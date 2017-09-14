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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1089010891108921089310894>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:40

админы
Так в чём дело?
Если руководство решило прикрыть форум "во избежание", так и скажите прямо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:40

  ЛАД написав:
  Mimohod написав:
  ЛАД написав:...........
"Дурня клеїти не треба, все одну гірше виглядати не зможете".
Потопить танкер вряд ли выйдет, учитывая что, например, полное водоизмещение "Москвы" было 11 490 т, а нефтяные танкеры даже относительно невысокого класса Handymax имеют дедвейт - полезное водоизмещение - 35 000-60 000 т, не говоря уже о более крупных. Но после первого подорванного танкера (а исполнителей установят достаточно быстро) будут предъявлены жёсткие требования к Украине - более серьёзные, чем просто выдача исполнителей. А после 2-3 начнётся вторжение, против которого не будут выступать никакие гаранты.

Навіщо такі складності. Танкера шукати, підривати. Он труба незламної дружби йде по території, підклади та рви. Там нафти на десяток танкерів.

Труба уж точно ответственность Украины.
Тут уже могут ввести войска не только с востока, но и с запада.

войска, с запода, войдуть, рилі?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:42

  ЛАД написав:админы
Так в чём дело?
Если руководство решило прикрыть форум "во избежание", так и скажите прямо.


А що сталося?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:42

  flyman написав:
  ЛАД написав:
  Mimohod написав:.........
Навіщо такі складності. Танкера шукати, підривати. Он труба незламної дружби йде по території, підклади та рви. Там нафти на десяток танкерів.

Труба уж точно ответственность Украины.
Тут уже могут ввести войска не только с востока, но и с запада.

войска, с запода, рилі? максимум глибока і непідробна стурбованість

Имел ввиду, что войска введут не для защиты от "вторжения с востока", а для "наведения порядка".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:43

Schmit
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Имел ввиду, что войска введут не для защиты от "вторжения с востока", а для "наведения порядка".

Так давно пора! Может их трошки простимулировать :) А то на западной части совсем народ расслабился, мовни патрули там и всяка хня. )))
Mimohod
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:46

  Mimohod написав:
  ЛАД написав:Имел ввиду, что войска введут не для защиты от "вторжения с востока", а для "наведения порядка".

Так давно пора! Может их трошки простимулировать :) А то на западной части совсем народ расслабился, мовни патрули там и всяка хня. )))
предлагаю напасть на Польшу. Варшава за 3 дня. Была такая экскурсия.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 13 лис, 2024 15:47, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:47

❗️З працівників ТЦК неможливо створити жодну бригаду, бо вони цивільні особи, – речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

«Що стосується військовослужбовців ТЦК, то розпоряджень щодо їхнього розформування немає».
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 15:48

  Xenon написав:
❗️З працівників ТЦК неможливо створити жодну бригаду, бо вони цивільні особи, – речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

«Що стосується військовослужбовців ТЦК, то розпоряджень щодо їхнього розформування немає».

а с тех кого они пакуют получаются неплохие бригады.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:06

  Xenon написав:
❗️З працівників ТЦК неможливо створити жодну бригаду, бо вони цивільні особи, – речник Полтавського обласного ТЦК та СП.
«Що стосується військовослужбовців ТЦК, то розпоряджень щодо їхнього розформування немає».

а пакують не цивільних?))
Це як заяви що "поліцейські не навчені воювати, а от 58-річні сантехніки з діабетом так"
Letusrock
 
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