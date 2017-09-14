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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10887108881088910890>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 00:21

  Дюрі-бачі написав:budivelnik Мені якось більше хочеться розглянути інший сценарій:
1. Трамп офіційно пропонує заморозку 20 січня.
2. Хуйло його посилає.
3. Трамп включає план Б і нормально підтримує Україну.
4. ЗСУ перемагають.

Как-то, к сожалению, очень маловероятный вариант.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 00:28

  detroytred написав:А Байден раптом візьме да і надасть дозвіл на далекобій. До входу з посади.
Щоб міцніше зафіксувати Трампа у виборі продовження допомоги Україні.

А Трамп возьмёт и отменит.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 00:30

  ЛАД написав:
  Дюрі-бачі написав:budivelnik Мені якось більше хочеться розглянути інший сценарій:
1. Трамп офіційно пропонує заморозку 20 січня.
2. Хуйло його посилає.
3. Трамп включає план Б і нормально підтримує Україну.
4. ЗСУ перемагають.

Как-то, к сожалению, очень маловероятный вариант.

ропа WTI вже ПА68, а Дональду до орального кабінету ще два місяці добиратися
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 00:32

  Xenon написав:
❗️Припинення вогню в Україні може бути оголошено вже 20 січня 2025-го, — The Economist.

Видання також повідомило, що наступного року 25-го травня можуть відбутись вибори в Україні. Цю дату нібито обговорюють українські політики, імена яких видання чогось не називає.

https://www.economist.com/europe/2024/1 ... le-in-2025

Із цікавого є те, що, як стверджують джерела, регіональні виборчі штаби вже почали роботу над списками кандидатів

в тексті Економіст немає практично нічого про припинення вогню.
трішки про вибори і про теріторії і все.
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 00:39

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
Дурня клеїти не треба, все одну гірше виглядати не зможете
1 Спочатку ЗУПИНКА БОЙОВИХ ДІЙ( під гарантії всіх учасників і України в тому числі)
2 Потім аналіз вигідності цієї ЗУПИНКИ громадянами України
3 Після того як виявиться що ця зупинка нас НАГНУЛА , громадяни України які не ВИСТУПАЮТЬ від імені України , за власною ініціативою топлять парочку танкерів....

Які після цього дрони/шахеди/ракети? Захід і педерація будуть гарантами що по ЛБЗ не стріляють...

а танкери по лбз не плавають....

"Дурня клеїти не треба, все одну гірше виглядати не зможете".
Потопить танкер вряд ли выйдет, учитывая что, например, полное водоизмещение "Москвы" было 11 490 т, а нефтяные танкеры даже относительно невысокого класса Handymax имеют дедвейт - полезное водоизмещение - 35 000-60 000 т, не говоря уже о более крупных. Но после первого подорванного танкера (а исполнителей установят достаточно быстро) будут предъявлены жёсткие требования к Украине - более серьёзные, чем просто выдача исполнителей. А после 2-3 начнётся вторжение, против которого не будут выступать никакие гаранты.


ну военные корабли намного более прочные и устойчивые против такого, чем гражданские танкеры. так что кранты ему будут с одного удара, плюс пожар
но я бы двигался в сторону дронов - авианосцев, который подплывет к берегу, а рой фпв с ИИ полетит на нефтеналивную инфраструктуру, или что-то типа РСЗО
да и пусть себе горит. восстановление займёт поболее времени и цель почти законная, чем заниматься пиратством
smdtranz
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 00:52

  tester7336 написав:............
в этой всей нехватке персонала остался открытым вопрос зп.
если есть безработца то значит почему то не идут. среди Ж тоже ж есть безработица.
Возможно, несоответствие квалификации.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 01:28

  ЛАД написав:
  tester7336 написав:............
в этой всей нехватке персонала остался открытым вопрос зп.
если есть безработца то значит почему то не идут. среди Ж тоже ж есть безработица.
Возможно, несоответствие квалификации.


кому действительно швах - берут стажеров и учеников.
если ищут готового - значит еще не швах с кадрами.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 01:28

  Hotab написав:flyman

мені вже корпоративна служба безпеки написала, що вона виявила що "логінюся із ризикової локації"


І це вони ще не побачили, що і по вертикальній координаті там «мінус 2 метри» від surface.. :lol:

Так мінус 2 метри по вертикальній координаті, то це зменшує ризики, враження. :lol:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 01:38

  _Mykola_ написав:
  Hotab написав:flyman

мені вже корпоративна служба безпеки написала, що вона виявила що "логінюся із ризикової локації"


І це вони ще не побачили, що і по вертикальній координаті там «мінус 2 метри» від surface.. :lol:

Так мінус 2 метри по вертикальній координаті, то це зменшує ризики, враження. :lol:

це коли хотів пашутіть в хумар 95, а вийшла кака всігда
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 01:52

  BeneFuckTor написав:
  fler написав:(британська Unilever, фінська Peikko Group та австрійська Kronospan)


Цікаво.
Перша тільки почала закладати фундамент - вдачі їм.
Друга не будує а добудувала 3тю частину, це важливо.
https://www.berdichev.biz/bohdan-kytsak ... pan-rivne/
к-ть скад не маленька))
ну вдачі їм теж.

доречі знаю одне підприємство яке переїзжає у 'тил' і переносять лінії. Це також інвестиція, тільки чи входить до це до вашої кількості в 15 чи ні, але чи будівництво це.

По первой есть вопросы.
Основний вид діяльності
46.90 Неспеціалізована оптова торгівля
Інші види діяльності
Виробництво чаю та кави, Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами, Рекламні агентства
...........
Керівники
Бовділов Василь Васильович ______________ Бовділов Василь Васильович
керівник _______________________________ представник

Власники
КОМПАНІЯ «ЛІПОМА Б. В. » _____________ КОМПАНІЯ «МАРГА Б. В. »
Нідерланди ___________________________ Нідерланди
Засновник _____________________________ Засновник
575 664 926 ₴50% _____________________ 575 664 926 ₴50%
...............
Показники оцінки стану основних засобів Частка основних засобів в активах підприємства 0.8 %
................
10.02.2022 ____ Видалений бенефіціарний власник ____ КОМПАНІЯ ЮНІЛЕВЕР Н
https://opendatabot.ua/c/25641220
Не вижу производственной деятельности, кроме "Виробництво чаю та кави". Остальное - оптовая торговля и посредничество. Так что они "будують"? Склад?
И почему "Видалений бенефіціарний власник КОМПАНІЯ ЮНІЛЕВЕР Н" и что там осталось от британської Unilever?
Остальное не проверял.
Так что я пока подожду танцевать.
ЛАД
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