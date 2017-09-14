ЛАД написав:Тут, например, не помню от кого, звучали предложения подрывать АЭС.
не как самоцель, а ,комплексно, в рамках тактики "выжженной" земли . Исторически ее начали применять еще в скифо-персидских войнах, как раз на территории современной Украины. И в мировых войнах ее тут применяли все воюющие стороны. Видимо карма такая. Чем оккупация и плен, лучше организованно отступить, эвакуирваться, и оставить врагу лишь радиоактивный пепел, правда же ?
Сначала Слуги приняли политическое решение с треском проиграть войну (через насильственную мобилизацию) теперь пытаются дать взад. Не получится. Демонизация воинской службы уже завершенный процес. Смотрим Deep State и "наслаждаемся" закономерным результатом.
Попереду "ключова битва", а піхоти не вистачає: фронт до грудня зміститься на 35 км, — FT Наступ ЗС РФ, який вже набрав небачених з 2022 року темпів, може ще прискоритись.
У РНБО заявили про намір мобілізувати 160 тисяч осіб у період з листопада по лютий. Однак експерти та неназваний київський чиновник скептично ставляться до цих слів. За їхньою оцінкою, реалістичніше очікувати призову до 100 тисяч осіб. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/678 ... posilitsya
усі ті вгодовані кабани, разом з мєнтурою, які щодня б"ють та викрадають людей з вулиць мають бути відправлені на фронт і стояти там до останнього тіла +9тис прокурорів і прокуратинь
Запам'ятайте повідомлення: Підуть усі: і прокурори і судді. Ми тут з вами, хоч і у невеликий кількості, але предрікли долю військових злочинців тцк. Так воно і сталося. А що нам тут відповідали, давайте пригадаємо: нам тут кожен день втирали дехто, що тцк білі і пухнасті. Це ми не такі, це ми залякані, а вони всього навсього хочуть нам добра. В них навіть у назві є - соціальна підтримка! Буде так: їх всіх, годованих морд пошлють в піхоту. Згодом - мєнти. Потім прокурори, судді, чиновники.
Китайская компания Air White Whale представила крупнейший на сегодня беспилотный грузовой беспилотник W5000 на выставке Airshow China 2024 в Чжухае.
Этот аппарат способен перевозить до 5000 кг груза на расстояние до 2600 км, развивая скорость до 526 км/ч. Спроектированный для транспортировки стандартных паллет с использованием задней рампы, W5000 может использовать как небольшие аэропорты, так и крупные международные терминалы. Управление аппаратом позволяет одному оператору контролировать до пяти беспилотников одновременно, что делает его особенно привлекательным для сложных логистических задач. Грузовые БпЛА, подобные W5000, имеют широкий спектр применения — от гражданских задач до поддержки военных в труднодоступных районах и стратегически важных точках, например, на островах Южно-Китайского моря.
Давайте нащупаем возможные варианты Вы 1) останетесь в оккупации 2) эвакуируетесь, но оставите дом и имущество на поругание оккупантам 3) эвакуируетесь и постараетесь все уничтожить что не получилось забрать
?
Возник вопрос, насколько реальны индивидуальные иски по линии международных судов от людей с оккуппированых территорий ? Ну типа "оккупанті изгнали с Родины, 100м жилплощади оказались в серой\оккупационной зоне, прошу Евросуд возместить активами рф"
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 13 лис, 2024 22:36, всього редагувалось 2 разів.
барабашов написав:pesikot Коткин ты определись - или младослуго95е рыги делают всё чётко, правильно, бескорыстно и беспристрастно в своих слуг-ТЦК и никаких очередей в месяц и взяток!!! именно для водителей С+Е и Д+Е требующих временного!!! разрешения для пересечения границы по работе там нет или ты не ту лошадь считаешь хромой и в ТЦК засели агенты "Солидарности" и накалывают апельсины на завтрак всем тцкашным агитаторам и функционерам
_hunter написав:Ну не все же из них круглые сироты
канешно на финансовом форуме кажется, что у народа денег баулы, корыто негде поставить, айфон самый последний и всё такое. В Киеве такое встречается, в Одессе реже. А по остальным городам жира особо и нет. Хотят мобилизацию? надо призывать 18-25. Результат 100% птамуш 25-45 откупятся, а после 50 уже простатит и паркинсона (судя по некоторым юбелярам с форума).
UA написав:Кіт за ТЦК, але так щоб він не воював.
квадроберов не берут. у него справка с финанс.юа что он кот.
Бетон написав:Запам'ятайте повідомлення: Підуть усі: і прокурори і судді. Ми тут з вами, хоч і у невеликий кількості, але предрікли долю військових злочинців тцк. Так воно і сталося. А що нам тут відповідали, давайте пригадаємо: нам тут кожен день втирали дехто, що тцк білі і пухнасті. Це ми не такі, це ми залякані, а вони всього навсього хочуть нам добра. В них навіть у назві є - соціальна підтримка! Буде так: їх всіх, годованих морд пошлють в піхоту. Згодом - мєнти. Потім прокурори, судді, чиновники.
Ніхто нікуди не втече
Не нагнітай. Сорти не відмінять. Сорти зникнуть лише разом з такою державою.