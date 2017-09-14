budivelnik написав:.......... Дурня клеїти не треба, все одну гірше виглядати не зможете 1 Спочатку ЗУПИНКА БОЙОВИХ ДІЙ( під гарантії всіх учасників і України в тому числі) 2 Потім аналіз вигідності цієї ЗУПИНКИ громадянами України 3 Після того як виявиться що ця зупинка нас НАГНУЛА , громадяни України які не ВИСТУПАЮТЬ від імені України , за власною ініціативою топлять парочку танкерів....
Які після цього дрони/шахеди/ракети? Захід і педерація будуть гарантами що по ЛБЗ не стріляють...
а танкери по лбз не плавають....
"Дурня клеїти не треба, все одну гірше виглядати не зможете". Потопить танкер вряд ли выйдет, учитывая что, например, полное водоизмещение "Москвы" было 11 490 т, а нефтяные танкеры даже относительно невысокого класса Handymax имеют дедвейт - полезное водоизмещение - 35 000-60 000 т, не говоря уже о более крупных. Но после первого подорванного танкера (а исполнителей установят достаточно быстро) будут предъявлены жёсткие требования к Украине - более серьёзные, чем просто выдача исполнителей. А после 2-3 начнётся вторжение, против которого не будут выступать никакие гаранты.
ну военные корабли намного более прочные и устойчивые против такого, чем гражданские танкеры. так что кранты ему будут с одного удара, плюс пожар
Насчёт устойчивости не уверен. Нефтяные танкеры должны по идее рассчитываться с запасом прочности.
но я бы двигался в сторону дронов - авианосцев, который подплывет к берегу, а рой фпв с ИИ полетит на нефтеналивную инфраструктуру, или что-то типа РСЗО да и пусть себе горит. восстановление займёт поболее времени и цель почти законная, чем заниматься пиратством
В военное время безусловно. После заключения мира или даже перемирия нет. Насколько хорошо горит пустой танкер (без нефти) не знаю.
Военкоматы в Москве рассылают призывникам оповещения о том, что на них наложены ограничения за неявку по повестке. Сперва информация об этом без указания источника появилась в Z-каналах. Несколько реальных случаев «Важным историям» подтвердил юрист Движения сознательных отказчиков (ДСО) Артем Клыга.
В уведомлениях указано, что призывнику закрыт выезд из России и наложены иные ограничения в соответствии с поправками в закон «О воинской обязанности» от 2024 года. Это запрет распоряжаться недвижимостью, регистрировать самозанятость и ИП, получать загранпаспорт, брать кредиты и регистрировать транспортные средства. ...... Всем получившим уведомления предлагается срочно явиться в сборный пункт московских призывников на Угрешской улице. На данный момент неявка в военкомат по повестке — это всего лишь правонарушение (ст. 21.5 КоАП) со штрафом до 30 тыс. рублей.
При этом призывникам уже сейчас угрожают уголовной ответственностью по ст. 328 УК (штраф до 200 тыс. рублей или до двух лет колонии). Издание «Вёрстка» писало, что в 2023–2024 годах ни одного фигуранта дел по этой статье не приговорили к реальному сроку, в основном это были денежные штрафы суммой менее 100 тыс. рублей. .......... В Москве продолжаются облавы на призывников. Накануне полиция задержала 19-летнего студента-очника и насильно увезла его в военкомат, так как камеры с распознаванием лиц якобы опознали в нем уклониста, сообщает «Осторожно, медиа».