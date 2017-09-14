Додано: Чет 14 лис, 2024 02:03

fox767676 написав: ЛАД написав: Надеюсь, вы несерьёзно. Надеюсь, вы несерьёзно.

И кстати я єто рассматривал во времена ненулевой вероятности пролонгирования демократической администрации с ее тезисами про "войну до конца". Тогда уж лучше было зафиксировать убыток и начать жизнь с чистого листа. А вот сейчас наиболее вероятный сценарий "паритетний рпв\лбз" меня (скрепя сердце) устроит. А вот вашего(голосовали и лояльны до сих пор) Зеленского кажется нет, брыкается какие-то смехотворные фортеля угрозами создать ЯО выкидывает. Вам самому не стыдно за такого лидера ? И кстати я єто рассматривал во времена ненулевой вероятности пролонгирования демократической администрации с ее тезисами про "войну до конца". Тогда уж лучше было зафиксировать убыток и начать жизнь с чистого листа. А вот сейчас наиболее вероятный сценарий "паритетний рпв\лбз" меня (скрепя сердце) устроит. А вот вашего(голосовали и лояльны до сих пор) Зеленского кажется нет, брыкается какие-то смехотворные фортеля угрозами создать ЯО выкидывает. Вам самому не стыдно за такого лидера ?

fox767676 написав: ............

никто ничего гарантировать уже не будет

максимум поставки пво и техники предназначеной к утилизации

зимой 2022-2023 был шанс о нато поговорить ............никто ничего гарантировать уже не будетмаксимум поставки пво и техники предназначеной к утилизациизимой 2022-2023 был шанс о нато поговорить

поговорить

Не очень понимаю, что такое "паритетний рпв\лбз". Буду благодарен за объяснение.От Зеленскогосоздать ЯО я, вроде, не слышал.Мне не стыдно. Я просто понимаю, что у него практически не осталось вариантов. Куда ни кинь, всюду клин. Все оставшиеся варианты либо очень плохие, либо ещё хуже."зафиксировать убыток и начать жизнь с чистого листа", скорее всего, придётся в любом случае. Вопрос только в размере "убытка".Насчёт гарантий не знаю, действенные получить будет сложно., что хоть какие-то всё же дадут.О НАТО, думаю, можно было именно только. Шансы были очень близки к нулю даже зимой 2022-2023. Но вот переговорные позиции тогда были значительно лучше. Хотя некоторые здесь считают, что это не так. Понять такое мнение никак не могу.