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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 10900109011090210903>

На Вашу думку, скільки ще триватиме війна в Україні?

Напад росії і білорусі на Україну 5.5 5 91
до кінця 2024 року
18%
16
до квітня 2025 року
4%
4
до липня 2025 року
4%
4
до жовтня 2025 року
4%
4
до кінця 2025 року
14%
13
до липня 2026 року
4%
4
до кінця 2026 року
5%
5
йтиме до 2027 чи довше
45%
41
Всього голосів : 91
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 02:58

  fox767676 написав:......
Паритетный рпв/лбз это значит прекращение огня по линии соприкосновения без каких-либо требований одностороннего вывода войск , репараций, изменения конституции и навязывания порядков
Спасибо за объяснение.
У меня таких надежд практически нет.

Вы вечером проехались по тому, как flyman выкладывает то Забужко, то Щелина. Почему-то этот пост удалён. Что касается Забужко, то всё понятно - она не политик, а писатель, художник, ей позволено и естественно руководствоваться эмоциями.
А вот Щелин - "политический философ". Должен был бы придерживаться более взвешенной позиции. Но у него явно срабатывает российский менталитет. Он заметно преувеличивает роль и силу России. Тем не менее, к сожалению, он достаточно во многом прав.
Интересно он вспомнил о теории Донцова о "лицарях духа" и "гречкосіях". Тут об этом тоже вспоминали, правда, без упоминания Донцова. Но странно то, что иногда люди, которые считают себя "лицарями духа" и снисходительно, а то и с презрением пишущие о "гречкосіях", почему-то не идут сражаться, а предпочитают откупаться.
Единственный наш шанс на победу был бы, если бы действительно весь народ был готов взяться за оружие и рвать глотки захватчикам. Если бы, как в "рідній Афганщині" "совершенно мирное" днём село ночью вытаскивало припасённое оружие и уничтожало/вырезало роту/взвод/хотя бы одного-двух оккупантов. Если бы бабки, как в тех историях, которые рассказывали в 2022, травили солдат врага.
Но этого нет.
У нас смеются над президентом, который хочет бороться за независимость Украины, не важно по каким причинам. При этом называя его чуть ли не врагом. Да, он не бог и делает то, что может. Может быть кто-то смог больше, но я таких кандидатов не вижу.
У Щелина справедливо о советских корнях армии и "лицарях духа" (на 0.58-1.02 и 1.12) и об антигосударственничестве Украины (на 1.06).
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 05:14

  ЛАД написав:Но если есть, то вы считаете, что сына 18-25 не будет откупать?
А у вас прозвучало, что надо призывать 18-25, т.к. они не смогут откупиться.
Вот тут и противоречие
18-25 это взрослый сын. Или детей финансируют до 50? А родителям на старость денег не нужно? Сын ещё может заработать в свои 25, а родитель в 50 уже нет. Поэтому скорее нет чем да. Откупить себя любимого и сына 18-25 очень разные вещи. Все лучшее детям до 18. А после 18 когда "ребенку" хочется свою семью, поэтому отношения с родителями несколько охладевают.

Мне после вуза родители прямо сказали, что мое финансирование закончилось, я пока ещё могу питаться с общего стола, но остальное (начиная с трусов) должен покупать себе сам. И если бы я попросил 8куе на откуп, увидел бы их квадратные глаза. И так было у всего моего окружения. Моего приятеля в 20 поймали с наркотой, надо было откупиться, родители отказали, мы сами кто мог и хотел скидывались. Конечно не 8 куе но тем не менее даже 1-2куе в 18-25 сбережений нет, все тут же тратится на текущие потребности молодости.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 05:29

Вольфрам — один из самых твёрдых металлов. Вот что происходит с пулями, если по нему стрелять.
https://t.me/dnicheebanoe/93481
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 09:21

Республіканці отримали більшість у Палаті представників. Контролюють обидві палати Конгресу, – AP News.

Це дозволить Трампу принаймні наступні два роки просувати свою політику та швидко домогтися ключових призначень.

https://apnews.com/article/republicans- ... 4b207c15e9
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 09:41

  Wirująświatła написав: И если бы я попросил 8куе на откуп


Вы уж меня простите,но за 8 можно только "друг друга в кустах" (анекдот)
Хотя после заморозки подешевшае.
Таки дали вчерась моему знакомому одноглазому белый билет. Всего полгода мариновали.Вильна людина тепер! Тоже вариант,кстати,у кого грошей нема :mrgreen:
Господар Вельзевула
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 10:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Wirująświatła написав:"Жиром" я называю капитал от 100куе. Массового таких сбережений нет. Может в Киеве 200-300 тыс семей с такими деньгами наберётся.


так у 95% европейців ( які не мають власного бізнеса а працюють за ЗП) к 45рокам немає 100к евро на банківському рахунку (якщо маєш власну квартиру/будинок , дружину і двох дітей), тому що 85-90% місячного доходу уходить на running costs
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 10:08

  Господар Вельзевула написав:Таки дали вчерась моему знакомому одноглазому белый билет. Всего полгода мариновали.Вильна людина тепер! Тоже вариант,кстати,у кого грошей нема :mrgreen:
шось мені здається що воно як повезе. З зсу точно так просто не смахаєш. Без кисті руки не звільняють.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 10:49

  Игорь Алексеевич написав:Оккупанты зашли в город Купянск на Харьковщине – Deep State

https://dumka.media/rus/war/1731563665- ... deep-state

Каждый день что то теряем. :roll: До 20 января ещё сколько терр. потеряем?

Уже и так понятно, что идут переговоры про сдачу всего Донбасса и Крыма - это первый вариант, при этом Херс., Запоржск., и Харьк. обл. возращаются обратно в Украину.
Второй вариант по линии разграничения на день подписания договоров.
Третий вариант - воевать дальше, но тогда потеряем некоторые обл. города.
Трамп на коне при любом варианте.
При первом варианте он дает гарантии, оружие и входит в Украину капитал и крупный бизнес. А вхождение крупного бизнеса в страну - это 100% гарантии на всю жизнь.
При втором варианте он нам ничего не даёт и говорит - пусть с Украиной бадается Европа.
Третий вариант мы сами приползём к Трампу за помощью на любых условиях.

Если пуйло откажется от переговоров, то тогда Трамп нам даст всё нужное оружие , что бы мы разнесли москву на части.

#всьоідьотпаплану
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 10:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Игорь Алексеевич написав:Каждый день что то теряем. До 20 января ещё сколько терр. потеряем?

дехто з колег по форуму щиро бажає щоб в Трампа нічого не вийшло, напевно чекає мордорят в своєму місті
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 10:52

  UA написав:
  ЛАД написав: Но если есть, то вы считаете, что сына 18-25 не будет откупать?

Разумно сына вывести в свободный мир в 16 и не думать про выкуп.

Многие и вывозят - недавние новости про пустые классы.
Но многие не хотят делить семьи - а сами выехать или не знают как или боятся...
Еще куча народу надеется, что уж второй-то раз возраст точно понижать не будут :D
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