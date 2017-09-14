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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10887108881088910890

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 02:37

  smdtranz написав:
  ЛАД написав:
  budivelnik написав:..........
Дурня клеїти не треба, все одну гірше виглядати не зможете
1 Спочатку ЗУПИНКА БОЙОВИХ ДІЙ( під гарантії всіх учасників і України в тому числі)
2 Потім аналіз вигідності цієї ЗУПИНКИ громадянами України
3 Після того як виявиться що ця зупинка нас НАГНУЛА , громадяни України які не ВИСТУПАЮТЬ від імені України , за власною ініціативою топлять парочку танкерів....

Які після цього дрони/шахеди/ракети? Захід і педерація будуть гарантами що по ЛБЗ не стріляють...

а танкери по лбз не плавають....

"Дурня клеїти не треба, все одну гірше виглядати не зможете".
Потопить танкер вряд ли выйдет, учитывая что, например, полное водоизмещение "Москвы" было 11 490 т, а нефтяные танкеры даже относительно невысокого класса Handymax имеют дедвейт - полезное водоизмещение - 35 000-60 000 т, не говоря уже о более крупных. Но после первого подорванного танкера (а исполнителей установят достаточно быстро) будут предъявлены жёсткие требования к Украине - более серьёзные, чем просто выдача исполнителей. А после 2-3 начнётся вторжение, против которого не будут выступать никакие гаранты.


ну военные корабли намного более прочные и устойчивые против такого, чем гражданские танкеры. так что кранты ему будут с одного удара, плюс пожар
Насчёт устойчивости не уверен. Нефтяные танкеры должны по идее рассчитываться с запасом прочности.

но я бы двигался в сторону дронов - авианосцев, который подплывет к берегу, а рой фпв с ИИ полетит на нефтеналивную инфраструктуру, или что-то типа РСЗО
да и пусть себе горит. восстановление займёт поболее времени и цель почти законная, чем заниматься пиратством
В военное время безусловно. После заключения мира или даже перемирия нет.
Насколько хорошо горит пустой танкер (без нефти) не знаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 03:08

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:
  tester7336 написав:............
в этой всей нехватке персонала остался открытым вопрос зп.
если есть безработца то значит почему то не идут. среди Ж тоже ж есть безработица.
Возможно, несоответствие квалификации.


кому действительно швах - берут стажеров и учеников.
если ищут готового - значит еще не швах с кадрами.

Не обязательно готового. Но, допустим, водителя троллейбуса учат полгода, но из-за графика работы женщины идут не особо охотно и текучесть кадров. + кто-то уезжает.
Объявляли набор на машинистов метро, приглашали и женщин. Но вот прочитал, что одна (:) ) есть - https://www.objectiv.tv/objectively/2024/10/17/na-pole-aktsent-ne-delaem-metro-harkova-ishhet-rabochih-v-svyazi-s-mobilizatsiej/. Не знаю, какова зарплата машиниста. но другие работники метро - до 18000 (приведены по ссылке выше).

Но я имел ввиду не только такие ситуации. Вряд ли, например, безработный учитель пойдёт дворником.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 03:12

  Бетон написав:
  Xenon написав:
❗️Припинення вогню в Україні може бути оголошено вже 20 січня 2025-го, — The Economist.

Видання також повідомило, що наступного року 25-го травня можуть відбутись вибори в Україні. Цю дату нібито обговорюють українські політики, імена яких видання чогось не називає.

https://www.economist.com/europe/2024/1 ... le-in-2025

Із цікавого є те, що, як стверджують джерела, регіональні виборчі штаби вже почали роботу над списками кандидатів

в тексті Економіст немає практично нічого про припинення вогню.
трішки про вибори і про теріторії і все.

Вообще ничего, кроме того, что в Киеве люди гадают: "Сможет ли он (Трамп) навязать прекращение огня?"
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 03:21

ВЛК, где все годны, и дыра в заборе ТЦК за $4000: откровения нардепа Скороход - https://www.objectiv.tv/objectively/2024/11/12/vlk-gde-vse-godny-i-dyra-v-zabore-ttsk-za-4000-otkroveniya-nardepa-skorohod/.
Там есть ссылка и на презентацию - https://www.youtube.com/watch?v=RudHRMshtJ8&t=5s
Цитировать не буду, тошно и противно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 03:37

  ЛАД написав:Вряд ли, например, безработный учитель пойдёт дворником.


ну так дворника хотят на минималку. канеш не пойдет.
tester7336
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 03:55

Военкоматы в Москве рассылают призывникам оповещения о том, что на них наложены ограничения за неявку по повестке. Сперва информация об этом без указания источника появилась в Z-каналах. Несколько реальных случаев «Важным историям» подтвердил юрист Движения сознательных отказчиков (ДСО) Артем Клыга.

В уведомлениях указано, что призывнику закрыт выезд из России и наложены иные ограничения в соответствии с поправками в закон «О воинской обязанности» от 2024 года. Это запрет распоряжаться недвижимостью, регистрировать самозанятость и ИП, получать загранпаспорт, брать кредиты и регистрировать транспортные средства.
......
Всем получившим уведомления предлагается срочно явиться в сборный пункт московских призывников на Угрешской улице. На данный момент неявка в военкомат по повестке — это всего лишь правонарушение (ст. 21.5 КоАП) со штрафом до 30 тыс. рублей.

При этом призывникам уже сейчас угрожают уголовной ответственностью по ст. 328 УК (штраф до 200 тыс. рублей или до двух лет колонии). Издание «Вёрстка» писало, что в 2023–2024 годах ни одного фигуранта дел по этой статье не приговорили к реальному сроку, в основном это были денежные штрафы суммой менее 100 тыс. рублей.
..........
В Москве продолжаются облавы на призывников. Накануне полиция задержала 19-летнего студента-очника и насильно увезла его в военкомат, так как камеры с распознаванием лиц якобы опознали в нем уклониста, сообщает «Осторожно, медиа».

https://storage.googleapis.com/istories/news/2024/11/12/prizivnikov-v-moskve-uvedomili-o-zakritii-viezda-iz-strani/index.html
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 03:57

  tester7336 написав:
  ЛАД написав:Вряд ли, например, безработный учитель пойдёт дворником.


ну так дворника хотят на минималку. канеш не пойдет.

Минималка не сильно отличается от зарплаты учителя. :)
Зато у дворника бесплатные ЖКХ.
ЛАД
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