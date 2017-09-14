Додано: Сер 13 лис, 2024 23:19

_Mykola_ написав: budivelnik написав: 1 Підрив ПУСТОГО танкера (навіть 100 пустих) до екокатастрофи не мають ніякого відношення

2 Ті хто ХОЧЕ ПЕРЕМОГТИ - шукають способи як це зробити

Ті хто ХОЧЕ ЗДАТИСЬ - також шукають способи

3 ЛАД ти до яких себе відносиш?

До тих хто бажає перемоги України, при чому перемога це ніколи не абсолютна, після перемоги , так само як і після поразки - все одно треба буде боротись.

4 Підірвати 100 пустих танкерів УКРАЇНА може як фінансово так і технічно, при чому може це зробити за 3 місяця.

З іншого боку - ми тримались 6 місяців без зовнішньої допомоги і втримались.

Що краще?

Залишити педерацію без 50% її ВВП і тоді погоджуватись на переговори

Чи вести переговори коли педерація щодня отримує від нафти як мінімум 1 млрд доларів? 1 Підрив ПУСТОГО танкера (навіть 100 пустих) до екокатастрофи не мають ніякого відношення2 Ті хто ХОЧЕ ПЕРЕМОГТИ - шукають способи як це зробитиТі хто ХОЧЕ ЗДАТИСЬ - також шукають способи3 ЛАД ти до яких себе відносиш?До тих хто бажає перемоги України, при чому перемога це ніколи не абсолютна, після перемоги , так само як і після поразки - все одно треба буде боротись.4 Підірвати 100 пустих танкерів УКРАЇНА може як фінансово так і технічно, при чому може це зробити за 3 місяця.З іншого боку - ми тримались 6 місяців без зовнішньої допомоги і втримались.Що краще?Залишити педерацію без 50% її ВВП і тоді погоджуватись на переговориЧи вести переговори коли педерація щодня отримує від нафти як мінімум 1 млрд доларів? Терористичні акти щодо підриву танкерів, призведуть до зворотнього ефекту, і до санкцій і скорочення допомоги вже для України. Невже це так складно зрозуміти?

Вже декілька разів це озвучили.

Чи Ви серйозно вважаєте, що без зовнішнього фінансування ми самі в змозі протриматися більше ніж декілька місяців???

Чи варіант, фронтові 100 грамів для війська, талони на хліб та харчі для всієї країни, та трудодні, довго втримає нас на плаву? Терористичні акти щодо підриву танкерів, призведуть до зворотнього ефекту, і до санкцій і скорочення допомоги вже для України. Невже це так складно зрозуміти?Вже декілька разів це озвучили.Чи Ви серйозно вважаєте, що без зовнішнього фінансування ми самі в змозі протриматися більше ніж декілька місяців???Чи варіант, фронтові 100 грамів для війська, талони на хліб та харчі для всієї країни, та трудодні, довго втримає нас на плаву?

Ті хто мене критикуютьВи можете припустити1 Те що пишу виглядає примітивним, а по суті є досить складним2 Примітивним воно виглядає тому - що СВІДОМО примітизивую щоб БІЛЬШІСТЬ змогла зрозуміти...Тому ще раз і по порядку1 Підриви танкерів і будь-яка інша діяльність НЕ ПОГОДЖЕНА з нашими партнерами від яких ми залежні - НЕ ПРИПУСТИМА2 Якщо НАШІ ПАРТНЕРИ шантажуючи нас ЗМУСЯТЬ прийняти НЕ ВИГІДНІ УМОВИ , але при цьому ГАРАНТУВАТИМУТЬ відсутність бойових дій по лінії зіткнення...То тоді ми ЗОБОВЯЗАНІ перейти на методи партизанської війни , з одночасним виконанням відсутності бойових дій по лінії зіткнення...3 Найдешевший з найефективніших способів - це знищення пустих танкерів в басейні Чорного і Балтійського моря.4 Якщо ці дії будуть проводити НЕ ДЕРЖАВНІ структури - то жодних санкцій НА ДЕРЖАВУ ніхто накласти не зможе по двом причинама - какіє ваші доказательстваб - Україна і так постраждала... то навіщо її нагинати й далі5 Демократичний Захід у випадку актів економічного саботажу по перевезенню російської нафти , під час яких кількість загиблих буде наближатись до нуля, економічні збитки від підриву танкера який повинен був бути списаний десять років тому і екологічні збитки відсутні - які до нас претензії...Зберуть комісію , помахають пальчиком, скажуть ну-ну... а на Балтику і Чорне море пусті танкери перестануть заходити... педерація не зможе продавати нафту...так це ж не геноцид педераційників. Не можете через Чорне або Балтику - домовляйтесь з Україною в неї є газо/нафтопроводи , не можете домовитись у вас є ще 5000 км де є вихід до моря, те що воно замерзше 10 місяців -то це до комітету по проблемам потепління...Зрозуміли?