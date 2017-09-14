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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 108971089810899109001090110902>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:03

  UA написав:Часу вже немає.
Наступний крок мобілізація 18-25 - двогодинний інструктаж - фронт.
Час це теж ресурс.
время не при чём. у 18-25 не будет денег шоб откупиться, обычно в этом возрасте живут от кредита до зарплаты без стабильного заработка.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:18

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Тут, например, не помню от кого, звучали предложения подрывать АЭС.


не как самоцель, а ,комплексно, в рамках тактики "выжженной" земли . Исторически ее начали применять еще в скифо-персидских войнах, как раз на территории современной Украины. И в мировых войнах ее тут применяли все воюющие стороны. Видимо карма такая. Чем оккупация и плен, лучше организованно отступить, эвакуирваться, и оставить врагу лишь радиоактивный пепел, правда же ?

Надеюсь, вы несерьёзно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:19

  jump написав:
  UA написав:
  jump написав:50 тисяч бійців після ліквідації ТЦК: Безугла озвучила ідею реформи військкоматів
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/678 ... tck-detali

Сначала Слуги приняли политическое решение с треском проиграть войну (через насильственную мобилизацию) теперь пытаются дать взад.
Не получится.
Демонизация воинской службы уже завершенный процес.
Смотрим Deep State и "наслаждаемся" закономерным результатом.


Попереду "ключова битва", а піхоти не вистачає: фронт до грудня зміститься на 35 км, — FT
Наступ ЗС РФ, який вже набрав небачених з 2022 року темпів, може ще прискоритись.

У РНБО заявили про намір мобілізувати 160 тисяч осіб у період з листопада по лютий. Однак експерти та неназваний київський чиновник скептично ставляться до цих слів. За їхньою оцінкою, реалістичніше очікувати призову до 100 тисяч осіб.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/678 ... posilitsya

усі ті вгодовані кабани, разом з мєнтурою, які щодня б"ють та викрадають людей з вулиць мають бути відправлені на фронт і стояти там до останнього тіла
+9тис прокурорів і прокуратинь :lol:

Запам'ятайте повідомлення:
Підуть усі: і прокурори і судді.
Ми тут з вами, хоч і у невеликий кількості, але предрікли долю військових злочинців тцк. Так воно і сталося. А що нам тут відповідали, давайте пригадаємо: нам тут кожен день втирали дехто, що тцк білі і пухнасті. Це ми не такі, це ми залякані, а вони всього навсього хочуть нам добра. В них навіть у назві є - соціальна підтримка!
Буде так: їх всіх, годованих морд пошлють в піхоту.
Згодом - мєнти.
Потім прокурори, судді, чиновники.

Ніхто нікуди не втече
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:19

  Wirująświatła написав:
  UA написав:Часу вже немає.
Наступний крок мобілізація 18-25 - двогодинний інструктаж - фронт.
Час це теж ресурс.
время не при чём. у 18-25 не будет денег шоб откупиться, обычно в этом возрасте живут от кредита до зарплаты без стабильного заработка.

Ну не все же из них круглые сироты :lol:
Народ банально на авось надеется по старой привычке: "ну не могут же нас так прокинуть" - забыв уже про 27/25
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:20

Китайская компания Air White Whale представила крупнейший на сегодня беспилотный грузовой беспилотник W5000 на выставке Airshow China 2024 в Чжухае.

Этот аппарат способен перевозить до 5000 кг груза на расстояние до 2600 км, развивая скорость до 526 км/ч. Спроектированный для транспортировки стандартных паллет с использованием задней рампы, W5000 может использовать как небольшие аэропорты, так и крупные международные терминалы. Управление аппаратом позволяет одному оператору контролировать до пяти беспилотников одновременно, что делает его особенно привлекательным для сложных логистических задач. Грузовые БпЛА, подобные W5000, имеют широкий спектр применения — от гражданских задач до поддержки военных в труднодоступных районах и стратегически важных точках, например, на островах Южно-Китайского моря.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Надеюсь, вы несерьёзно.

Давайте нащупаем возможные варианты
Вы
1) останетесь в оккупации
2) эвакуируетесь, но оставите дом и имущество на поругание оккупантам
3) эвакуируетесь и постараетесь все уничтожить что не получилось забрать

?

Возник вопрос, насколько реальны индивидуальные иски по линии международных судов от людей с оккуппированых территорий ? Ну типа "оккупанті изгнали с Родины, 100м жилплощади оказались в серой\оккупационной зоне, прошу Евросуд возместить активами рф"
Востаннє редагувалось fox767676 в Сер 13 лис, 2024 22:36, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:23

  барабашов написав:pesikot
Коткин ты определись - или младослуго95е рыги делают всё чётко, правильно, бескорыстно и беспристрастно в своих слуг-ТЦК и никаких очередей в месяц и взяток!!! именно для водителей С+Е и Д+Е требующих временного!!! разрешения для пересечения границы по работе там нет или ты не ту лошадь считаешь хромой и в ТЦК засели агенты "Солидарности" и накалывают апельсины на завтрак всем тцкашным агитаторам и функционерам :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Кіт за ТЦК, але так щоб він не воював.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:25

  _hunter написав:Ну не все же из них круглые сироты
канешно на финансовом форуме кажется, что у народа денег баулы, корыто негде поставить, айфон самый последний и всё такое. В Киеве такое встречается, в Одессе реже. А по остальным городам жира особо и нет. Хотят мобилизацию? надо призывать 18-25. Результат 100% птамуш 25-45 откупятся, а после 50 уже простатит и паркинсона (судя по некоторым юбелярам с форума).
  UA написав:Кіт за ТЦК, але так щоб він не воював.
квадроберов не берут. у него справка с финанс.юа что он кот.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:28

  Бетон написав:Запам'ятайте повідомлення:
Підуть усі: і прокурори і судді.
Ми тут з вами, хоч і у невеликий кількості, але предрікли долю військових злочинців тцк. Так воно і сталося. А що нам тут відповідали, давайте пригадаємо: нам тут кожен день втирали дехто, що тцк білі і пухнасті. Це ми не такі, це ми залякані, а вони всього навсього хочуть нам добра. В них навіть у назві є - соціальна підтримка!
Буде так: їх всіх, годованих морд пошлють в піхоту.
Згодом - мєнти.
Потім прокурори, судді, чиновники.

Ніхто нікуди не втече

Не нагнітай.
Сорти не відмінять.
Сорти зникнуть лише разом з такою державою.
UA
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:30

  UA написав:Сорти зникнуть лише разом з такою державою.
100500% в этом суть. Всё что мы смогли построить за 30 лет независимости это общество поделенное на сорта.
Wirująświatła
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