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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10899109001090110902>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Сер 13 лис, 2024 23:56

Попался ролик как живут на росии. Не то чтобы все, тем не менее нефтяной гигант, 1е место в мире по полезным ископаемым.

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 00:09

  Letusrock написав:
  fler написав:Я б порадила їй зробити "аудит" і відправити на фронт відгодовані держиморди (тцкашників), а на їх місце хлопців, яких потрібно замінити. Тоді економічне бронювання дійсно не потрібне, адже тиловики продовжать тримати економічний фронт.

Ніхто ж не проти.
Не торкаючись адекватності та розумових здібності пані Безуглої варто заначити що вона фактично єдина з наближених до влади хто вголос озвучує найгостріші проблеми у війську та навколо. Інші просто пхають голову в пісок белькочучи вічну мантру про "іспо, наративи, брехня"

в неї досить повноважень, щоб не просто озвучувати, а намагатися вирішувати проблеми. вона не журналіст. тому її озвучка у Facebook - це не про вирішення проблем, а накидання лайна на вентилятор. навіщо - це вже інше питання...
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 01:06

  Wirująświatła написав:
  _hunter написав:Ну не все же из них круглые сироты
канешно на финансовом форуме кажется, что у народа денег баулы, корыто негде поставить, айфон самый последний и всё такое. В Киеве такое встречается, в Одессе реже. А по остальным городам жира особо и нет. Хотят мобилизацию? надо призывать 18-25. Результат 100% птамуш 25-45 откупятся, а после 50 уже простатит и паркинсона (судя по некоторым юбелярам с форума).
........

Противоречия не видите?
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 01:12

  ЛАД написав:Противоречия не видите?
не вижу, мужик 25 лет даже с забитого села поехал на стройку и 30-40кгрн в месяц заработал. Если не инвалид. Или охранник в атб от 17кгрн, таксист от 20кгрн. Если всё не пропил, то 10-20куе к 30-40 годам как нить соберёт. "Откупные" аккуратно в этих пределах. Товар не может стоить дороже, чем денег у покупателя. А если пропил тогда на фронт, долярчик писал как там наши бухают. "Жиром" я называю капитал от 100куе. Массового таких сбережений нет. Может в Киеве 200-300 тыс семей с такими деньгами наберётся.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 01:26

  Wirująświatła написав:
  ЛАД написав:Противоречия не видите?
не вижу, мужик 25 лет даже с забитого села поехал на стройку и 30-40кгрн в месяц заработал. Если не инвалид. Или охранник в атб от 17кгрн, таксист от 20кгрн. Если всё не пропил, то 10-20куе к 45 годам как нить соберёт. "Откупные" аккуратно в этих пределах. Товар не может стоить дороже, чем денег у покупателя. А если пропил тогда на фронт, долярчик писал как там наши бухают. "Жиром" я называю капитал от 100куе. Массового таких сбережений нет. Может в Киеве 200-300 тыс семей с такими деньгами наберётся.

"Охранник в АТБ" получает 17 кгрн сегодня, раньше меньше. И он за какие-то деньги жил, особенно, если есть семья и дети. Вы как-то сами писали, что на детей нужно много денег. Так что 10-20куе к 45 годам есть далеко не у всех. Очень далеко.
Но если есть, то вы считаете, что сына 18-25 не будет откупать?
А у вас прозвучало, что надо призывать 18-25, т.к. они не смогут откупиться.
Вот тут и противоречие.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 01:32

  Бетон написав:.............
Запам'ятайте повідомлення:
Підуть усі: і прокурори і судді.
Ми тут з вами, хоч і у невеликий кількості, але предрікли долю військових злочинців тцк. Так воно і сталося. А що нам тут відповідали, давайте пригадаємо: нам тут кожен день втирали дехто, що тцк білі і пухнасті. Це ми не такі, це ми залякані, а вони всього навсього хочуть нам добра. В них навіть у назві є - соціальна підтримка!
Буде так: їх всіх, годованих морд пошлють в піхоту.
Згодом - мєнти.
Потім прокурори, судді, чиновники.

Ніхто нікуди не втече

Возможно.
Но тогда и вы "не втечете". :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 01:46

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Надеюсь, вы несерьёзно.

Давайте нащупаем возможные варианты
Вы
1) останетесь в оккупации
2) эвакуируетесь, но оставите дом и имущество на поругание оккупантам
3) эвакуируетесь и постараетесь все уничтожить что не получилось забрать
?
Вопрос сложный. Не знаю. Очень надеюсь, что такой выбор делать не придётся.
Уничтожать точно не буду - не буду же дом поджигать.

Возник вопрос, насколько реальны индивидуальные иски по линии международных судов от людей с оккуппированых территорий ? Ну типа "оккупанті изгнали с Родины, 100м жилплощади оказались в серой\оккупационной зоне, прошу Евросуд возместить активами рф"
Не смешите мои тапочки. :)
Просить вы можете, я даже пытаться не буду. Никто ничего не возместит, даже если Евросуд примет такое решение.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 01:54

  ЛАД написав: Но если есть, то вы считаете, что сына 18-25 не будет откупать?

Разумно сына вывести в свободный мир в 16 и не думать про выкуп.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 02:03

  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Надеюсь, вы несерьёзно.

И кстати я єто рассматривал во времена ненулевой вероятности пролонгирования демократической администрации с ее тезисами про "войну до конца". Тогда уж лучше было зафиксировать убыток и начать жизнь с чистого листа. А вот сейчас наиболее вероятный сценарий "паритетний рпв\лбз" меня (скрепя сердце) устроит. А вот вашего(голосовали и лояльны до сих пор) Зеленского кажется нет, брыкается какие-то смехотворные фортеля угрозами создать ЯО выкидывает. Вам самому не стыдно за такого лидера ?

Не очень понимаю, что такое "паритетний рпв\лбз". Буду благодарен за объяснение.
От Зеленского угроз создать ЯО я, вроде, не слышал.
Мне не стыдно. Я просто понимаю, что у него практически не осталось вариантов. Куда ни кинь, всюду клин. Все оставшиеся варианты либо очень плохие, либо ещё хуже.
"зафиксировать убыток и начать жизнь с чистого листа", скорее всего, придётся в любом случае. Вопрос только в размере "убытка".
  fox767676 написав:............
никто ничего гарантировать уже не будет
максимум поставки пво и техники предназначеной к утилизации
зимой 2022-2023 был шанс о нато поговорить

Насчёт гарантий не знаю, действенные получить будет сложно. Надеюсь, что хоть какие-то всё же дадут.
О НАТО, думаю, можно было именно только поговорить. Шансы были очень близки к нулю даже зимой 2022-2023. Но вот переговорные позиции тогда были значительно лучше. Хотя некоторые здесь считают, что это не так. Понять такое мнение никак не могу.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 02:05

  UA написав:
  ЛАД написав: Но если есть, то вы считаете, что сына 18-25 не будет откупать?

Разумно сына вывести в свободный мир в 16 и не думать про выкуп.

Это другой разговор. Сейчас очень многие так и делают.
Но сегодня много сыновей 18-25, которые находятся здесь.
ЛАД
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