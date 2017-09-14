Додано: Чет 14 лис, 2024 02:58

fox767676 написав: ......

Паритетный рпв/лбз это значит прекращение огня по линии соприкосновения без каких-либо требований одностороннего вывода войск , репараций, изменения конституции и навязывания порядков ......Паритетный рпв/лбз это значит прекращение огня по линии соприкосновения без каких-либо требований одностороннего вывода войск , репараций, изменения конституции и навязывания порядков

Спасибо за объяснение.У меня таких надежд практически нет.Вы вечером проехались по тому, каквыкладывает то Забужко, то Щелина. Почему-то этот пост удалён. Что касается Забужко, то всё понятно - она не политик, а писатель, художник, ей позволено и естественно руководствоваться эмоциями.А вот Щелин - "политический философ". Должен был бы придерживаться более взвешенной позиции. Но у него явно срабатывает российский менталитет. Он заметно преувеличивает роль и силу России. Тем не менее, к сожалению, он достаточно во многом прав.Интересно он вспомнил о теории Донцова о "лицарях духа" и "гречкосіях". Тут об этом тоже вспоминали, правда, без упоминания Донцова. Но странно то, что иногда люди, которые считают себя "лицарями духа" и снисходительно, а то и с презрением пишущие о "гречкосіях", почему-то не идут сражаться, а предпочитают откупаться.Единственный наш шанс на победу был бы, если бы действительно весь народ был готов взяться за оружие и рвать глотки захватчикам. Если бы, как в "рідній Афганщині" "совершенно мирное" днём село ночью вытаскивало припасённое оружие и уничтожало/вырезало роту/взвод/хотя бы одного-двух оккупантов. Если бы бабки, как в тех историях, которые рассказывали в 2022, травили солдат врага.Но этого нет.У нас смеются над президентом, который хочет бороться за независимость Украины, не важно по каким причинам. При этом называя его чуть ли не врагом. Да, он не бог и делает то, что может. Может быть кто-то смог больше, но я таких кандидатов не вижу.У Щелина справедливо о советских корнях армии и "лицарях духа" (на 0.58-1.02 и 1.12) и об антигосударственничестве Украины (на 1.06).