)
1шт-оформил опекуна (по закону!!!!) и стал вильною людиною.(друг при офигенном бабле)
1. А чим черевато їздити маршруткою? На зупинках підкараулюють бусифікатори?

2. А ходити пішки? Хіба за 100-200м не видно бусифікаторів? І що, не можна розвернутись/повернути в іншу сторону?

п.с.
За майже місяць часу, щось я жодних бусифікаторів не бачив у місті Лева.
Хоч від знайомих чув, що бусифікатори періодично роблять облави в певних місцях: починаючи від ТЦ і закінчуючи облавами на будовах!
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 23:27

  budivelnik написав:.......
Питання не в громадянстві
Питання в можливості надурити щоб отримати дві і більше пенсій...
Моя позиція проста і відповідає приказці
З брехнею світ пройдеш - назад не повернешся...

Тобто
Надурити зможуть не всі, а скористатись з того що надурили так само зможуть не всі з тих хто зумів надурити.

А при чём тут "надурити"?
_hunter в конце поста viewtopic.php?p=5788428#p5788428 правильно описал ситуацию. Другой вопрос, что пенсии у нас нищенские, а нормальную немецкую человек заработать не успеет и в результате человек может оказаться на социале, кот. будет выше нашей пенсии. Тогда на величину пенсии его могут уменьшить.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 23:44

  Успіх написав:1. А чим черевато їздити маршруткою? На зупинках підкараулюють бусифікатори?
2. А ходити пішки? Хіба за 100-200м не видно бусифікаторів? І що, не можна розвернутись/повернути в іншу сторону?


Маршрутки тормозят на БП, это когда лимитА в город на работу едет. Также берут на остановках. Метод- гражданское авто едет не спеша, при виде мужика останавливается и выходят человек 5.В пикселе.
В авто проще потому,что любой БП в городе мгновенно сливается в телеге и объезжается кучей маршрутов, а выезды с города- так никто и не ездит. Все в городе есть.
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Вів 12 лис, 2024 23:57

  budivelnik написав:..........
Дурня клеїти не треба, все одну гірше виглядати не зможете
1 Спочатку ЗУПИНКА БОЙОВИХ ДІЙ( під гарантії всіх учасників і України в тому числі)
2 Потім аналіз вигідності цієї ЗУПИНКИ громадянами України
3 Після того як виявиться що ця зупинка нас НАГНУЛА , громадяни України які не ВИСТУПАЮТЬ від імені України , за власною ініціативою топлять парочку танкерів....

Які після цього дрони/шахеди/ракети? Захід і педерація будуть гарантами що по ЛБЗ не стріляють...

а танкери по лбз не плавають....

"Дурня клеїти не треба, все одну гірше виглядати не зможете".
Потопить танкер вряд ли выйдет, учитывая что, например, полное водоизмещение "Москвы" было 11 490 т, а нефтяные танкеры даже относительно невысокого класса Handymax имеют дедвейт - полезное водоизмещение - 35 000-60 000 т, не говоря уже о более крупных. Но после первого подорванного танкера (а исполнителей установят достаточно быстро) будут предъявлены жёсткие требования к Украине - более серьёзные, чем просто выдача исполнителей. А после 2-3 начнётся вторжение, против которого не будут выступать никакие гаранты.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 00:03

Гы.Только поговорили. Утянул с соседнего форума строительной тематики..

" Блін, вертався по 9-тій вечора додому. Вирішив у Львові води в автоматі набрати, хоча звично роблю то в селі по дорозі. Короче стою набираю. Поруч мусоровоз проїжджає. Фігась за хвилину назад, причому тихенько на електротязі. Короче метрів 20 від мене зупиняються і два чувака в камуфляжі вискакує і до якогось мужика доіпалися, що в АТБ поруч ішов. Ну з ними ще два мусора.

Короче навіть воду не добрав. В машину щаскочив і додому пігнав.

Корочемпо місту тільки в машині і не виходити. "
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 00:09

❗️Припинення вогню в Україні може бути оголошено вже 20 січня 2025-го, — The Economist.

Видання також повідомило, що наступного року 25-го травня можуть відбутись вибори в Україні. Цю дату нібито обговорюють українські політики, імена яких видання чогось не називає.

https://www.economist.com/europe/2024/1 ... le-in-2025

Із цікавого є те, що, як стверджують джерела, регіональні виборчі штаби вже почали роботу над списками кандидатів
Xenon
 
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