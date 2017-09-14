Это не богатые семьи, много денег с родителей не собьёшь.
|
|
|
Додано: Чет 14 лис, 2024 02:10
Это не богатые семьи, много денег с родителей не собьёшь.
Додано: Чет 14 лис, 2024 02:14
Паритетный рпв/лбз это значит прекращение огня по линии соприкосновения без каких-либо требований одностороннего вывода войск , репараций, изменения конституции и навязывания порядков
Додано: Чет 14 лис, 2024 02:58
Спасибо за объяснение.
У меня таких надежд практически нет.
Вы вечером проехались по тому, как flyman выкладывает то Забужко, то Щелина. Почему-то этот пост удалён. Что касается Забужко, то всё понятно - она не политик, а писатель, художник, ей позволено и естественно руководствоваться эмоциями.
А вот Щелин - "политический философ". Должен был бы придерживаться более взвешенной позиции. Но у него явно срабатывает российский менталитет. Он заметно преувеличивает роль и силу России. Тем не менее, к сожалению, он достаточно во многом прав.
Интересно он вспомнил о теории Донцова о "лицарях духа" и "гречкосіях". Тут об этом тоже вспоминали, правда, без упоминания Донцова. Но странно то, что иногда люди, которые считают себя "лицарями духа" и снисходительно, а то и с презрением пишущие о "гречкосіях", почему-то не идут сражаться, а предпочитают откупаться.
Единственный наш шанс на победу был бы, если бы действительно весь народ был готов взяться за оружие и рвать глотки захватчикам. Если бы, как в "рідній Афганщині" "совершенно мирное" днём село ночью вытаскивало припасённое оружие и уничтожало/вырезало роту/взвод/хотя бы одного-двух оккупантов. Если бы бабки, как в тех историях, которые рассказывали в 2022, травили солдат врага.
Но этого нет.
У нас смеются над президентом, который хочет бороться за независимость Украины, не важно по каким причинам. При этом называя его чуть ли не врагом. Да, он не бог и делает то, что может. Может быть кто-то смог больше, но я таких кандидатов не вижу.
У Щелина справедливо о советских корнях армии и "лицарях духа" (на 0.58-1.02 и 1.12) и об антигосударственничестве Украины (на 1.06).
|