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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10899109001090110902

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 02:10

  ЛАД написав:
  UA написав:
  ЛАД написав: Но если есть, то вы считаете, что сына 18-25 не будет откупать?

Разумно сына вывести в свободный мир в 16 и не думать про выкуп.

Это другой разговор. Сейчас очень многие так и делают.
Но сегодня много сыновей 18-25, которые находятся здесь.

Это не богатые семьи, много денег с родителей не собьёшь.
UA
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 02:14

  ЛАД написав:
  fox767676 написав:
  ЛАД написав:Надеюсь, вы несерьёзно.

И кстати я єто рассматривал во времена ненулевой вероятности пролонгирования демократической администрации с ее тезисами про "войну до конца". Тогда уж лучше было зафиксировать убыток и начать жизнь с чистого листа. А вот сейчас наиболее вероятный сценарий "паритетний рпв\лбз" меня (скрепя сердце) устроит. А вот вашего(голосовали и лояльны до сих пор) Зеленского кажется нет, брыкается какие-то смехотворные фортеля угрозами создать ЯО выкидывает. Вам самому не стыдно за такого лидера ?

Не очень понимаю, что такое "паритетний рпв\лбз". Буду благодарен за объяснение.
От Зеленского угроз создать ЯО я, вроде, не слышал.
Мне не стыдно. Я просто понимаю, что у него практически не осталось вариантов. Куда ни кинь, всюду клин. Все оставшиеся варианты либо очень плохие, либо ещё хуже.
"зафиксировать убыток и начать жизнь с чистого листа", скорее всего, придётся в любом случае. Вопрос только в размере "убытка".
  fox767676 написав:............
никто ничего гарантировать уже не будет
максимум поставки пво и техники предназначеной к утилизации
зимой 2022-2023 был шанс о нато поговорить

Насчёт гарантий не знаю, действенные получить будет сложно. Надеюсь, что хоть какие-то всё же дадут.
О НАТО, думаю, можно было именно только поговорить. Шансы были очень близки к нулю даже зимой 2022-2023. Но вот переговорные позиции тогда были значительно лучше. Хотя некоторые здесь считают, что это не так. Понять такое мнение никак не могу.


Паритетный рпв/лбз это значит прекращение огня по линии соприкосновения без каких-либо требований одностороннего вывода войск , репараций, изменения конституции и навязывания порядков
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 02:58

  fox767676 написав:......
Паритетный рпв/лбз это значит прекращение огня по линии соприкосновения без каких-либо требований одностороннего вывода войск , репараций, изменения конституции и навязывания порядков
Спасибо за объяснение.
У меня таких надежд практически нет.

Вы вечером проехались по тому, как flyman выкладывает то Забужко, то Щелина. Почему-то этот пост удалён. Что касается Забужко, то всё понятно - она не политик, а писатель, художник, ей позволено и естественно руководствоваться эмоциями.
А вот Щелин - "политический философ". Должен был бы придерживаться более взвешенной позиции. Но у него явно срабатывает российский менталитет. Он заметно преувеличивает роль и силу России. Тем не менее, к сожалению, он достаточно во многом прав.
Интересно он вспомнил о теории Донцова о "лицарях духа" и "гречкосіях". Тут об этом тоже вспоминали, правда, без упоминания Донцова. Но странно то, что иногда люди, которые считают себя "лицарями духа" и снисходительно, а то и с презрением пишущие о "гречкосіях", почему-то не идут сражаться, а предпочитают откупаться.
Единственный наш шанс на победу был бы, если бы действительно весь народ был готов взяться за оружие и рвать глотки захватчикам. Если бы, как в "рідній Афганщині" "совершенно мирное" днём село ночью вытаскивало припасённое оружие и уничтожало/вырезало роту/взвод/хотя бы одного-двух оккупантов. Если бы бабки, как в тех историях, которые рассказывали в 2022, травили солдат врага.
Но этого нет.
У нас смеются над президентом, который хочет бороться за независимость Украины, не важно по каким причинам. При этом называя его чуть ли не врагом. Да, он не бог и делает то, что может. Может быть кто-то смог больше, но я таких кандидатов не вижу.
У Щелина справедливо о советских корнях армии и "лицарях духа" (на 0.58-1.02 и 1.12) и об антигосударственничестве Украины (на 1.06).
ЛАД
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