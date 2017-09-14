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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 лис, 2024 16:08
ЛАД написав:
Имел ввиду, что войска введут не для защиты от "вторжения с востока", а для "наведения порядка".
хіба щоб "приєднати ЗУНР до НАТО",
може кому цікаво, розтєканіє мислямі Щєліна по дрєву
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flyman
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Додано: Сер 13 лис, 2024 16:10
flyman написав:
хіба щоб "приєднати ЗУНР до НАТО",
потужне НАТО зассе. Безпечніше буде "підтримка до останнього"
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Letusrock
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Додано: Сер 13 лис, 2024 16:12
Schmit написав:
те про що Щєлін у відео постом вище: "українізація американського політикума"
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flyman
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Додано: Сер 13 лис, 2024 16:12
Letusrock написав: flyman написав:
хіба щоб "приєднати ЗУНР до НАТО",
потужне НАТО зассе. Безпечніше буде "підтримка до останнього"
отож, бо тут можна відгребти не "по паспорту", #ріалполітік одним словом
Востаннє редагувалось flyman
в Сер 13 лис, 2024 16:15, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 13 лис, 2024 16:15
ЛАД написав: detroytred написав:
А Байден раптом візьме да і надасть дозвіл на далекобій. До входу з посади.
Щоб міцніше зафіксувати Трампа у виборі продовження допомоги Україні.
А Трамп возьмёт и отменит.
так це вже було (с)
Трамп ще в день інаугурації відмінив медичну реформу Обами
(навіть наступного дня не став чекати)
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Додано: Сер 13 лис, 2024 16:22
ЛАД написав:
Насколько хорошо горит пустой танкер (без нефти) не знаю.
пустой танкер не горит, если "система инертных газов" исправнаСудовые газоотводные системы танкеров
-Газоотводные системы – это совокупность компонентов, установленных на судне для удаления газов от грузовых и топливных отсеков, быстрого разбавления их воздушной средой и переноса в окружающую атмосферу.
Системы газоотвода предназначены для удаления газовоздушной смеси из танков в атмосферу во время погрузки и для снятия избыточного давления, возникающего при изменении температуры, т. е. для обеспечения газообмена между грузовыми танками и атмосферой. В процессе погрузки жидкого нефтепродукта в танки необходимо обеспечивать выпуск его паров и воздуха в атмосферу, а при разгрузке, наоборот, освободившиеся объемы заполнять Инертными Газами или атмосферным воздухом, иначе в первом случае возникнет повышенное давление внутри танка, способное привести к повреждению палубы и переборок.
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Додано: Сер 13 лис, 2024 16:31
[quote="5788613:Wirująświatła"]
знайомий з маршем Радецького ще з 1981р (оркестр зранку грав декілька маршів нон-стоп по колу, і десь 2500 курсантів поротно на чолі зі своїм командиром роти майже кожного ранку проходили повз начальника ОРСО, нашій роті часто випадал цей марш, або Гренадер марш
якось ми вирішили подурачитись і коли наближались до нач. ОРСО заміст маршевого строю
пошли як в балеті (два шаги правою і два шаги лівою)-отримали за наряди на роботи)))
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Додано: Сер 13 лис, 2024 16:40
ЛАД написав:
Имел ввиду, что войска введут не для защиты от "вторжения с востока", а для "наведения порядка".
ввійська не введуть, але робити еко-катастрофу на своїй теріторії? це така дурість,
Чернобиля не вистачило, щоб порозумніти
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Додано: Сер 13 лис, 2024 16:49
Investor_K написав: ЛАД написав:админы
Так в чём дело?
Если руководство решило прикрыть форум "во избежание", так и скажите прямо.
А що сталося?
Форум опять не работал. Выдавало ошибку порта.
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Додано: Сер 13 лис, 2024 16:52
prodigy написав: ЛАД написав:
Имел ввиду, что войска введут не для защиты от "вторжения с востока", а для "наведения порядка".
ввійська не введуть, але робити еко-катастрофу на своїй теріторії? це така дурість,
Чернобиля не вистачило, щоб порозумніти
"еко-катастрофу" не нало делать на любой территории.
Но об этом вы расскажите не мне, а тем кто предлагает подорвать при отступлении/поражении АЭС, танкеры и пр.
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