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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Сер 13 лис, 2024 20:46
ЛАД написав: jump написав:
...........
нарід різко прозрів, побачивши зарібки зелепупків, прокурорсько/мєнтовські/суддівські спецпенсії, "доходи" мсек/тцкашних угрупувань
Скорее, народ сильно обеднел. В основной массе.
Я недавно писал, что услышал на марафоне - 64% ограничивают себя в затратах на еду, а в возрасте 56+ таких 76%. Данные опроса.
+ Невизначеність з роботою та мобілізацією
+ довготривала пропагандиська накачка "ваші донати пиль, і незначна хрінь, якщо не в армії"
... зробили свою справу.
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Додано: Сер 13 лис, 2024 20:46
pesikot написав:
Але ж тут була купа дописувачів, які вірили, як Трамп переможе, так 24 години, про які він казав і закінчення війни
небуло таких хто б вірив буквально.
Образно:
на Марсі лікар 3-й рік лікує гангрену парацетамолом і говорить що він буде з тобою до останнього, то паціент не проти звернутись до іншого, який розвіє ілюзії, радикально завершить лікування і не затягне ситуацію поки не треба ампутовувати в районі шиї
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Letusrock
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Додано: Сер 13 лис, 2024 20:46
Xenon написав:
Всі на фронт!
❗️❗️Економічне бронювання вводити не будуть, суспільство погано на це відреагувало, – нардеп Кицак.
по просьбє трудясчіхся
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Додано: Сер 13 лис, 2024 20:47
Letusrock написав: pesikot написав:
А яке це має відношення до відстрочок ?
ти читати вмієш чи спеціально прикидаєшся дурником щоб засмічувати гілку поясненнями а-ля чому 2+2=4?
до 30 грудня 2023 багатодітний (тобто той що має право на відстрочку бо утримує трьох і більше неповнолітніх) міг виїзжати без додаткових умов а після 30/12 тільки з бумажкою від ТЦК, що внєзапно утворило ажіотаж та черги (або чекаєш тижнями або платиш)
Потім те саме повторили літом, вже з qr-кодом
Так, а $2000 тут де ?
Ти читати вмієшь ? чи тільки писати ?
Де тут, про завтра треба їхати водію/перевізнику/бізнесмену ?
Завтра 30 грудня 2023 року ?
То у мене для тебе погані новини ))
Погано працюєшь, так надихнувся безумной Безуглой, що нуль структурованої інформації
Вкиди, вкиди
І не тримання контексту розмови.
Так роблять, або дурні, або російські пропагандисти
Обирай, що тобі до вподоби )
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Додано: Сер 13 лис, 2024 20:50
Letusrock написав: pesikot написав:
Але ж тут була купа дописувачів, які вірили, як Трамп переможе, так 24 години, про які він казав і закінчення війни
небуло таких хто б вірив буквально.
Всі трампофіли дали задню )
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Додано: Сер 13 лис, 2024 20:53
Це:
jump написав:
Українські волонтерські фонди помічають значне зниження пожертв на підтримку військових, що свідчить про поступове вичерпання готовності українців фінансувати оборону.
є наслідком цього:
Xenon написав:
Всі на фронт!
❗️❗️Економічне бронювання вводити не будуть, суспільство погано на це відреагувало, – нардеп Кицак.
бо сигнал зрозумілий - гроші та зброя не потрібні, потрібно щоб люди задовбалися
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Додано: Сер 13 лис, 2024 20:54
Letusrock написав: pesikot написав:
Але ж тут була купа дописувачів, які вірили, як Трамп переможе, так 24 години, про які він казав і закінчення війни
небуло таких хто б вірив буквально.
Образно:
на Марсі лікар 3-й рік лікує гангрену парацетамолом і говорить що він буде з тобою до останнього, то паціент не проти звернутись до іншого, який розвіє ілюзії, радикально завершить лікування
і не затягне ситуацію поки не треба ампутовувати в районі шиї
превентивно так сказать...
главное чтобы закарпатцев не трогали, правильно?
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Додано: Сер 13 лис, 2024 20:58
flyman написав: Xenon написав:
Всі на фронт!
❗️❗️Економічне бронювання вводити не будуть, суспільство погано на це відреагувало, – нардеп Кицак.
по просьбє трудясчіхся
Так Шмигаль же озвучив що воно вже працює.
"98% повісток, тим хто не платить податків".
Чим не "економічне бронювання"?
Хіба що, як завжди ФОПів кинули, які схоже ввійшли в ті 2%, судячи з фактичних відгуків...
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_Mykola_
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Додано: Сер 13 лис, 2024 21:19
_Mykola_ написав:
Так Шмигаль же озвучив що воно вже працює.
"98% повісток, тим хто не платить податків".
Чим не "економічне бронювання"?
Так офіційних, без броні, вже вигребли, тому в сітки бусифікації попадають економічні ухилянти. До речі, а чому туди не потрапляють ухилянти з СЗЧ?
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lapay
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Додано: Сер 13 лис, 2024 21:22
lapay написав:
До речі, а чому туди не потрапляють ухилянти з СЗЧ?
бо індивідуальна демобілізація
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Letusrock
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