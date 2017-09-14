ЛАД написав:Вряд ли, например, безработный учитель пойдёт дворником.
ну так дворника хотят на минималку. канеш не пойдет.
двірник за 7к не піде працювати на морозі, роблять-платять 12-12,5к і дають прибирати не 1 придворову теріторію, а 3 "двори" (це реально важко, особливо влітку (коли цвіте тополя і фруктові дерава (у кожному дворі вишні і сливи(алича, що повиростали з кісточок), і восени(листопад), а взимку (сніг, у нас це рідкість), люди часто звільняються (після 4 місяців): ті , хто гарно працюють -не витримають навантаження, а хто погано-звільняє начальство, бо мерія вимагає прибранного міста
ЛАД написав:................ 10.02.2022 ____ Видалений бенефіціарний власник ____ КОМПАНІЯ ЮНІЛЕВЕР Н https://opendatabot.ua/c/25641220 Не вижу производственной деятельности, кроме "Виробництво чаю та кави". Остальное - оптовая торговля и посредничество. Так что они "будують"? Склад? И почему "Видалений бенефіціарний власник КОМПАНІЯ ЮНІЛЕВЕР Н" и что там осталось от британської Unilever?
Очевидно (по виділеному), ви знайшли іншу компанію, може якусь споріднену. Британська Unilever розпродала свій бізнес на рф і буде виробляти в Україні шампуні, гелі для душу і т.п. У мене дані від Мінекономіки та Комітету ВР з питань економічного розвитку.
Сначала Слуги приняли политическое решение с треском проиграть войну (через насильственную мобилизацию) теперь пытаются дать взад. Не получится. Демонизация воинской службы уже завершенный процес. Смотрим Deep State и "наслаждаемся" закономерным результатом.
Попереду "ключова битва", а піхоти не вистачає: фронт до грудня зміститься на 35 км, — FT Наступ ЗС РФ, який вже набрав небачених з 2022 року темпів, може ще прискоритись.
У РНБО заявили про намір мобілізувати 160 тисяч осіб у період з листопада по лютий. Однак експерти та неназваний київський чиновник скептично ставляться до цих слів. За їхньою оцінкою, реалістичніше очікувати призову до 100 тисяч осіб. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/678 ... posilitsya
усі ті вгодовані кабани, разом з мєнтурою, які щодня б"ють та викрадають людей з вулиць мають бути відправлені на фронт і стояти там до останнього тіла +9тис прокурорів і прокуратинь
budivelnik написав:.......... Дурня клеїти не треба, все одну гірше виглядати не зможете 1 Спочатку ЗУПИНКА БОЙОВИХ ДІЙ( під гарантії всіх учасників і України в тому числі) 2 Потім аналіз вигідності цієї ЗУПИНКИ громадянами України 3 Після того як виявиться що ця зупинка нас НАГНУЛА , громадяни України які не ВИСТУПАЮТЬ від імені України , за власною ініціативою топлять парочку танкерів....
Які після цього дрони/шахеди/ракети? Захід і педерація будуть гарантами що по ЛБЗ не стріляють...
а танкери по лбз не плавають....
"Дурня клеїти не треба, все одну гірше виглядати не зможете". Потопить танкер вряд ли выйдет, учитывая что, например, полное водоизмещение "Москвы" было 11 490 т, а нефтяные танкеры даже относительно невысокого класса Handymax имеют дедвейт - полезное водоизмещение - 35 000-60 000 т, не говоря уже о более крупных. Но после первого подорванного танкера (а исполнителей установят достаточно быстро) будут предъявлены жёсткие требования к Украине - более серьёзные, чем просто выдача исполнителей. А после 2-3 начнётся вторжение, против которого не будут выступать никакие гаранты.
Навіщо такі складності. Танкера шукати, підривати. Он труба незламної дружби йде по території, підклади та рви. Там нафти на десяток танкерів.
UA написав:Сначала Слуги приняли политическое решение с треском проиграть войну (через насильственную мобилизацию) теперь пытаются дать взад. Не получится. Демонизация воинской службы уже завершенный процес. Смотрим Deep State и "наслаждаемся" закономерным результатом.
иногда мне кажется что это было хорошо срежисировано как и голобородько.
Спецоперация проведена четко, качественно в соответствии законами социодинамики.
У 2025 році уряд не буде підвищувати соцстандарти населення, бо це величезні видатки для бюджету і на них не знайшли грошей.
Про це повідомила голова бюджетного комітету ВР Роксолана Підласа в інтерв'ю Forbes Ukraine.
"До другого читання нових великих джерел покриття видатків не з’явилося, доходи державного бюджету збільшили лише на 2,8 млрд грн. А перегляд соцстандартів вимагає величезних видатків", - пояснила вона.
За її словами, підвищення мінімальної зарплати на 100 грн коштуватиме 5,3 млрд грн, а підвищення прожиткового мінімуму на 100 грн – 11 млрд грн.
До них привʼязано дуже багато інших показників: зарплати в бюджетній сфері, видатки на соціальну допомогу, видатки Пенсійного фонду.
Марш Радецкого был написан Иоганном Штраусом-старшим в качестве приветствия войскам фельдмаршала Иоганна Йозефа Венцеля Радецкого, возвращавшимся после подавления восстания в Италии, «в честь великого генерала и …императорской армии». Он был впервые исполнен 31 августа 1848 года на улицах Вены перед проходящими войсками. Основой марша послужила австрийская народная мелодия «Старый венский танец», чей темп Штраус ускорил так, чтобы мелодия сочеталась с парадным прохождением кавалерийских частей[1].
ЛАД написав:................ 10.02.2022 ____ Видалений бенефіціарний власник ____ КОМПАНІЯ ЮНІЛЕВЕР Н https://opendatabot.ua/c/25641220 Не вижу производственной деятельности, кроме "Виробництво чаю та кави". Остальное - оптовая торговля и посредничество. Так что они "будують"? Склад? И почему "Видалений бенефіціарний власник КОМПАНІЯ ЮНІЛЕВЕР Н" и что там осталось от британської Unilever?
Очевидно (по виділеному), ви знайшли іншу компанію, може якусь споріднену. Британська Unilever розпродала свій бізнес на рф і буде виробляти в Україні шампуні, гелі для душу і т.п. У мене дані від Мінекономіки та Комітету ВР з питань економічного розвитку.
Діяльність в Україні 1 червня 2016 року компанія відкрила чайну фабрику потужністю 2 тис.тон чаю в рік в Гостомелі Київська обл. На будівництво підприємства площею в 9 тис. м² компанія витратила 8,3 млн євро. На заводі виробляють чай марок Lipton, Brooke Bond та Бесіда.
Нова фабрика створить близько 100 нових робочих місць і вироблятиме засоби особистої гігієни, шампуні та гелі для душу, таких брендів як Dove, Axe, TRESemmé, Clear. Завод забезпечуватиме товарами переважно український ринок, а також потенційно вироблятиме продукцію для інших ринків Європи". Сообщение от 17 березня 2023 11:23. И, наконец, "Опубліковано: 22 березня 2024 р.
3 липня 2023 року НАЗК внесло британську корпорацію Unilever до переліку міжнародних спонсорів війни. Компанія є одним зі світових лідерів на ринку продуктів харчування та товарів побутової хімії.
Правда,
Опубликовано:10 октября 2024 г. ......... «Сегодня компания Unilever завершила продажу своего российского дочернего предприятия ГК «Арнест», российскому производителю парфюмерии, косметики и товаров для дома.
«Продажа включает в себя весь бизнес Unilever в России и четыре ее завода в стране. Наш бизнес в Беларуси также включен в продажу.
ЛАД написав:........... "Дурня клеїти не треба, все одну гірше виглядати не зможете". Потопить танкер вряд ли выйдет, учитывая что, например, полное водоизмещение "Москвы" было 11 490 т, а нефтяные танкеры даже относительно невысокого класса Handymax имеют дедвейт - полезное водоизмещение - 35 000-60 000 т, не говоря уже о более крупных. Но после первого подорванного танкера (а исполнителей установят достаточно быстро) будут предъявлены жёсткие требования к Украине - более серьёзные, чем просто выдача исполнителей. А после 2-3 начнётся вторжение, против которого не будут выступать никакие гаранты.
Навіщо такі складності. Танкера шукати, підривати. Он труба незламної дружби йде по території, підклади та рви. Там нафти на десяток танкерів.
Труба уж точно ответственность Украины. Тут уже могут ввести войска не только с востока, но и с запада.