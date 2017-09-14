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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1089810899109001090110902>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:32

  UA написав:
  Бетон написав:Запам'ятайте повідомлення:
Підуть усі: і прокурори і судді.
Ми тут з вами, хоч і у невеликий кількості, але предрікли долю військових злочинців тцк. Так воно і сталося. А що нам тут відповідали, давайте пригадаємо: нам тут кожен день втирали дехто, що тцк білі і пухнасті. Це ми не такі, це ми залякані, а вони всього навсього хочуть нам добра. В них навіть у назві є - соціальна підтримка!
Буде так: їх всіх, годованих морд пошлють в піхоту.
Згодом - мєнти.
Потім прокурори, судді, чиновники.

Ніхто нікуди не втече

Не нагнітай.
Сорти не відмінять.
Сорти зникнуть лише разом з такою державою.

Я точно знаю (особисто) що до суддів приходить "служба божа України" і перевіряє певні справи, дає вказівки. Так само і в інші органи
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:35

  Бетон написав:Я точно знаю (особисто) що до суддів приходить "служба божа України" і
знаете почему не трогают силовиков, судей, прокуроров? власть может поменяться, а у каждого бывшего чиновника грехов вагон. Мне это помощник судьи в приватной беседе рассказал. Шоб не посадили. Многих посадили после бегства чивакуни? По той же причине не тронули беркут, переименовали и всё. Кто будет власть защищать, если посадить силовика? Остальные скажут ну нах и уйдут со службы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 13 лис, 2024 22:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:37

За 15 км від лінії фронту,зібрались будувати підземну школу за 100 з чимось мільйонів гривень :shock:

https://zabor.zp.ua/new/u-prifrontoviy- ... mln-griven
гуляйполе
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:40

  гуляйполе написав:За 15 км від лінії фронту,зібрались будувати підземну школу за 100 з чимось мільйонів гривень :shock:

https://zabor.zp.ua/new/u-prifrontoviy- ... mln-griven

кстати классная тема, деньги разворуют, а потом кто проверит строили ту школу или нет на оккупированной территории?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:55

  гуляйполе написав:За 15 км від лінії фронту,зібрались будувати підземну школу за 100 з чимось мільйонів гривень :shock:

https://zabor.zp.ua/new/u-prifrontoviy- ... mln-griven

У Покровську, який за 20 км від російських загарбників, міська влада висаджує квіти
https://vijna.novyny.live/u-pokrovsku-i ... 88663.html


20 км от фронта около Часов Яр кладут асфальт
https://www.youtube.com/watch?v=NHREqi5qjNI
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:59

❗️Зараз Україна віддає пріоритет гарантіям безпеки, а не територіям, – NYT з посиланням на високопоставленого
українського чиновника.

▪️Територіальне питання дуже важливе, але все ж таки воно другорядне. Найголовніше – гарантії безпеки;
▪️Ширина демілітаризованої зони між двома арміями також буде ключовим фактором.

https://www.nytimes.com/2024/11/13/worl ... peace.html


Тобто розмова про розмін територій скоріш за все навіть стояти не буде на перемовинах

Санкції в обмін на гарантії безпеки?
І тут буде цікаво - хто і що буде гарантувати і що за це отримає?
Востаннє редагувалось Xenon в Сер 13 лис, 2024 23:05, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 22:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Надеюсь, вы несерьёзно.


И кстати я єто рассматривал во времена ненулевой вероятности пролонгирования демократической администрации с ее тезисами про "войну до конца". Тогда уж лучше было зафиксировать убыток и начать жизнь с чистого листа. А вот сейчас наиболее вероятный сценарий "паритетний рпв\лбз" меня (скрепя сердце) устроит. А вот вашего(голосовали и лояльны до сих пор) Зеленского кажется нет, брыкается какие-то смехотворные фортеля угрозами создать ЯО выкидывает. Вам самому не стыдно за такого лидера ?
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 23:05

  Xenon написав:
❗️Зараз Україна віддає пріоритет гарантіям безпеки, а не територіям, – NYT з посиланням на високопоставленого
українського чиновника.

▪️Територіальне питання дуже важливе, але все ж таки воно другорядне. Найголовніше – гарантії безпеки;
▪️Ширина демілітаризованої зони між двома арміями також буде ключовим фактором.

https://www.nytimes.com/2024/11/13/worl ... peace.html


никто ничего гарантировать уже не будет
максимум поставки пво и техники предназначеной к утилизации
зимой 2022-2023 был шанс о нато поговорить
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 23:09

  гуляйполе написав:За 15 км від лінії фронту,зібрались будувати підземну школу за 100 з чимось мільйонів гривень :shock:

https://zabor.zp.ua/new/u-prifrontoviy- ... mln-griven
зарплати мерії Маріуполя у 23 році без премії :) ( яку мають право самі собі виписувати)а що, всі чиновники з окупованих територій так і працюють? З яких грошей зарплатня та премії мерії міста, яке в окупації?
d44
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 23:19

  _Mykola_ написав:
  budivelnik написав:1 Підрив ПУСТОГО танкера (навіть 100 пустих) до екокатастрофи не мають ніякого відношення
2 Ті хто ХОЧЕ ПЕРЕМОГТИ - шукають способи як це зробити
Ті хто ХОЧЕ ЗДАТИСЬ - також шукають способи
3 ЛАД ти до яких себе відносиш?
До тих хто бажає перемоги України, при чому перемога це ніколи не абсолютна, після перемоги , так само як і після поразки - все одно треба буде боротись.
4 Підірвати 100 пустих танкерів УКРАЇНА може як фінансово так і технічно, при чому може це зробити за 3 місяця.
З іншого боку - ми тримались 6 місяців без зовнішньої допомоги і втримались.
Що краще?
Залишити педерацію без 50% її ВВП і тоді погоджуватись на переговори
Чи вести переговори коли педерація щодня отримує від нафти як мінімум 1 млрд доларів?
Терористичні акти щодо підриву танкерів, призведуть до зворотнього ефекту, і до санкцій і скорочення допомоги вже для України. Невже це так складно зрозуміти?
Вже декілька разів це озвучили.
Чи Ви серйозно вважаєте, що без зовнішнього фінансування ми самі в змозі протриматися більше ніж декілька місяців???
Чи варіант, фронтові 100 грамів для війська, талони на хліб та харчі для всієї країни, та трудодні, довго втримає нас на плаву? :(
Ті хто мене критикують
Ви можете припустити
1 Те що пишу виглядає примітивним, а по суті є досить складним
2 Примітивним воно виглядає тому - що СВІДОМО примітизивую щоб БІЛЬШІСТЬ змогла зрозуміти...

Тому ще раз і по порядку
1 Підриви танкерів і будь-яка інша діяльність НЕ ПОГОДЖЕНА з нашими партнерами від яких ми залежні - НЕ ПРИПУСТИМА
2 Якщо НАШІ ПАРТНЕРИ шантажуючи нас ЗМУСЯТЬ прийняти НЕ ВИГІДНІ УМОВИ , але при цьому ГАРАНТУВАТИМУТЬ відсутність бойових дій по лінії зіткнення...
То тоді ми ЗОБОВЯЗАНІ перейти на методи партизанської війни , з одночасним виконанням відсутності бойових дій по лінії зіткнення...
3 Найдешевший з найефективніших способів - це знищення пустих танкерів в басейні Чорного і Балтійського моря.
4 Якщо ці дії будуть проводити НЕ ДЕРЖАВНІ структури - то жодних санкцій НА ДЕРЖАВУ ніхто накласти не зможе по двом причинам
а - какіє ваші доказательства
б - Україна і так постраждала... то навіщо її нагинати й далі
5 Демократичний Захід у випадку актів економічного саботажу по перевезенню російської нафти , під час яких кількість загиблих буде наближатись до нуля, економічні збитки від підриву танкера який повинен був бути списаний десять років тому і екологічні збитки відсутні - які до нас претензії...
Зберуть комісію , помахають пальчиком, скажуть ну-ну... а на Балтику і Чорне море пусті танкери перестануть заходити... педерація не зможе продавати нафту...так це ж не геноцид педераційників. Не можете через Чорне або Балтику - домовляйтесь з Україною в неї є газо/нафтопроводи , не можете домовитись у вас є ще 5000 км де є вихід до моря, те що воно замерзше 10 місяців -то це до комітету по проблемам потепління...

Зрозуміли?
budivelnik
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