Бетон написав:Запам'ятайте повідомлення: Підуть усі: і прокурори і судді. Ми тут з вами, хоч і у невеликий кількості, але предрікли долю військових злочинців тцк. Так воно і сталося. А що нам тут відповідали, давайте пригадаємо: нам тут кожен день втирали дехто, що тцк білі і пухнасті. Це ми не такі, це ми залякані, а вони всього навсього хочуть нам добра. В них навіть у назві є - соціальна підтримка! Буде так: їх всіх, годованих морд пошлють в піхоту. Згодом - мєнти. Потім прокурори, судді, чиновники.
Ніхто нікуди не втече
Не нагнітай. Сорти не відмінять. Сорти зникнуть лише разом з такою державою.
Я точно знаю (особисто) що до суддів приходить "служба божа України" і перевіряє певні справи, дає вказівки. Так само і в інші органи
Бетон написав:Я точно знаю (особисто) що до суддів приходить "служба божа України" і
знаете почему не трогают силовиков, судей, прокуроров? власть может поменяться, а у каждого бывшего чиновника грехов вагон. Мне это помощник судьи в приватной беседе рассказал. Шоб не посадили. Многих посадили после бегства чивакуни? По той же причине не тронули беркут, переименовали и всё. Кто будет власть защищать, если посадить силовика? Остальные скажут ну нах и уйдут со службы.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 13 лис, 2024 22:38, всього редагувалось 1 раз.
И кстати я єто рассматривал во времена ненулевой вероятности пролонгирования демократической администрации с ее тезисами про "войну до конца". Тогда уж лучше было зафиксировать убыток и начать жизнь с чистого листа. А вот сейчас наиболее вероятный сценарий "паритетний рпв\лбз" меня (скрепя сердце) устроит. А вот вашего(голосовали и лояльны до сих пор) Зеленского кажется нет, брыкается какие-то смехотворные фортеля угрозами создать ЯО выкидывает. Вам самому не стыдно за такого лидера ?
зарплати мерії Маріуполя у 23 році без премії ( яку мають право самі собі виписувати)а що, всі чиновники з окупованих територій так і працюють? З яких грошей зарплатня та премії мерії міста, яке в окупації?
budivelnik написав:1 Підрив ПУСТОГО танкера (навіть 100 пустих) до екокатастрофи не мають ніякого відношення 2 Ті хто ХОЧЕ ПЕРЕМОГТИ - шукають способи як це зробити Ті хто ХОЧЕ ЗДАТИСЬ - також шукають способи 3 ЛАД ти до яких себе відносиш? До тих хто бажає перемоги України, при чому перемога це ніколи не абсолютна, після перемоги , так само як і після поразки - все одно треба буде боротись. 4 Підірвати 100 пустих танкерів УКРАЇНА може як фінансово так і технічно, при чому може це зробити за 3 місяця. З іншого боку - ми тримались 6 місяців без зовнішньої допомоги і втримались. Що краще? Залишити педерацію без 50% її ВВП і тоді погоджуватись на переговори Чи вести переговори коли педерація щодня отримує від нафти як мінімум 1 млрд доларів?
Терористичні акти щодо підриву танкерів, призведуть до зворотнього ефекту, і до санкцій і скорочення допомоги вже для України. Невже це так складно зрозуміти? Вже декілька разів це озвучили. Чи Ви серйозно вважаєте, що без зовнішнього фінансування ми самі в змозі протриматися більше ніж декілька місяців??? Чи варіант, фронтові 100 грамів для війська, талони на хліб та харчі для всієї країни, та трудодні, довго втримає нас на плаву?
Ті хто мене критикують Ви можете припустити 1 Те що пишу виглядає примітивним, а по суті є досить складним 2 Примітивним воно виглядає тому - що СВІДОМО примітизивую щоб БІЛЬШІСТЬ змогла зрозуміти...
Тому ще раз і по порядку 1 Підриви танкерів і будь-яка інша діяльність НЕ ПОГОДЖЕНА з нашими партнерами від яких ми залежні - НЕ ПРИПУСТИМА 2 Якщо НАШІ ПАРТНЕРИ шантажуючи нас ЗМУСЯТЬ прийняти НЕ ВИГІДНІ УМОВИ , але при цьому ГАРАНТУВАТИМУТЬ відсутність бойових дій по лінії зіткнення... То тоді ми ЗОБОВЯЗАНІ перейти на методи партизанської війни , з одночасним виконанням відсутності бойових дій по лінії зіткнення... 3 Найдешевший з найефективніших способів - це знищення пустих танкерів в басейні Чорного і Балтійського моря. 4 Якщо ці дії будуть проводити НЕ ДЕРЖАВНІ структури - то жодних санкцій НА ДЕРЖАВУ ніхто накласти не зможе по двом причинам а - какіє ваші доказательства б - Україна і так постраждала... то навіщо її нагинати й далі 5 Демократичний Захід у випадку актів економічного саботажу по перевезенню російської нафти , під час яких кількість загиблих буде наближатись до нуля, економічні збитки від підриву танкера який повинен був бути списаний десять років тому і екологічні збитки відсутні - які до нас претензії... Зберуть комісію , помахають пальчиком, скажуть ну-ну... а на Балтику і Чорне море пусті танкери перестануть заходити... педерація не зможе продавати нафту...так це ж не геноцид педераційників. Не можете через Чорне або Балтику - домовляйтесь з Україною в неї є газо/нафтопроводи , не можете домовитись у вас є ще 5000 км де є вихід до моря, те що воно замерзше 10 місяців -то це до комітету по проблемам потепління...