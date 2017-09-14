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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10891108921089310894

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 17:11

Українські волонтерські фонди помічають значне зниження пожертв на підтримку військових, що свідчить про поступове вичерпання готовності українців фінансувати оборону.

Про це пише агентство Bloomberg.

У 2022 році благодійний фонд українського телеведучого Сергія Притули зібрав стільки коштів, що міг купити супутник для потреб оборони. Проте цього року ситуація змінилася: українці все більше економлять на пожертвах, відчуваючи економічні труднощі та втому від війни.

"Щоб зібрати ту саму суму, ми працюємо втричі більше, ніж у попередні роки", – розповідає Притула.

Це скорочення сталося в найневідповідніший час для України. З погіршенням ситуації на фронті, непопулярною мобілізацією та постійними відключеннями електрики настрої в суспільстві стають все важчими. Страх, що Трамп може скоротити підтримку або змусити Київ до небажаного миру, лише додає тривоги, зазначає агентство.

Чотири приватні благодійні організацій, повідомляють про суттєве зниження донатів цього року. Притула говорить, що пожертвування зменшилися на п’яту частину, а інші організації відчувають ще гіршу ситуацію – деякі зазнали навіть десятикратного зменшення внесків.

Ці фонди закривають лише частку потреб армії. Наприклад, фонд Притули зібрав цього року 1,4 мільярда гривень, тоді як загальний військовий бюджет країни перевищує 50 мільярдів доларів. Проте донати залишаються важливим ресурсом, що доповнює державне фінансування. З їх допомогою волонтери швидко закуповують необхідне – від одягу до розвідувальних дронів.

Найбільша благодійна організація "Повернись живим" зафіксувала зменшення внесків на 15%.

Понад половина українців заявили, що продовжують робити внески на підтримку армії, але більше третини зізналися, що скоротили свої пожертви порівняно з минулим роком, згідно з опитуванням, проведеним у серпні Фондом Ілька Кучеріва та Центром Разумкова.

Інша неурядова організація — Reactive Post — повідомила Bloomberg, що її пожертви цього року скоротилися більш ніж на 40% порівняно з аналогічним періодом 2023 року. Більшість донорів сьогодні — це ті, хто вже підтримував фонд раніше, зазначив засновник благодійного фонду Павло Нарожний.

Army SOS, що збирає кошти на програмне забезпечення для військових підрозділів, повідомила про десятикратне зменшення пожертв у порівнянні з минулим роком, зазначила волонтерка Ганна Морозова.

нарід різко прозрів, побачивши зарібки зелепупків, прокурорсько/мєнтовські/суддівські спецпенсії, "доходи" мсек/тцкашних угрупувань 8)
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 17:23

Всі на фронт!

❗️❗️Економічне бронювання вводити не будуть, суспільство погано на це відреагувало, – нардеп Кицак.
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 17:30

  ЛАД написав:"еко-катастрофу" не нало делать на любой территории.
Но об этом вы расскажите не мне, а тем кто предлагает подорвать при отступлении/поражении АЭС, танкеры и пр.
1 Підрив ПУСТОГО танкера (навіть 100 пустих) до екокатастрофи не мають ніякого відношення
2 Ті хто ХОЧЕ ПЕРЕМОГТИ - шукають способи як це зробити
Ті хто ХОЧЕ ЗДАТИСЬ - також шукають способи
3 ЛАД ти до яких себе відносиш?
До тих хто бажає перемоги України, при чому перемога це ніколи не абсолютна, після перемоги , так само як і після поразки - все одно треба буде боротись.
4 Підірвати 100 пустих танкерів УКРАЇНА може як фінансово так і технічно, при чому може це зробити за 3 місяця.
З іншого боку - ми тримались 6 місяців без зовнішньої допомоги і втримались.
Що краще?
Залишити педерацію без 50% її ВВП і тоді погоджуватись на переговори
Чи вести переговори коли педерація щодня отримує від нафти як мінімум 1 млрд доларів?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 17:35

  prodigy написав:оркестр зранку грав декілька маршів нон-стоп по колу, і десь 2500 курсантів поротно на чолі зі своїм командиром роти майже кожного ранку проходили повз начальника ОРС

"Дни нашей жизни" в репертуаре был?
Сибарит
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  #<1 ... 10891108921089310894
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