#іпуіплачу🤦🏻
Хто від "добра" йде/втікає?
Хто???
А от 200К+ сзчешників(як і 100500 звільнених по догляду) - говорять самі за себе!
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Додано: Вів 12 лис, 2024 22:57
Думай, якщо є чим!
#іпуіплачу🤦🏻
Хто від "добра" йде/втікає?
Хто???
А от 200К+ сзчешників(як і 100500 звільнених по догляду) - говорять самі за себе!
Додано: Вів 12 лис, 2024 23:04
Як так?©
ппц!
Навіть досидіти в теплих штабах "рожевощокі" вже не в змозі!
То що казати за простих солдат? Простих піхотинців/штурмовиків?
Додано: Вів 12 лис, 2024 23:10
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Куртки для ЗСУ: Родичі «слуги» з оборонного комітету Касая під час війни скупили майна у Дубаї на $1 млн
Родина депутата Геннадія Касая придбала нерухомість у Дубаї під час війни, не пояснивши походження коштів. Про це повідомляє програма «Схеми».
Родичі народного депутата від фракції «Слуга народу» Геннадія Касая, який входить до оборонного комітету Верховної Ради, під час повномасштабного вторгнення Росії придбали нерухомість у Дубаї на загальну суму понад 1 мільйон доларів. Йдеться про його доньку Поліну Касай та племінника Олександра Касая, який є співвласником компанії, що постачала українському Міноборони одяг для ЗСУ, зокрема турецькі куртки, які стали предметом скандалу через завищені ціни та низьку якість.
За даними журналістів, Поліна та Олександр Касай придбали елітні апартаменти в Об’єднаних Арабських Еміратах у 2022–2023 роках, коли в Україні тривало розслідування щодо закупівлі військової форми для армії за завищеними втричі цінами. Усього журналісти «Схем» нарахували чотири об’єкти нерухомості у власності родини Касая.
Поліна Касай працює копірайтеркою та контент-менеджеркою, а Олександр до недавнього часу був гравцем гандбольної команди «Мотор» і мав незначні частки у бізнесі. Однак його компанія Vector Avia, зареєстрована в Туреччині, у 2022 році отримала контракт на 1 мільярд гривень від Міноборони України на постачання одягу для ЗСУ. Як згодом з’ясувалося, ціни на куртки були значно завищені, а якість — незадовільною.
Журналісти зазначають, що ні Поліна, ні Олександр Касай не надали пояснень щодо джерел фінансування цих покупок. Геннадій Касай у коментарі «Схемам» заявив, що не має стосунку до придбання нерухомості в Дубаї своїми родичами.
Накрутки на куртках для ЗСУ
Журналістське розслідування «Української правди» виявило, що одним із власників турецької компанії, яка отримала від Міністерства оборони України 30 млн доларів на закупівлю зимових курток для військових, був Олександр Касай, племінник депутата від фракції «Слуга народу» Геннадія Касая. Попри отримані кошти, компанія постачила літні куртки під виглядом зимових за завищеною ціною. Касай, який входить до комітету з нацбезпеки, заперечує зв’язок із цією фірмою і заявляє, що не знав про роль племінника в компанії.
ЗЫ
что дядя что племяш на войну не собираются насколько я понимаю.
Додано: Вів 12 лис, 2024 23:15
Ох как туго... - ты пойди сообщение перечитай, на которое отвечаешь. Потом пойди перечитай сообщение, на которое то писалось - может и поймешь о чем спорить пытаешся...
Додано: Вів 12 лис, 2024 23:23
1. А чим черевато їздити маршруткою? На зупинках підкараулюють бусифікатори?
2. А ходити пішки? Хіба за 100-200м не видно бусифікаторів? І що, не можна розвернутись/повернути в іншу сторону?
п.с.
За майже місяць часу, щось я жодних бусифікаторів не бачив у місті Лева.
Хоч від знайомих чув, що бусифікатори періодично роблять облави в певних місцях: починаючи від ТЦ і закінчуючи облавами на будовах!
Додано: Вів 12 лис, 2024 23:27
А при чём тут "надурити"?
_hunter в конце поста viewtopic.php?p=5788428#p5788428 правильно описал ситуацию. Другой вопрос, что пенсии у нас нищенские, а нормальную немецкую человек заработать не успеет и в результате человек может оказаться на социале, кот. будет выше нашей пенсии. Тогда на величину пенсии его могут уменьшить.
Додано: Вів 12 лис, 2024 23:44
Маршрутки тормозят на БП, это когда лимитА в город на работу едет. Также берут на остановках. Метод- гражданское авто едет не спеша, при виде мужика останавливается и выходят человек 5.В пикселе.
В авто проще потому,что любой БП в городе мгновенно сливается в телеге и объезжается кучей маршрутов, а выезды с города- так никто и не ездит. Все в городе есть.
Додано: Вів 12 лис, 2024 23:57
"Дурня клеїти не треба, все одну гірше виглядати не зможете".
Потопить танкер вряд ли выйдет, учитывая что, например, полное водоизмещение "Москвы" было 11 490 т, а нефтяные танкеры даже относительно невысокого класса Handymax имеют дедвейт - полезное водоизмещение - 35 000-60 000 т, не говоря уже о более крупных. Но после первого подорванного танкера (а исполнителей установят достаточно быстро) будут предъявлены жёсткие требования к Украине - более серьёзные, чем просто выдача исполнителей. А после 2-3 начнётся вторжение, против которого не будут выступать никакие гаранты.
Додано: Сер 13 лис, 2024 00:03
Гы.Только поговорили. Утянул с соседнего форума строительной тематики..
" Блін, вертався по 9-тій вечора додому. Вирішив у Львові води в автоматі набрати, хоча звично роблю то в селі по дорозі. Короче стою набираю. Поруч мусоровоз проїжджає. Фігась за хвилину назад, причому тихенько на електротязі. Короче метрів 20 від мене зупиняються і два чувака в камуфляжі вискакує і до якогось мужика доіпалися, що в АТБ поруч ішов. Ну з ними ще два мусора.
Короче навіть воду не добрав. В машину щаскочив і додому пігнав.
Корочемпо місту тільки в машині і не виходити. "
Додано: Сер 13 лис, 2024 00:09
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