Военкоматы в Москве рассылают призывникам оповещения о том, что на них наложены ограничения за неявку по повестке. Сперва информация об этом без указания источника появилась в Z-каналах. Несколько реальных случаев «Важным историям» подтвердил юрист Движения сознательных отказчиков (ДСО) Артем Клыга.



В уведомлениях указано, что призывнику закрыт выезд из России и наложены иные ограничения в соответствии с поправками в закон «О воинской обязанности» от 2024 года. Это запрет распоряжаться недвижимостью, регистрировать самозанятость и ИП, получать загранпаспорт, брать кредиты и регистрировать транспортные средства.

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Всем получившим уведомления предлагается срочно явиться в сборный пункт московских призывников на Угрешской улице. На данный момент неявка в военкомат по повестке — это всего лишь правонарушение (ст. 21.5 КоАП) со штрафом до 30 тыс. рублей.



При этом призывникам уже сейчас угрожают уголовной ответственностью по ст. 328 УК (штраф до 200 тыс. рублей или до двух лет колонии). Издание «Вёрстка» писало, что в 2023–2024 годах ни одного фигуранта дел по этой статье не приговорили к реальному сроку, в основном это были денежные штрафы суммой менее 100 тыс. рублей.

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В Москве продолжаются облавы на призывников. Накануне полиция задержала 19-летнего студента-очника и насильно увезла его в военкомат, так как камеры с распознаванием лиц якобы опознали в нем уклониста, сообщает «Осторожно, медиа».