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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1089510896108971089810899 ... 10902>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 20:46

  ЛАД написав:
  jump написав:...........
нарід різко прозрів, побачивши зарібки зелепупків, прокурорсько/мєнтовські/суддівські спецпенсії, "доходи" мсек/тцкашних угрупувань 8)

Скорее, народ сильно обеднел. В основной массе.
Я недавно писал, что услышал на марафоне - 64% ограничивают себя в затратах на еду, а в возрасте 56+ таких 76%. Данные опроса.

+ Невизначеність з роботою та мобілізацією
+ довготривала пропагандиська накачка "ваші донати пиль, і незначна хрінь, якщо не в армії"
... зробили свою справу. :(
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 20:46

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  pesikot написав:Але ж тут була купа дописувачів, які вірили, як Трамп переможе, так 24 години, про які він казав і закінчення війни

небуло таких хто б вірив буквально.
Образно:
на Марсі лікар 3-й рік лікує гангрену парацетамолом і говорить що він буде з тобою до останнього, то паціент не проти звернутись до іншого, який розвіє ілюзії, радикально завершить лікування і не затягне ситуацію поки не треба ампутовувати в районі шиї
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 20:46

  Xenon написав:Всі на фронт!

❗️❗️Економічне бронювання вводити не будуть, суспільство погано на це відреагувало, – нардеп Кицак.

по просьбє трудясчіхся
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 20:47

  Letusrock написав:
  pesikot написав:А яке це має відношення до відстрочок ?

ти читати вмієш чи спеціально прикидаєшся дурником щоб засмічувати гілку поясненнями а-ля чому 2+2=4?
до 30 грудня 2023 багатодітний (тобто той що має право на відстрочку бо утримує трьох і більше неповнолітніх) міг виїзжати без додаткових умов а після 30/12 тільки з бумажкою від ТЦК, що внєзапно утворило ажіотаж та черги (або чекаєш тижнями або платиш)
Потім те саме повторили літом, вже з qr-кодом

Так, а $2000 тут де ?

Ти читати вмієшь ? чи тільки писати ?

Де тут, про завтра треба їхати водію/перевізнику/бізнесмену ?

Завтра 30 грудня 2023 року ?
То у мене для тебе погані новини ))

Погано працюєшь, так надихнувся безумной Безуглой, що нуль структурованої інформації
Вкиди, вкиди

І не тримання контексту розмови.
Так роблять, або дурні, або російські пропагандисти

Обирай, що тобі до вподоби )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 20:50

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Але ж тут була купа дописувачів, які вірили, як Трамп переможе, так 24 години, про які він казав і закінчення війни

небуло таких хто б вірив буквально.

Всі трампофіли дали задню )
pesikot
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 20:53

Це:

  jump написав:Українські волонтерські фонди помічають значне зниження пожертв на підтримку військових, що свідчить про поступове вичерпання готовності українців фінансувати оборону.


є наслідком цього:

  Xenon написав:Всі на фронт!

❗️❗️Економічне бронювання вводити не будуть, суспільство погано на це відреагувало, – нардеп Кицак.


бо сигнал зрозумілий - гроші та зброя не потрібні, потрібно щоб люди задовбалися
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 20:54

  Letusrock написав:
  pesikot написав:Але ж тут була купа дописувачів, які вірили, як Трамп переможе, так 24 години, про які він казав і закінчення війни

небуло таких хто б вірив буквально.
Образно:
на Марсі лікар 3-й рік лікує гангрену парацетамолом і говорить що він буде з тобою до останнього, то паціент не проти звернутись до іншого, який розвіє ілюзії, радикально завершить лікування і не затягне ситуацію поки не треба ампутовувати в районі шиї

превентивно так сказать...
главное чтобы закарпатцев не трогали, правильно?
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 20:58

  flyman написав:
  Xenon написав:Всі на фронт!

❗️❗️Економічне бронювання вводити не будуть, суспільство погано на це відреагувало, – нардеп Кицак.

по просьбє трудясчіхся

Так Шмигаль же озвучив що воно вже працює.
"98% повісток, тим хто не платить податків".
Чим не "економічне бронювання"?
Хіба що, як завжди ФОПів кинули, які схоже ввійшли в ті 2%, судячи з фактичних відгуків... :mrgreen:
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 21:19

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _Mykola_ написав:Так Шмигаль же озвучив що воно вже працює.
"98% повісток, тим хто не платить податків".
Чим не "економічне бронювання"?

Так офіційних, без броні, вже вигребли, тому в сітки бусифікації попадають економічні ухилянти. До речі, а чому туди не потрапляють ухилянти з СЗЧ?
lapay
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 21:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  lapay написав:До речі, а чому туди не потрапляють ухилянти з СЗЧ?

бо індивідуальна демобілізація
Letusrock
 
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