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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 лис, 2024 15:40
админы
Так в чём дело?
Если руководство решило прикрыть форум "во избежание", так и скажите прямо.
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ЛАД
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Додано: Сер 13 лис, 2024 15:40
ЛАД написав: Mimohod написав: ЛАД написав:
...........
"Дурня клеїти не треба, все одну гірше виглядати не зможете".
Потопить танкер вряд ли выйдет, учитывая что, например, полное водоизмещение "Москвы" было 11 490 т, а нефтяные танкеры даже относительно невысокого класса Handymax имеют дедвейт - полезное водоизмещение - 35 000-60 000 т, не говоря уже о более крупных. Но после первого подорванного танкера (а исполнителей установят достаточно быстро) будут предъявлены жёсткие требования к Украине - более серьёзные, чем просто выдача исполнителей. А после 2-3 начнётся вторжение, против которого не будут выступать никакие гаранты.
Навіщо такі складності. Танкера шукати, підривати. Он труба незламної дружби йде по території, підклади та рви. Там нафти на десяток танкерів.
Труба уж точно ответственность Украины.
Тут уже могут ввести войска не только с востока, но и с запада.
войска, с запода, войдуть, рилі?
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flyman
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Додано: Сер 13 лис, 2024 15:42
ЛАД написав:админы
Так в чём дело?
Если руководство решило прикрыть форум "во избежание", так и скажите прямо.
А що сталося?
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Investor_K
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Додано: Сер 13 лис, 2024 15:42
flyman написав: ЛАД написав: Mimohod написав:
.........
Навіщо такі складності. Танкера шукати, підривати. Он труба незламної дружби йде по території, підклади та рви. Там нафти на десяток танкерів.
Труба уж точно ответственность Украины.
Тут уже могут ввести войска не только с востока, но и с запада.
войска, с запода, рилі? максимум глибока і непідробна стурбованість
Имел ввиду, что войска введут не для защиты от "вторжения с востока", а для "наведения порядка".
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ЛАД
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Додано: Сер 13 лис, 2024 15:43
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Schmit
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Додано: Сер 13 лис, 2024 15:45
ЛАД написав:
Имел ввиду, что войска введут не для защиты от "вторжения с востока", а для "наведения порядка".
Так давно пора! Может их трошки простимулировать
А то на западной части совсем народ расслабился, мовни патрули там и всяка хня. )))
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Mimohod
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Додано: Сер 13 лис, 2024 15:46
Mimohod написав: ЛАД написав:
Имел ввиду, что войска введут не для защиты от "вторжения с востока", а для "наведения порядка".
Так давно пора! Может их трошки простимулировать
А то на западной части совсем народ расслабился, мовни патрули там и всяка хня. )))
предлагаю напасть на Польшу. Варшава за 3 дня. Была такая экскурсия.
Востаннє редагувалось Wirująświatła
в Сер 13 лис, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 лис, 2024 15:47
❗️З працівників ТЦК неможливо створити жодну бригаду, бо вони цивільні особи, – речник Полтавського обласного ТЦК та СП.
«Що стосується військовослужбовців ТЦК, то розпоряджень щодо їхнього розформування немає».
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Xenon
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Додано: Сер 13 лис, 2024 15:48
Xenon написав:
❗️З працівників ТЦК неможливо створити жодну бригаду, бо вони цивільні особи, – речник Полтавського обласного ТЦК та СП.
«Що стосується військовослужбовців ТЦК, то розпоряджень щодо їхнього розформування немає».
а с тех кого они пакуют получаются неплохие бригады.
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Додано: Сер 13 лис, 2024 16:06
Xenon написав:
❗️З працівників ТЦК неможливо створити жодну бригаду, бо вони цивільні особи, – речник Полтавського обласного ТЦК та СП.
«Що стосується військовослужбовців ТЦК, то розпоряджень щодо їхнього розформування немає».
а пакують не цивільних?))
Це як заяви що "поліцейські не навчені воювати, а от 58-річні сантехніки з діабетом так"
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Letusrock
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