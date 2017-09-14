fox767676 написав:...... Паритетный рпв/лбз это значит прекращение огня по линии соприкосновения без каких-либо требований одностороннего вывода войск , репараций, изменения конституции и навязывания порядков
Спасибо за объяснение. У меня таких надежд практически нет.
Вы вечером проехались по тому, как flyman выкладывает то Забужко, то Щелина. Почему-то этот пост удалён. Что касается Забужко, то всё понятно - она не политик, а писатель, художник, ей позволено и естественно руководствоваться эмоциями. А вот Щелин - "политический философ". Должен был бы придерживаться более взвешенной позиции. Но у него явно срабатывает российский менталитет. Он заметно преувеличивает роль и силу России. Тем не менее, к сожалению, он достаточно во многом прав. Интересно он вспомнил о теории Донцова о "лицарях духа" и "гречкосіях". Тут об этом тоже вспоминали, правда, без упоминания Донцова. Но странно то, что иногда люди, которые считают себя "лицарями духа" и снисходительно, а то и с презрением пишущие о "гречкосіях", почему-то не идут сражаться, а предпочитают откупаться. Единственный наш шанс на победу был бы, если бы действительно весь народ был готов взяться за оружие и рвать глотки захватчикам. Если бы, как в "рідній Афганщині" "совершенно мирное" днём село ночью вытаскивало припасённое оружие и уничтожало/вырезало роту/взвод/хотя бы одного-двух оккупантов. Если бы бабки, как в тех историях, которые рассказывали в 2022, травили солдат врага. Но этого нет. У нас смеются над президентом, который хочет бороться за независимость Украины, не важно по каким причинам. При этом называя его чуть ли не врагом. Да, он не бог и делает то, что может. Может быть кто-то смог больше, но я таких кандидатов не вижу. У Щелина справедливо о советских корнях армии и "лицарях духа" (на 0.58-1.02 и 1.12) и об антигосударственничестве Украины (на 1.06).
ЛАД написав:Но если есть, то вы считаете, что сына 18-25 не будет откупать? А у вас прозвучало, что надо призывать 18-25, т.к. они не смогут откупиться. Вот тут и противоречие
18-25 это взрослый сын. Или детей финансируют до 50? А родителям на старость денег не нужно? Сын ещё может заработать в свои 25, а родитель в 50 уже нет. Поэтому скорее нет чем да. Откупить себя любимого и сына 18-25 очень разные вещи. Все лучшее детям до 18. А после 18 когда "ребенку" хочется свою семью, поэтому отношения с родителями несколько охладевают.
Мне после вуза родители прямо сказали, что мое финансирование закончилось, я пока ещё могу питаться с общего стола, но остальное (начиная с трусов) должен покупать себе сам. И если бы я попросил 8куе на откуп, увидел бы их квадратные глаза. И так было у всего моего окружения. Моего приятеля в 20 поймали с наркотой, надо было откупиться, родители отказали, мы сами кто мог и хотел скидывались. Конечно не 8 куе но тем не менее даже 1-2куе в 18-25 сбережений нет, все тут же тратится на текущие потребности молодости.
Wirująświatła написав: И если бы я попросил 8куе на откуп
Вы уж меня простите,но за 8 можно только "друг друга в кустах" (анекдот) Хотя после заморозки подешевшае. Таки дали вчерась моему знакомому одноглазому белый билет. Всего полгода мариновали.Вильна людина тепер! Тоже вариант,кстати,у кого грошей нема
Wirująświatła написав:"Жиром" я называю капитал от 100куе. Массового таких сбережений нет. Может в Киеве 200-300 тыс семей с такими деньгами наберётся.
так у 95% европейців ( які не мають власного бізнеса а працюють за ЗП) к 45рокам немає 100к евро на банківському рахунку (якщо маєш власну квартиру/будинок , дружину і двох дітей), тому що 85-90% місячного доходу уходить на running costs
Каждый день что то теряем. До 20 января ещё сколько терр. потеряем?
Уже и так понятно, что идут переговоры про сдачу всего Донбасса и Крыма - это первый вариант, при этом Херс., Запоржск., и Харьк. обл. возращаются обратно в Украину. Второй вариант по линии разграничения на день подписания договоров. Третий вариант - воевать дальше, но тогда потеряем некоторые обл. города. Трамп на коне при любом варианте. При первом варианте он дает гарантии, оружие и входит в Украину капитал и крупный бизнес. А вхождение крупного бизнеса в страну - это 100% гарантии на всю жизнь. При втором варианте он нам ничего не даёт и говорит - пусть с Украиной бадается Европа. Третий вариант мы сами приползём к Трампу за помощью на любых условиях.
Если пуйло откажется от переговоров, то тогда Трамп нам даст всё нужное оружие , что бы мы разнесли москву на части.
ЛАД написав: Но если есть, то вы считаете, что сына 18-25 не будет откупать?
Разумно сына вывести в свободный мир в 16 и не думать про выкуп.
Многие и вывозят - недавние новости про пустые классы. Но многие не хотят делить семьи - а сами выехать или не знают как или боятся... Еще куча народу надеется, что уж второй-то раз возраст точно понижать не будут