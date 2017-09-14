Додано: Сер 13 лис, 2024 21:50

budivelnik написав: ЛАД написав: "еко-катастрофу" не нало делать на любой территории.

Но об этом вы расскажите не мне, а тем кто предлагает подорвать при отступлении/поражении АЭС, танкеры и пр. "еко-катастрофу" не нало делать на любой территории.Но об этом вы расскажите не мне, а тем кто предлагает подорвать при отступлении/поражении АЭС, танкеры и пр. 1 Підрив ПУСТОГО танкера (навіть 100 пустих) до екокатастрофи не мають ніякого відношення 1 Підрив ПУСТОГО танкера (навіть 100 пустих) до екокатастрофи не мають ніякого відношення

2 Ті хто ХОЧЕ ПЕРЕМОГТИ - шукають способи як це зробити

Ті хто ХОЧЕ ЗДАТИСЬ - також шукають способи

4 Підірвати 100 пустих танкерів УКРАЇНА може як фінансово так і технічно, при чому може це зробити за 3 місяця.

З іншого боку - ми тримались 6 місяців без зовнішньої допомоги і втримались.

Що краще?

Залишити педерацію без 50% її ВВП і тоді погоджуватись на переговори

Чи вести переговори коли педерація щодня отримує від нафти як мінімум 1 млрд доларів?

у 2024 році росія заробить від продажу нафти та газу 240 млрд доларів, що більше, ніж у 2023 році, і набагато більше, ніж 119 млрд доларів у 2021 році.

Сначала вы предлагали подрыватьтанкеры.После замечания"согласились на пустые."Способы" бывают разные. Иной способ "победы", предлагаемый идиотом, может приводить к очень тяжёлым последствиям. Тут, например, не помню от кого, звучали предложения подрывать АЭС.3 budivelnik, ти до яких себе відносиш?До тих хто бажає перемоги України чи до тих, кому, якщо не перемога, то хай загинуть усі? І вороги, і наші.Це ви теж вирахували завдяки вашій улюбленій арифметиці?Тримались не "без зовнішньої допомоги", а со скороченою допомогою. Її перестали надавати тільки США, Європа продовжувала надавати. І саме в цей час ми остаточно втратили ініціативу.Не треба фантазувати.Номінальний ВВП РФ по даним ВБ та ООН у 2022 - 2240 млрд. дол.Не отримує "1 млрд доларів щодня" і не 50% ВВП.