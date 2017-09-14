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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10891108921089310894>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:08

  ЛАД написав:Имел ввиду, что войска введут не для защиты от "вторжения с востока", а для "наведения порядка".

хіба щоб "приєднати ЗУНР до НАТО",
може кому цікаво, розтєканіє мислямі Щєліна по дрєву
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:хіба щоб "приєднати ЗУНР до НАТО",

потужне НАТО зассе. Безпечніше буде "підтримка до останнього"
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:12

  Schmit написав:

те про що Щєлін у відео постом вище: "українізація американського політикума"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:12

  Letusrock написав:
  flyman написав:хіба щоб "приєднати ЗУНР до НАТО",

потужне НАТО зассе. Безпечніше буде "підтримка до останнього"

отож, бо тут можна відгребти не "по паспорту", #ріалполітік одним словом
Востаннє редагувалось flyman в Сер 13 лис, 2024 16:15, всього редагувалось 2 разів.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:15

  ЛАД написав:
  detroytred написав:А Байден раптом візьме да і надасть дозвіл на далекобій. До входу з посади.
Щоб міцніше зафіксувати Трампа у виборі продовження допомоги Україні.

А Трамп возьмёт и отменит.


так це вже було (с)

Трамп ще в день інаугурації відмінив медичну реформу Обами (навіть наступного дня не став чекати)
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Насколько хорошо горит пустой танкер (без нефти) не знаю.



пустой танкер не горит, если "система инертных газов" исправна

Судовые газоотводные системы танкеров-Газоотводные системы – это совокупность компонентов, установленных на судне для удаления газов от грузовых и топливных отсеков, быстрого разбавления их воздушной средой и переноса в окружающую атмосферу.

Системы газоотвода предназначены для удаления газовоздушной смеси из танков в атмосферу во время погрузки и для снятия избыточного давления, возникающего при изменении температуры, т. е. для обеспечения газообмена между грузовыми танками и атмосферой. В процессе погрузки жидкого нефтепродукта в танки необходимо обеспечивать выпуск его паров и воздуха в атмосферу, а при разгрузке, наоборот, освободившиеся объемы заполнять Инертными Газами или атмосферным воздухом, иначе в первом случае возникнет повышенное давление внутри танка, способное привести к повреждению палубы и переборок.
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:31

[quote="5788613:Wirująświatła"]
знайомий з маршем Радецького ще з 1981р (оркестр зранку грав декілька маршів нон-стоп по колу, і десь 2500 курсантів поротно на чолі зі своїм командиром роти майже кожного ранку проходили повз начальника ОРСО, нашій роті часто випадал цей марш, або Гренадер марш



якось ми вирішили подурачитись і коли наближались до нач. ОРСО заміст маршевого строю
пошли як в балеті (два шаги правою і два шаги лівою)-отримали за наряди на роботи)))
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:40

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Имел ввиду, что войска введут не для защиты от "вторжения с востока", а для "наведения порядка".


ввійська не введуть, але робити еко-катастрофу на своїй теріторії? це така дурість,
Чернобиля не вистачило, щоб порозумніти
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:49

  Investor_K написав:
  ЛАД написав:админы
Так в чём дело?
Если руководство решило прикрыть форум "во избежание", так и скажите прямо.


А що сталося?

Форум опять не работал. Выдавало ошибку порта.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 16:52

  prodigy написав:
  ЛАД написав:Имел ввиду, что войска введут не для защиты от "вторжения с востока", а для "наведения порядка".


ввійська не введуть, але робити еко-катастрофу на своїй теріторії? це така дурість,
Чернобиля не вистачило, щоб порозумніти

"еко-катастрофу" не нало делать на любой территории.
Но об этом вы расскажите не мне, а тем кто предлагает подорвать при отступлении/поражении АЭС, танкеры и пр.
ЛАД
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