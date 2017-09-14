pesikot написав:Вкиди, вкиди І не тримання контексту розмови.
песікот спитав "для чого платити 2000 за пришвидшення отримання законної відстрочки", йому відповіли "чому" з конкретними прикладами. Песікот продовжує тупити і задавати безглузді питання. Результат - чергові сторінки сміття а-ля песікот
pesikot написав:Вкиди, вкиди І не тримання контексту розмови.
песікот спитав "для чого платити 2000 за пришвидшення отримання законної відстрочки", йому відповіли "чому" з конкретними прикладами. Песікот продовжує тупити і задавати безглузді питання. Результат - чергові сторінки сміття а-ля песікот
Ти розмову не втримав ...
Ти накинув, як завжди
Що там ти писав, завтра треба їхати ? Напиши факти, коли от прям завжди треба їхати завтра Ти вкинув, що я не знаю реальності, то за базар треба відповідати
Якщо не напишешь, то всі твої дописи - сміття Як і дописи Безуглої Яку ти почав боготворити
budivelnik написав:1 Підрив ПУСТОГО танкера (навіть 100 пустих) до екокатастрофи не мають ніякого відношення 2 Ті хто ХОЧЕ ПЕРЕМОГТИ - шукають способи як це зробити Ті хто ХОЧЕ ЗДАТИСЬ - також шукають способи 3 ЛАД ти до яких себе відносиш? До тих хто бажає перемоги України, при чому перемога це ніколи не абсолютна, після перемоги , так само як і після поразки - все одно треба буде боротись. 4 Підірвати 100 пустих танкерів УКРАЇНА може як фінансово так і технічно, при чому може це зробити за 3 місяця. З іншого боку - ми тримались 6 місяців без зовнішньої допомоги і втримались. Що краще? Залишити педерацію без 50% її ВВП і тоді погоджуватись на переговори Чи вести переговори коли педерація щодня отримує від нафти як мінімум 1 млрд доларів?
Терористичні акти щодо підриву танкерів, призведуть до зворотнього ефекту, і до санкцій і скорочення допомоги вже для України. Невже це так складно зрозуміти? Вже декілька разів це озвучили. Чи Ви серйозно вважаєте, що без зовнішнього фінансування ми самі в змозі протриматися більше ніж декілька місяців??? Чи варіант, фронтові 100 грамів для війська, талони на хліб та харчі для всієї країни, та трудодні, довго втримає нас на плаву?
А звідки вони будуть знати що то Україна? У світі всі таке роблять під видом племен хусітів/туарегів ітд. Достатньо підкупити якогось вождя племені, підкріпити дружбу зброєю і вперед. Так і Іран робить і РФ і ніхто їх не звинувачує в ООН.
jump написав:Мобілізують з розумовою відсталістю, ВІЛ та туберкульозом: нардеп розкритикував наказ №402 Що маємо, мобілізація, ВІЧ, з відкритою формою туберкульозу, нещодавно мобілізували людину яка не чує, та людину, де у висновку ВЛК написано, "розумова відсталість такого-то ступеню, ускладнене порушення мовлення, часткова атрофія мозку, тощо" https://focus.ua/uk/voennye-novosti/678 ... zu-moz-402
"Плакати хочеться": боєць ЗСУ "Осман закликав знизити мобілізаційний вік до 45 років Він закликав знизити максимальний мобілізаційний вік до 45 років, не чіпаючи водночас нижній поріг. Тобто дозволити призов чоловіків віком 25-45 років.
Зі слів військовослужбовця, це змінить два фактори: "зникнуть діди зі штурмових підрозділів" та вирушать на фронт "ті, хто вже заплатив, щоб не воювати".
"Всі байки про те, що воювати вже нікому, можна перефразувати на "вже всі, хто міг, заплатили". Країна інвалідів б**, замість того, щоб виплачувати нормальні пенсії реальним інвалідам війни, ми віддаємо свої податки тим, хто купив собі інвалідність", — наголосив Бунятов.
Він поділився, що "плакати хочеться", коли бачить на навчаннях чоловіків мінімум віку свого батька. "Осман" зазначив, що цих новобранців відправляють туди наказами "поважні генерали", які насправді самі "не знають, з чого автомат складається". https://focus.ua/uk/voennye-novosti/678 ... idiv-u-zsu
потужна армія успішного боневтіка
Часу вже немає. Наступний крок мобілізація 18-25 - двогодинний інструктаж - фронт. Час це теж ресурс.
ЛАД написав:Тут, например, не помню от кого, звучали предложения подрывать АЭС.
не как самоцель, а ,комплексно, в рамках тактики "выжженной" земли . Исторически ее начали применять еще в скифо-персидских войнах, как раз на территории современной Украины. И в мировых войнах ее тут применяли все воюющие стороны. Видимо карма такая. Чем оккупация и плен, лучше организованно отступить, эвакуирваться, и оставить врагу лишь радиоактивный пепел, правда же ?
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 13 лис, 2024 22:07, всього редагувалось 1 раз.