Дюрі-бачі написав:budivelnik Мені якось більше хочеться розглянути інший сценарій: 1. Трамп офіційно пропонує заморозку 20 січня. 2. Хуйло його посилає. 3. Трамп включає план Б і нормально підтримує Україну. 4. ЗСУ перемагають.
Дюрі-бачі написав:budivelnik Мені якось більше хочеться розглянути інший сценарій: 1. Трамп офіційно пропонує заморозку 20 січня. 2. Хуйло його посилає. 3. Трамп включає план Б і нормально підтримує Україну. 4. ЗСУ перемагають.
Как-то, к сожалению, очень маловероятный вариант.
ропа WTI вже ПА68, а Дональду до орального кабінету ще два місяці добиратися
budivelnik написав:.......... Дурня клеїти не треба, все одну гірше виглядати не зможете 1 Спочатку ЗУПИНКА БОЙОВИХ ДІЙ( під гарантії всіх учасників і України в тому числі) 2 Потім аналіз вигідності цієї ЗУПИНКИ громадянами України 3 Після того як виявиться що ця зупинка нас НАГНУЛА , громадяни України які не ВИСТУПАЮТЬ від імені України , за власною ініціативою топлять парочку танкерів....
Які після цього дрони/шахеди/ракети? Захід і педерація будуть гарантами що по ЛБЗ не стріляють...
а танкери по лбз не плавають....
"Дурня клеїти не треба, все одну гірше виглядати не зможете". Потопить танкер вряд ли выйдет, учитывая что, например, полное водоизмещение "Москвы" было 11 490 т, а нефтяные танкеры даже относительно невысокого класса Handymax имеют дедвейт - полезное водоизмещение - 35 000-60 000 т, не говоря уже о более крупных. Но после первого подорванного танкера (а исполнителей установят достаточно быстро) будут предъявлены жёсткие требования к Украине - более серьёзные, чем просто выдача исполнителей. А после 2-3 начнётся вторжение, против которого не будут выступать никакие гаранты.
ну военные корабли намного более прочные и устойчивые против такого, чем гражданские танкеры. так что кранты ему будут с одного удара, плюс пожар но я бы двигался в сторону дронов - авианосцев, который подплывет к берегу, а рой фпв с ИИ полетит на нефтеналивную инфраструктуру, или что-то типа РСЗО да и пусть себе горит. восстановление займёт поболее времени и цель почти законная, чем заниматься пиратством
доречі знаю одне підприємство яке переїзжає у 'тил' і переносять лінії. Це також інвестиція, тільки чи входить до це до вашої кількості в 15 чи ні, але чи будівництво це.
По первой есть вопросы.
Основний вид діяльності 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля Інші види діяльності Виробництво чаю та кави, Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту, Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами, Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами, Рекламні агентства ........... Керівники Бовділов Василь Васильович ______________ Бовділов Василь Васильович керівник _______________________________ представник
Власники КОМПАНІЯ «ЛІПОМА Б. В. » _____________ КОМПАНІЯ «МАРГА Б. В. » Нідерланди ___________________________ Нідерланди Засновник _____________________________ Засновник 575 664 926 ₴50% _____________________ 575 664 926 ₴50% ............... Показники оцінки стану основних засобів Частка основних засобів в активах підприємства 0.8 % ................ 10.02.2022 ____ Видалений бенефіціарний власник ____ КОМПАНІЯ ЮНІЛЕВЕР Н
https://opendatabot.ua/c/25641220 Не вижу производственной деятельности, кроме "Виробництво чаю та кави". Остальное - оптовая торговля и посредничество. Так что они "будують"? Склад? И почему "Видалений бенефіціарний власник КОМПАНІЯ ЮНІЛЕВЕР Н" и что там осталось от британської Unilever? Остальное не проверял. Так что я пока подожду танцевать.